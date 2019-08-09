رياضة

منتخب مصر يحقق فوزه الثاني في مونديال اليد للناشئين

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
منتخب مصر
منتخب مصر
حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة كأس العالم على حساب نظيره منتخب تايوان في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 36-25 أي بفارق 11 نقطة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-15. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا، ولعب الفراعنة قبل هذه المباراة مواجهتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32-29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28-24).
بهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى النقطة الرابعة من فوزين وخسارة، ليتساوى بذلك في النقاط مع السويد وفرنسا أصحاب المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية، وخلف المجر المتصدر برصيد 6 نقاط. ويخوض منتخب مصر للناشئين رابع مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره الكندي في الثامنة والنصف من مساء يوم
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