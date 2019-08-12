التقليل من الالتهابات..لزيت الورد فوائد تعرف عليها

لعلاج القلق أو الإجهاد أو الاكتئاب، يمكنك استنشاق زيت الورد، تأكد من مزجه مع زيت ناقل أولاً مثل جوز الهند أو اللوز أو زيت الجوجوبا قبل أن يلامس الجلد.

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فوائد زيت الورد

رائحة الورد من أكثر الروائح العطرة التي نحبها، فعند الدخول لحديقة مليئة بمختلف الورود ستجد نفسك مبتسمًا تلقائيًا لسببين الأول المظهر الرائع للورد والثاني الرائحة الجميلة له، ولكن هل فكرت ذات يوم إنه يوجد فوائد كثيرة للورد، فوفقًا لبعض من الأبحاث، يتميز زيت الورد بخصائص مضادة للباكتيريا، والتقليل من التوتر والقلق والاكتئاب، يعتبر من الزيوت العطرية التي تعطي أيضًا رائحة رائعة للجسم على المدى الطويل، كما إنه يمكن استخدامه في الاستحمام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

وفقًا للعديد من الأبحاث، فإن الزيت العطري المستخلص من نبات الورد له مجموعة واسعة من الفوائد المحتملة، وعلى الرغم من أن الكثير من الأبحاث التي أجريت حتى الآن تستند إلى تجارب صغيرة، إلا أن ظهرت بعض الفوائد الفسيولوجية والنفسية الواضحة: 1-يخفف الألم يعتقد الباحثون أن زيت الورد يحفز المخ لإطلاق الاندورفين