المالية توزع 1.5 مليون جنيه «فكة» يوميا في العيد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

الفكة

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «سك العملة»، إنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» إلى 1.5 مليون جنيه يوميًا حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال أجازة عيد الأضحى المبارك. وأضاف خضر في بيان صحفي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، أن الفكة تلافيًا لحدوث أى اختناقات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توزيع الحصص المطلوبة من «الفكة» بالقاهرة والمحافظات.

وأوضح أنه بعيدًا عن أوقات الذروة، يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًاوأشار إلى أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، كالمحافظات، ومترو الأنفاق،