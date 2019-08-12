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التقليل من الالتهابات..لزيت الورد فوائد تعرف عليها

لعلاج القلق أو الإجهاد أو الاكتئاب، يمكنك استنشاق زيت الورد، تأكد من مزجه مع زيت ناقل أولاً مثل جوز الهند أو اللوز أو زيت الجوجوبا قبل أن يلامس الجلد.
تحرير:إسراء سليمان ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فوائد زيت الورد
فوائد زيت الورد
رائحة الورد من أكثر الروائح العطرة التي نحبها، فعند الدخول لحديقة مليئة بمختلف الورود ستجد نفسك مبتسمًا تلقائيًا لسببين الأول المظهر الرائع للورد والثاني الرائحة الجميلة له، ولكن هل فكرت ذات يوم إنه يوجد فوائد كثيرة للورد، فوفقًا لبعض من الأبحاث، يتميز زيت الورد بخصائص مضادة للباكتيريا، والتقليل من التوتر والقلق والاكتئاب، يعتبر من الزيوت العطرية التي تعطي أيضًا رائحة رائعة للجسم على المدى الطويل، كما إنه يمكن استخدامه في الاستحمام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
وفقًا للعديد من الأبحاث، فإن الزيت العطري المستخلص من نبات الورد له مجموعة واسعة من الفوائد المحتملة، وعلى الرغم من أن الكثير من الأبحاث التي أجريت حتى الآن تستند إلى تجارب صغيرة، إلا أن ظهرت بعض الفوائد الفسيولوجية والنفسية الواضحة: 1-يخفف الألم يعتقد الباحثون أن زيت الورد يحفز المخ لإطلاق الاندورفين
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المرأة-الحامل-والفجل

ارتدي أحذية مريحة.. للتخلص من تورم القدم أثناء الحمل

تعاني الأم دائمًا حتى يأتي طفلها إلى الحياة، ولكن اهتمامها لن يتوقف، فهي مصدر الأمان والرعاية له، لا يعلم مقصد غيرها، فمن غيرها سيوهب حياته من أجله، وليس ذلك فقط، ولكن تتعرض الأم في أثناء الحمل لبعض الأعراض التي تزعجها وتصعب من حملها، على سبيل المثال الدوخة المستمرة، وعدم القدرة على التنفس، وتمدد ملحوظ في الجسم، وزيادة كبيرة في الوزن والشعور الدائم بالنوم والإجهاد والتعب والإرهاق ومن أكثر الأعراض البارزة: تورم القدمين، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
ارتفاع-نسبة-الكوليسترول

المعدلات المرتفعة من الكوليسترول تزيد من الخرف

توجد عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم، بعضها تسهل السيطرة عليه؛ مثل قلة النشاط البدني والوزن الزائد، إضافة إلى اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة وغني بكميات كبيرة من اللحوم، وعلى الجانب الآخر، توجد عوامل ليست تحت السيطرة؛ مثل العوامل الوراثية، كما أن التدخين من العوامل المؤثرة بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول الجيد، وآخر ما جاءت به الدراسات أن ارتفاع معدلات الكوليسترول يزيد من الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف، نقلا عن "daily mail".
حب الشباب

فرِّق بين حب الشباب والبثور.. وعالجهما في العيد

ترتبط المسام تحت الجلد بالغدد التي تصنع مادة دهنية تعرف باسم الزهم، وترتبط الغدد والمسام بقناة تعرف باسم البصيلة التي يخرج منها شعر رقيق ينمو على سطح الجلد. عندما تتجمع الزهم وخلايا الجلد الميتة فإنها تسد المسام وتسبب هذه البكتيريا الموجودة في المكونات التهابا؛ ما يؤدي إلى ظهور بثور حمراء كأحد أعراض حب الشباب، وفي أول أيام عيد الأضحى نساعدك في استغلال إجازة العيد للتعرف على بعض الأسباب التي تؤدي إلى حب الشباب، ومجموعة من النصائح التي تساعدك فى تقليل حب الشباب والبثور المصاحبة له أو التخلص منها.
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