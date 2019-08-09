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«فيسبوك» تدمج رسائل إنستجرام وماسنجر

ستبدو وظيفة المراسلة المباشرة عبر إنستجرام متماثلة نسبيًا بينما سيتم إضافة ميزات جديدة مثل التشفير، والتي تتوفر حاليًا بشكل افتراضي فقط على واتساب.
تحرير:مي فؤاد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
فيسبوك
فيسبوك
كشفت وكالة أنباء بلومبيرج الأميركية، أن المهندسين و الخبراء في شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعملون على إعادة بناء ميزة الدردشة في إنستجرام باستخدام تقنية ماسينجر. نقلت الشبكة عن مصادر لم تفصح عنها، أن تلك الميزة ستسمح لمستخدمي إنستجرام بالتواصل مع مستخدمي فيسبوك ماسينجر. كما أن هذه الخطوة جزء من خطة فيسبوك للسماح لمستخدمي إنستجرام و ماسنجر و تطبيق التراسل الفوري واتساب بالتواصل عبر الأنظمة الأساسية. سيقوم فريق المراسلة المباشر في إنستجرام الآن بتقديم تقرير إلى موظفي ماسنجر، حيث يؤكد فيسبوك على المزيد من التحكم في مجموعة تطبيقاته.
ستبدو وظيفة المراسلة المباشرة عبر إنستجرام متماثلة نسبيًا بينما سيتم إضافة ميزات جديدة مثل التشفير، والتي تتوفر حاليًا بشكل افتراضي فقط على واتساب. اقرأ أيضًا: قبل العيد.. اعرفي نصائح قبل حفظ اللحمة في الفريزر من جانبه، قرر المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ العام الماضي، دمج منصات التراسل الفوري
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نظام هارموني

رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.
شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

قال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومعالجة رسائل الدردشة، يوم الأربعاء الماضي، إن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" فشل في معالجة العيوب الخاصة بالمنصة الاجتماعية، بعد عام من تنبيه واتساب. قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت، في أغسطس من العام الماضي، إنهم اكتشفوا ثغرات مميتة في التطبيق، يمكن للهاكرز من خلالها التلاعب برسائل واتساب في المحادثات الخاصة والجماعية، حسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.
galaxy book s (2)

سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
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شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب تعاني من خلل يسمح بالتلاعب بالرسائل

قال خبراء الأمن السيبراني الذين وجدوا طريقة لاختراق تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ومعالجة رسائل الدردشة، يوم الأربعاء الماضي، إن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" فشل في معالجة العيوب الخاصة بالمنصة الاجتماعية، بعد عام من تنبيه واتساب. قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني تشيك بوينت، في أغسطس من العام الماضي، إنهم اكتشفوا ثغرات مميتة في التطبيق، يمكن للهاكرز من خلالها التلاعب برسائل واتساب في المحادثات الخاصة والجماعية، حسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.
فيسبوك

عطل يضرب فيسبوك وإنستجرام

أصيب موقعا "فيسبوك" و"إنستجرام" بخلل فني، مساء الأحد، أدى إلى تعطله في مصر وعدد من الدول حول العالم، إذ تسبب في ظهور مشكلة في التصفح وتحميل الصور والفيديوهات. واشتكى رواد موقع "فيس بوك" من ظهور الموقع خال من أي بيانات، إلا أنه سرعان ما عاد مرة أخرى، ومن ناحية أخرى لم تعلن الشركة رسميا عن وقوع عطل في "فيسبوك" حتى الآن. وفي وقت سابق تعرضت تلك المواقع إلى عطل فني، ما دفع الشركة المالكة لـ”فيس بوك، وإنستجرام، واتسآب”، إلى تقديم اعتذار عن انقطاع الخدمة، وبخاصة في "فيس بوك".
شعار النسخة الذهبية المزيفة من تطبيق واتساب

واتساب يطلق خاصية جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

منذ بضعة أشهر، بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات. ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل. كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.
لعبة مومو

دراسة: 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة الحقوق المدنية "رابطة مكافحة التشهير"، فإن 74% من مستخدمي ألعاب الإنترنت قد تعرضوا لبعض أشكال المضايقة، مع 65% منهم تعرضوا لمضايقات شديدة، والتي قد تشمل تهديدات جسدية أو ملاحقات. تستند الدراسة إلى مسح شمل أكثر من ألف شخص أمريكي حسب موقع rockpapershotgun، والذي أجري في أبريل. تجدر الإشارة إلى أن بيانات الاستطلاع لا توفر سوى جزء من الحقيقة، عندما يتعلق الأمر بمسألة معقدة مثل الإساءة عبر الإنترنت، لذا تكون النتائج محدودة، وترجع إلى عدة عوامل مختلفة.
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