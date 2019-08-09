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المالية توزع 1.5 مليون جنيه «فكة» يوميا في العيد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
الفكة
الفكة
قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «سك العملة»، إنه تم مد فترات العمل على مدار الساعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» إلى 1.5 مليون جنيه يوميًا حتى يتسنى تلبية احتياجات كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وهيئة المترو وغيرها بحصص إضافية تكفيها طوال أجازة عيد الأضحى المبارك. وأضاف خضر في بيان صحفي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، أن الفكة تلافيًا لحدوث أى اختناقات، لافتًا إلى أنه تم بالفعل توزيع الحصص المطلوبة من «الفكة» بالقاهرة والمحافظات.
وأوضح أنه بعيدًا عن أوقات الذروة، يتم توزيع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» شهريًا على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًاوأشار إلى أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، كالمحافظات، ومترو الأنفاق،
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وزير الاتصالات عمرو طلعت يزور مقر شاومي بالعاصمة الصينية بكين (1)

منها شاومي.. وزير الاتصالات يجتمع بشركات صينية

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قيادات شركة شاومي الصينية بالعاصمة بكين؛ لبحث مزيد من التعاون في مجال توطين التكنولوجيا ببكين، وعقد الوزير والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع أليكس شينغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة؛ لأجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر. وتركزت المناقشات الرئيسية على الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك إمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.
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غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟
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تفاصيل اتفاقية «المصرية للاتصالات» مع هواوي في الصين

على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS في الصين؛ شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية، بهدف توفير نماذج استخدام في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR، بالإضافة إلى إقامة مركز تدريب تكنولوجي ومعمل إبداع يُمكن مبتكري التطبيقات من إجراء عمليات الاختبار على شبكات الاتصالات، وتدريب الشباب والمهندسين والتقنيين في هذا المجال.
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«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع مسؤولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر عبر تحالف يضم عددا من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية، ومنها شاشات التليفزيون وهواتف المحمول والتابلت. وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصنعة، والسعي نحو مضاعفة صادرات الإلكترونيات.
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