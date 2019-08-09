رياضة

ناشئات مصر بطلات للعالم في الإسكواش للمرة التاسعة

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
ناشئات منتخب مصر للإسكواش
ناشئات منتخب مصر للإسكواش
توجت ناشئات مصر للاسكواش بلقب بطولة العالم بعد فوزهن على ناشئات المنتخب الماليزي في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة في ختام البطولة التي تستضيفها ماليزيا. وحسمت ناشئات مصر المباراة النهائية لصالحهن بنتيجة 2-0، حيث تغلبت هانيا الحمامي على الماليزية إيفا أزمان في مباراة استغرقت 40 دقيقة، بنتيجة 3-1 وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي 6-11،11-6 ،11-9 ،11-3. وفي المباراة الثانية فازت فريدة محمد على الماليزية اينا ايمباندي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت الأشواط على النحو التالي: 11-9، 8-11 ،4-11 ، 11-9 ، 11-4 ،.
وتأهلت ناشئات منتخب مصر إلى الدور النهائي في بطولة العالم للاسكواش للمرة التاسعة على التوالي حيث توجن باللقب 7 مرات متتالية 9 مرات عبر تاريخ البطولة بعد الفوز على انجلترا في نصف النهائي والفوز على أستراليا قبلها في الدور ربع النهائي. وتوج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني لكرة الإسكواش وهانيا الحمامي لاعبة
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