ناشئات مصر بطلات للعالم في الإسكواش للمرة التاسعة
٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
ناشئات منتخب مصر للإسكواش
توجت ناشئات مصر للاسكواش بلقب بطولة العالم بعد فوزهن على ناشئات المنتخب الماليزي في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة في ختام البطولة التي تستضيفها ماليزيا.
وحسمت ناشئات مصر المباراة النهائية لصالحهن بنتيجة 2-0، حيث تغلبت هانيا الحمامي على الماليزية إيفا أزمان في مباراة استغرقت 40 دقيقة، بنتيجة 3-1 وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي 6-11،11-6 ،11-9 ،11-3.
وفي المباراة الثانية فازت فريدة محمد على الماليزية اينا ايمباندي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت الأشواط على النحو التالي: 11-9، 8-11 ،4-11 ، 11-9 ، 11-4 ،.
وتأهلت ناشئات منتخب مصر إلى الدور النهائي في بطولة العالم للاسكواش للمرة التاسعة على التوالي حيث توجن باللقب 7 مرات متتالية 9 مرات عبر تاريخ البطولة بعد الفوز على انجلترا في نصف النهائي والفوز على أستراليا قبلها في الدور ربع النهائي.
وتوج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني لكرة الإسكواش وهانيا الحمامي لاعبة
وتأهلت ناشئات منتخب مصر إلى الدور النهائي في بطولة العالم للاسكواش للمرة التاسعة على التوالي حيث توجن باللقب 7 مرات متتالية 9 مرات عبر تاريخ البطولة بعد الفوز على انجلترا في نصف النهائي والفوز على أستراليا قبلها في الدور ربع النهائي.
وتوج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني لكرة الإسكواش وهانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، بلقب بطولة العالم للناشئين والنشائات، والتي استضافتها مدينة "كوالالمبور" بماليزيا، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري. في منافسات الرجال، نجح مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، في الحفاظ على لقبه ببطولة العالم، بعدما فاز على زميله، مصطفى السيرتي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة.
وفازت هانيا، على زميلتها جانا شيحة، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.