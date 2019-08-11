العلاقة بين الأسد والعذراء.. مباراة قوية تحتاج الصبر

يمكن أن يكون هناك مباراة بين الأسد والعذراء في الحب وغالبا ما تكون مرهقة ولكن الطرفين سيتعادلان ويقعان في حب بعضهما، حيث يمكن أن يرى العذراء عفوية الأسد على أنها تهور.
عند الحديث عن الأسد والعذراء معا، هناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يُقال، فمن المعروف أن الأسد يظهر متكبرا وقاسيا في كثير من الأحيان على الرغم أن بداخله طيبة كبيرة لكنه لا يكشف عنها حتى يحظى باحترام الجميع - حسب وجهة نظره.
والعذراء شخص بارد بطبعه، وبالاقتراب منه ستجده منطقي وعقلاني قادرا على إنجاز الأمور وحل المشكلات، وعند الجمع بين الاثنين قد تجد التوافق ضئيلا، وبهذا أنت بحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر حولهما، وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
الأسد والعذراء يكملان بعضهما
العذراء برج ترابي والأسد ناري، وكلاهما يمكن أن يتحدا، فالعذراء عاقل ولديه ثبات انفعالي كبير، كما أنه يحب التخطيط والالتزام بكل ما يخطط له، فالمنطق طريقه، ولا يرضى عن نفسه نهائيا، ولهذا يبذل الكثير من الجهد ليحاول أن يصل إلى الكمال في كل شيء.
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الأسد والعذراء يكملان بعضهما
العذراء برج ترابي والأسد ناري، وكلاهما يمكن أن يتحدا، فالعذراء عاقل ولديه ثبات انفعالي كبير، كما أنه يحب التخطيط والالتزام بكل ما يخطط له، فالمنطق طريقه، ولا يرضى عن نفسه نهائيا، ولهذا يبذل الكثير من الجهد ليحاول أن يصل إلى الكمال في كل شيء.
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يظهر الأسد على أنه قائد، حيث إنه من أكثر الأبراج النارية الطموحة والقوية، ويحمل من الكرم ما يغرقك به، ولأنه شخصية مثيرة وفريدة من نوعها بالعذراء ينجذب إليه، كما أن لديه القدرة على الإيمان بأحلام شريك حياته ودائما ما يواجه الحقيقة.
الحب ليس سهلا بينهما
يمكن أن يكون هناك مباراة بين الأسد والعذراء في الحب وغالبا ما تكون مرهقة ولكن الطرفين سيتعادلان معا ويقعان في حب بعضهما، حيث يمكن أن يرى العذراء عفوية الأسد على أنها تهور، في حين أن تصرفات العذراء يراها الأسد مملة.
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بالرغم من التناقضات الموجودة في الطرفين، ولكن هناك ما يجمعهما، حيث يحظى الأسد بذكاء وطموح العذراء ، كما أن سحر الأسد وثقته لا يلاحظهما العذراء، وبالتالي قد يكونان قادرين على بناء شيء مع بعضهما البعض وتحويل خلافتهما المتبادلة إلى نقاط إيجابية في علاقتهما.
فيما يخص الزواج بينما، فإن الشيء الرئيسي الذي يسبب الاضطراب هو نمط حياتهما المتناقض ، فالأسد على الرغم من حبه للحياة الأسرية ، إلا أنه سيظل يريد أحداثا جديدة ، أما العذراء ليس مهتما بالأسرة، حيث يحب الاستقلال، وبالتالي الزواج يحتاج وقتا.
إيجابيات العلاقة بين العذراء والأسد
في الوقت الذي تكون فيه أحلام الأسد لا تعرف طريقها للتحقيق، فإن صبر العذراء يساعده في التوجيه والتشجيع، كما ان العذراء قادرا على تغيير الحالة المزاجية المتقلبة للأسد بشكل جيد للغاية.
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ولأن حياة العذراء هادئة فإنه يجلب شروق الشمس إلى الأسد، كما أن ردود الفعل والتصرفات السريعة للأسد تجلب الإثارة للعذراء، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة.
سلبيات العلاقة بين الأسد والعذراء
هناك الكثير من المشكلات التي قد تجعل هذه العلاقة تجربة غير سارة لكلا البرجين، ففي بعض الأحيان لا يفهم العذراء متطلبات الأسد المتمثلة في قول بين الكلمات الجميلة، وحبه للشهرة، ومن ناحية أخرى، فإن هاجس برج العذراء المستمر بإتقان أي شيء وكل شيء يفعله هو أمرًا كبيرًا للغاية بالنسبة إلى الأسد، كما قد يحاول الأسد السيطرة على العذراء في أوقات معينة، لكن العذراء لن يسمح بذلك ومن هناك تبدأ المشاجرة.
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يتطلب توافق الأسد والعذراء بذل جهد من كلا الجانبين، وإذا كان رجل العذراء وامرأة الأسد والعكس على استعداد للمضي قدمًا إضافيًا لبعضهما البعض ويجدان في صميمهما الثقة ببعضهما البعض دون قيد أو شرط، فيمكنهما إنشاء علاقة خاصة حقًا معًا.