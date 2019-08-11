العلاقة بين الأسد والعذراء.. مباراة قوية تحتاج الصبر

يمكن أن يكون هناك مباراة بين الأسد والعذراء في الحب وغالبا ما تكون مرهقة ولكن الطرفين سيتعادلان ويقعان في حب بعضهما، حيث يمكن أن يرى العذراء عفوية الأسد على أنها تهور.

تحرير:فيروز ياسر ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

مباراه بين الأسد والعذراء

عند الحديث عن الأسد والعذراء معا، هناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يُقال، فمن المعروف أن الأسد يظهر متكبرا وقاسيا في كثير من الأحيان على الرغم أن بداخله طيبة كبيرة لكنه لا يكشف عنها حتى يحظى باحترام الجميع - حسب وجهة نظره. والعذراء شخص بارد بطبعه، وبالاقتراب منه ستجده منطقي وعقلاني قادرا على إنجاز الأمور وحل المشكلات، وعند الجمع بين الاثنين قد تجد التوافق ضئيلا، وبهذا أنت بحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر حولهما، وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.

الأسد والعذراء يكملان بعضهما العذراء برج ترابي والأسد ناري، وكلاهما يمكن أن يتحدا، فالعذراء عاقل ولديه ثبات انفعالي كبير، كما أنه يحب التخطيط والالتزام بكل ما يخطط له، فالمنطق طريقه، ولا يرضى عن نفسه نهائيا، ولهذا يبذل الكثير من الجهد ليحاول أن يصل إلى الكمال في كل شيء. اقرأ أيضا: من الوضوح للغموض..