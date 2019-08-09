سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام واحد

يتخذ أصحاب هذه المجموعة من السيارات قرارا ببيعها خلال عام واحد فقط من الشراء، وهو الأمر الذي قد يرجع لأسباب مختلفة على المستوى الفني أو التكنولوجي.
خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت العديد من الملامح التي تتعلق بسلوك الجمهور في الأسواق العالمية تجاه السيارات المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تخلي بعض الفئات الجماهيرية عن مجموعة من السيارات، وذلك على الرغم من القدرات الفنية الكبيرة لها.
وعلى المستوى الفني، تمتلك العديد من السيارات تاريخا طويلا مع تخلي الجمهور عنها في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية والشكلية الرائعة التي تتمتع بها بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي قد يؤكد أنها بيعها قد لا يكون لأسباب فنية في معظم الأحيان.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة ذا درايف الأمريكية مجموعة من السيارات التي يتخلى عنها أصحابها بعد أقل من عام واحد من الشراء في الأسواق العالمية المختلفة.
مرسيدس الفئة C
على الرغم من التطوير الذي تمنحه الشركة الألمانية العملاقة لهذه الفئة من سيارتها السيدان الفاخرة في الأسواق العالمية كل عام، إلا أنها
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة ذا درايف الأمريكية مجموعة من السيارات التي يتخلى عنها أصحابها بعد أقل من عام واحد من الشراء في الأسواق العالمية المختلفة.
مرسيدس الفئة C
على الرغم من التطوير الذي تمنحه الشركة الألمانية العملاقة لهذه الفئة من سيارتها السيدان الفاخرة في الأسواق العالمية كل عام، إلا أنها جاءت على رأس الموديلات التي يبيعها أصحابها خلال عام واحد فقط من الشراء، حيث يتخلص منها 12.4% من ملاكها خلال تلك المدة.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وبطبيعة الحال، لا يمكن إرجاع الأمر لأسباب تتعلق بالعوامل الفنية الخاصة بالسيارة الألمانية الفاخرة، والتي تعد واحدة من أهم الموديلات في الأسواق العالمية بشكل عام.
BMW الفئة الثالثة
لا يمكن اعتبارها من السيارات السيئة أو غير المرضية للجمهور بشكل رئيسي، لا سيما وأنها تخضع لسلسة طويلة وتاريخية من التطوير الذي تسعى لإضافته الشركة الألمانية بشكل مستمر في تلك الفئة من سياراتها السيدان، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تصبح واحدة من الموديلات التي يبيعها أصحابها خلال عام واحد فقط من الشراء، حيث يتخلص منها 11.8% من ملاكها خلال تلك المدة، حتى مع الإمكانيات الفاخرة التي تحظى بها، والتي جعلتها من أهم السيارات السيدان بشكل عام في الأسواق العالمية، والفاخر بالأخص.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
لاند روفر ديسكفري
على الرغم من الميل الواضح للجماهير في الأسواق العالمية تجاه السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" المزودة بالدفع الرباعي القوي، فإن لاند روفر ديسكفري، وهي واحدة من أقوى موديلات هذا النوع كانت من بين الموديلات التي يبيعها أصحابها خلال عام واحد فقط من الشراء، حيث يتخلص منها 11.8% من ملاكها خلال تلك المدة، الأمر الذي قد يعطي مؤشرات غير دقيقة عن القدرات السوقية التي تتمتع بها السيارة الشهيرة.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
لاند روفر إيفوك
لا يختلف حالها كثيرًا عن ديسكفري، فكلاهما ينتمي للموديلات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية، كما أنهما من بين الأفضل والأقوى بهذا النوع الذي بات يجذب قاعدة جماهيرية كبيرة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أنها جاءت من بين الموديلات التي يبيعها أصحابها خلال عام واحد فقط من الشراء، حيث يتخلص منها 10.9% من ملاكها خلال تلك المدة، وذلك على الرغم من إمكانياتها الفنية.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
BMW X1
لا شك أنها واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، لا سيما وأنها تجمع بين القدرات الفنية والإمكانيات الفاخرة بشكل رئيسي، إلا أنها جاءت من بين الموديلات التي يبيعها أصحابها خلال عام واحد فقط من الشراء، حيث يتخلص منها 10.4% من ملاكها خلال تلك المدة، وذلك على الرغم من الأداء المتطور الذي تقدمه السيارة في الأسواق العالمية المختلفة.