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العلاقة بين الأسد والعذراء.. مباراة قوية تحتاج الصبر

يمكن أن يكون هناك مباراة بين الأسد والعذراء في الحب وغالبا ما تكون مرهقة ولكن الطرفين سيتعادلان ويقعان في حب بعضهما، حيث يمكن أن يرى العذراء عفوية الأسد على أنها تهور.
تحرير:فيروز ياسر ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مباراه بين الأسد والعذراء
مباراه بين الأسد والعذراء
عند الحديث عن الأسد والعذراء معا، هناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يُقال، فمن المعروف أن الأسد يظهر متكبرا وقاسيا في كثير من الأحيان على الرغم أن بداخله طيبة كبيرة لكنه لا يكشف عنها حتى يحظى باحترام الجميع - حسب وجهة نظره. والعذراء شخص بارد بطبعه، وبالاقتراب منه ستجده منطقي وعقلاني قادرا على إنجاز الأمور وحل المشكلات، وعند الجمع بين الاثنين قد تجد التوافق ضئيلا، وبهذا أنت بحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر حولهما، وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
الأسد والعذراء يكملان بعضهما العذراء برج ترابي والأسد ناري، وكلاهما يمكن أن يتحدا، فالعذراء عاقل ولديه ثبات انفعالي كبير، كما أنه يحب التخطيط والالتزام بكل ما يخطط له، فالمنطق طريقه، ولا يرضى عن نفسه نهائيا، ولهذا يبذل الكثير من الجهد ليحاول أن يصل إلى الكمال في كل شيء. اقرأ أيضا: من الوضوح للغموض..
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رجل وامرأة الأسد.. علاقة صعب لها نهاية سعيدة

إذا ذكرت برج الأسد، إذن أهلا بك في عالم الأشخاص المغرورين الذي يتعاملون مع كل شيء بالشوكة والسكينة، كما لديه حب للسيطرة كبير، ومن هنا يبقى التساؤل الأكبر، ماذا إن اجتمع رجل الأسد مع أنثى الأسد؟ بالطبع هذا اللقاء صعب للغاية، حيث تحتاج هذه العلاقة إلى عقل متفتح والقدرة على النجاة طوال الوقت من التناقضات والمشكلات، فكلاهما يحب الأضواء، لذلك لن يكون هناك أي شيء خاص عن علاقتهما، وسيكون الجميع قادرين على رؤية أنهما يشتركان في علاقة جيدة رغم الحقيقة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
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من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.
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من الوضوح للغموض.. اعرف شخصيتك مع برجك الفلكي الجديد

حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار شائعة حول الأبراج الفلكية، تكشف عن وجود برج آخر يسمى «حواء» يمتد من 29 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، ليستمر 17 يوما، وذلك بدلا من برج القوس، ونفى خبراء الأبراج تلك الشائعة ولكن تخيل لو كانت حقيقية! أريدك الآن، عزيزي القارئ، تبدأ يومك وكأن برجك الفلكي تغير تماما، بالطبع ستتساءل عن الصفات التي اكتسبتها وفقدتها، وتحتاج إلى تحليل كامل لما أصابك والشكل الذي سيكون عليه برجك الجديد؛ لذا دعنا نتخيل معًا صفاتك الخفية في برجك الجديد إذا كنت مهتما حقا بالأبراج الفلكية.
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ممثل أو مقدم برامج.. برج الأسد محظوظ بهذه الوظائف

كونك من برج الأسد فأنت شخص شديد الثقة بالنفس، تستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب في وقت قصير ولديك من المهارات ما يجعل النجاح حليفك في كل مرة، وغالبا ما تبحث عن التحديات وتواجهها بكل شجاعة، فلا تغلبك المصاعب، ولا تعرف الاستسلام. على الرغم من أنك هادئ وقد تبدو متواضعا في بعض الأحيان، لكن قوتك الداخلية تنعكس على تصرفاتك وملامحك، ولهذا لديك كاريزما جذابة لمن حولك، وعند التحدث عن المهن المناسبة لك فهناك الكثير، ولكن البعض منها قد يبدو غريبا، لذا تعرف على أبرزها وفقا لما ذكره موقع Free Horoscopes.
العقرب والعذراء.. علاقة حلوة تدوم!

العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
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الأسد صديق لا يتكرر.. متفائل وقلبه أبيض

إذا كان لديك صديق من برج الأسد، ستكون محظوظا في حياتك كثيرا، فهذا النوع من الأصدقاء مختلف تماما عن غيره، سواء من خلال استقبال الحزن معك أو مشاركتك الفرح، كما لديه مغامرات كبيرة تجعله شخصا مجنونا، ولكن هذا لا يعني أنه طائش بل غالبا ما يشجعك على الصمود. في حالة عدم صداقتك لأشخاص من برج الأسد لكنك تدخل في علاقة صداقة جديدة مع هذا البرج، إذن ستكون في حاجة إلى معرفة هذا الصديق جيدا، للتعامل معه بسهولة ولتسير علاقتكما على ما يرام، إذا اعرف كل شيء حسبما ذكر موقع ZodiacThing.com .
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الأسد الطيب.. دائم التحدي ولا يعرف التسلط

إذا كنت تجلس الآن في أحد المطاعم، قد يلفت نظرك شخصا يجلس بجانب مجموعة من الأشخاص، يتحدث كثيرا وينتبهون له، له كاريزما خاصة، وينشر التفاؤل وروح الدعابة من حوله، فتتساءل عن الوجه الآخر له، ولكن قبل ذلك تشعر بالرغبة في التعرف عليه عن قرب. يصادفك الحظ لترى هذا الشخص مرة ثانية في نفس المكان، ولكن بمفرده، لتشعر بالحيرة، من هذا التناقض، فالظاهر لك أن هذه الشخصية اجتماعية طيبة ولا تعرف للوحدة طريقا، وفي الغالب سيكون برج الأسد، ويمكنك التعرف إليه أكثر وفقا لما ذكره موقع Zodiac Fire.
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