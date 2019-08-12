التقليل من الالتهابات..لزيت الورد فوائد تعرف عليها

لعلاج القلق أو الإجهاد أو الاكتئاب، يمكنك استنشاق زيت الورد، تأكد من مزجه مع زيت ناقل أولاً مثل جوز الهند أو اللوز أو زيت الجوجوبا قبل أن يلامس الجلد.
رائحة الورد من أكثر الروائح العطرة التي نحبها، فعند الدخول لحديقة مليئة بمختلف الورود ستجد نفسك مبتسمًا تلقائيًا لسببين الأول المظهر الرائع للورد والثاني الرائحة الجميلة له، ولكن هل فكرت ذات يوم إنه يوجد فوائد كثيرة للورد، فوفقًا لبعض من الأبحاث، يتميز زيت الورد بخصائص مضادة للباكتيريا، والتقليل من التوتر والقلق والاكتئاب، يعتبر من الزيوت العطرية التي تعطي أيضًا رائحة رائعة للجسم على المدى الطويل، كما إنه يمكن استخدامه في الاستحمام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
وفقًا للعديد من الأبحاث، فإن الزيت العطري المستخلص من نبات الورد له مجموعة واسعة من الفوائد المحتملة، وعلى الرغم من أن الكثير من الأبحاث التي أجريت حتى الآن تستند إلى تجارب صغيرة، إلا أن ظهرت بعض الفوائد الفسيولوجية والنفسية الواضحة:
1-يخفف الألم
يعتقد الباحثون أن زيت الورد يحفز المخ لإطلاق الاندورفين
وفقًا للعديد من الأبحاث، فإن الزيت العطري المستخلص من نبات الورد له مجموعة واسعة من الفوائد المحتملة، وعلى الرغم من أن الكثير من الأبحاث التي أجريت حتى الآن تستند إلى تجارب صغيرة، إلا أن ظهرت بعض الفوائد الفسيولوجية والنفسية الواضحة:
1-يخفف الألم
يعتقد الباحثون أن زيت الورد يحفز المخ لإطلاق الاندورفين الذي يعتبر أحد الهرمونات المسببة للسعادة، ومن خلال دراسة نشرت في عام 2015، استنشق الأطفال بعد عملية جراحية أجريت لهم زيت الورد، وكانت النتيجة، إن المجموعة التي تعرضت لزيد الورد حدث لها انخفاض كبير في مستويات الألم، وبناء على هذه النتائج، اقترح الباحثون أن العلاج بالروائح العطرية باستخدام زيت الورد، يعد وسيلة فعالة لتخفيف الألم.
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2-مكافحة الاكتئاب
يعزز زيت الورد من الثقة بالنفس، كما إنه يعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة الاكتئاب، فثبتت العديد من الأبحاث إنه يساعد بشكل كبير في التحلص من التوتر والقلق، أي مضاد قوي للاكتئاب، كما إنه يساعد المرضى على التخلص من الاكتئاب بطريقة طبيعية.
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3-التقليل من الالتهابات
يهدئ زيت الورد من درجة حرارة من يعانون من حمى شديدة، وذلك من خلال تهدئة الالتهابات، كما إنه يمكن أن يكون فعال ومفيد بشكل كبير في حالات الالتهاب الأخرى الناتجة عن العدوى المايكروبية، أو تناول أطعمة ملوثة، وعسر الهضم والجفاف، ويتيمز أيضًا بكفاءته في التقليل من الحالات المرتبطة بالروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس.
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4-العناية بالبشرة
يمكن أن يكون لزيت الورد أهمية كبيرة بالنسبة لهؤلاء الذين يهتمون بمظهرهم بشكل كبير، حيث يعتبر علاج طبيعي لندبات الجلد وحب الشباب و الدمامل والجدري، كما إنه يساعد في التخلص من علامات التمدد، وإزالة آثار الجراحة، فأثبتت العديد من الأبحاث إن وجود مضادات الأكسدة في زيت الورد يحفز بفاعلية كبيرة من عمليات شفاء الجلد.
5-التقليل من اضطرابات المعدة
يعتبر زيت الورد أحد العلاجات الطبيعية الهامة لاضطراب المعدة، حيث إنه يهديء من الآلام، ويقلل من الالتهابات، ويعزز من وظائف الجهاز الهضمي، كما إنه يحمي أيضًا من القرح التي غالبا ما تتطور بسبب إطلاق الأحماض في المعدة، حيث يمكن للحمض الزائد أن يؤدي إلى حرقة في المعدة وعسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي والغازات الزائدة والانتفاخ.
كيفية استخدام زيت الورد
في البداية يجب أن تقوم بتخفيفه قبل تطبيقه على بشرتك:
حمام زيت الورد. أضف 10 قطرات من زيت الورد الأساسي إلى زيت ناقل، ثم أضفه إلى طبق به ماء دافئ، حيث يجب دائمًا تخفيف الزيوت العطرية من خلال زيت ناقل قبل إضافة الماء.
لعلاج القلق أو الإجهاد أو الاكتئاب، يمكنك استنشاق زيت الورد، تأكد من مزجه مع زيت ناقل أولاً مثل جوز الهند أو اللوز أو زيت الجوجوبا قبل أن يلامس الجلد، كما إنه يستخدم في التدليك.
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