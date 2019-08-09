«فيسبوك» تدمج رسائل إنستجرام وماسنجر

ستبدو وظيفة المراسلة المباشرة عبر إنستجرام متماثلة نسبيًا بينما سيتم إضافة ميزات جديدة مثل التشفير، والتي تتوفر حاليًا بشكل افتراضي فقط على واتساب.

تحرير:مي فؤاد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

كشفت وكالة أنباء بلومبيرج الأميركية، أن المهندسين و الخبراء في شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعملون على إعادة بناء ميزة الدردشة في إنستجرام باستخدام تقنية ماسينجر. نقلت الشبكة عن مصادر لم تفصح عنها، أن تلك الميزة ستسمح لمستخدمي إنستجرام بالتواصل مع مستخدمي فيسبوك ماسينجر. كما أن هذه الخطوة جزء من خطة فيسبوك للسماح لمستخدمي إنستجرام و ماسنجر و تطبيق التراسل الفوري واتساب بالتواصل عبر الأنظمة الأساسية. سيقوم فريق المراسلة المباشر في إنستجرام الآن بتقديم تقرير إلى موظفي ماسنجر، حيث يؤكد فيسبوك على المزيد من التحكم في مجموعة تطبيقاته.

ستبدو وظيفة المراسلة المباشرة عبر إنستجرام متماثلة نسبيًا بينما سيتم إضافة ميزات جديدة مثل التشفير، والتي تتوفر حاليًا بشكل افتراضي فقط على واتساب. اقرأ أيضًا: قبل العيد.. اعرفي نصائح قبل حفظ اللحمة في الفريزر من جانبه، قرر المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ العام الماضي، دمج منصات التراسل الفوري

ستبدو وظيفة المراسلة المباشرة عبر إنستجرام متماثلة نسبيًا بينما سيتم إضافة ميزات جديدة مثل التشفير، والتي تتوفر حاليًا بشكل افتراضي فقط على واتساب.

اقرأ أيضًا: قبل العيد.. اعرفي نصائح قبل حفظ اللحمة في الفريزر

من جانبه، قرر المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ العام الماضي، دمج منصات التراسل الفوري في إنستجرام و ماسنجر وواتساب، فيما وصف بأنه تحرك نحو قابلية التشغيل البيني.



عليه؛ تسبب هذا القرار في توتر داخل الشركة، حيث جادلت المعارضة بأن المنصات الاجتماعية المنفصلة تزدهر لأنها غير مرتبطة بصورة مباشرة بفيسبوك، وخصوصًا بعدما واجهت أكبر شبكة اجتماعية في العالم انتقادات حادة تتعلق بالخصوصية والتجسس على البيانات.

إصرار زوكربيرج على أن سيطرة شركته فيسبوك على مزيد من السيطرة واتساب وإنستجرام، دفع مؤسسي إنستجرام المشتركين كيفين سيستروم ومايك كريجر إلى مغادرة الشركة العام الماضي.

اقرأ أيضًا: سامسونج في المقدمة.. تعرف على الهواتف الأكثر مبيعا

ترك مؤسسو واتساب أيضًا بعد أن طالب مؤسس فيسبوك مارك بوضع الإعلانات داخل التطبيق.

وفقًا لمؤسس موقع فيسبوك، كريس هيوز، فإن دمج التطبيقات قد يكون محاولة من جانب زوكربيرج لتوسيع نفوذه على المنصات الاجتماعية.

تحاول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حاليًا فهم نية فيسبوك في دمج إنستجرام و واتساب، لمنعهما من التنافس مع الشبكة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا: وصول 200 تطبيق ضار إلى ملايين المستخدمين خلال يوليو



قلت استقلالية واتساب وإنستجرام” أكثر في السنوات الأخيرة، حتى ظل مسؤولو هذه المنصات في إرسال تقارير مباشرة لزوكربيرج، كما يعمل على تغيير العلامة التجارية الخارجية للتطبيقين بإضافة اسم فيسبوك إليهما، هذا بالإضافة إلى نقل عناوين بريد الموظفين الإلكتروني إلى فيسبوك بدلاً من @instagram.com أو @whatsapp.com.

بهذه التقنية سيتمكن المستخدمون من الدردشة مع بعضهم البعض، بغض النظر عن التطبيق الذي يستخدمونه، وعدم ضرورة توافقه بين المرسل والمستقبل؛ إذ سيتمكن مستخدم إنستجرام أو واتساب مستقبلاً من مراسلة صديق له على ماسينجر والعكس صحيح.

من جانبه، رفض فيسبوك التعليق على الأمر حتى الآن، ورفضت متحدثة باسم إنستجرام التعليق على الأمر.



اقرأ أيضًا: واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

جدير بالذكر، أن فيسبوك بدأت في إضافة اسمها إلى اسم تطبيقي إنستجرام وواتساب، حيث يتم إضافة عبارة "from Facebook".

بدأت الإضافة بالظهور لدى بعض المستخدمين، بحيث أصبحت الأسماء "WhatsApp from Facebook"، و"Instagram from Facebook".



بحسب الإحصاءات الأخيرة،يستخدم حوالي 2.6 مليار شخص الآن تطبيقات فيسبوك وماسينجر وواتساب وانستجرام شهريًا، وفقًا لأحدث تقرير لنتائج الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم أكثر من ملياري شخص حول العالم واحدًا على الأقل من هذه التطبيقات المملوكة لفيسبوك يوميًا في المتوسط.