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سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام واحد

يتخذ أصحاب هذه المجموعة من السيارات قرارا ببيعها خلال عام واحد فقط من الشراء، وهو الأمر الذي قد يرجع لأسباب مختلفة على المستوى الفني أو التكنولوجي.
تحرير:محمود نبيل ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
BMW X1
BMW X1
خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت العديد من الملامح التي تتعلق بسلوك الجمهور في الأسواق العالمية تجاه السيارات المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تخلي بعض الفئات الجماهيرية عن مجموعة من السيارات، وذلك على الرغم من القدرات الفنية الكبيرة لها. وعلى المستوى الفني، تمتلك العديد من السيارات تاريخا طويلا مع تخلي الجمهور عنها في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية والشكلية الرائعة التي تتمتع بها بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي قد يؤكد أنها بيعها قد لا يكون لأسباب فنية في معظم الأحيان.
 وفي هذا السياق، تستعرض مجلة ذا درايف الأمريكية مجموعة من السيارات التي يتخلى عنها أصحابها بعد أقل من عام واحد من الشراء في الأسواق العالمية المختلفة. مرسيدس الفئة C على الرغم من التطوير الذي تمنحه الشركة الألمانية العملاقة لهذه الفئة من سيارتها السيدان الفاخرة في الأسواق العالمية كل عام، إلا أنها
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