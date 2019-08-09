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شيرين رضا ترد على الانتقادات: ربنا هو اللي بيحاسب

تحرير:التحرير ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
شيرين رضا
شيرين رضا
ردت الفنانة شيرين رضا، على الانتقادات الواسعة التي تلقتها خلال الساعات الماضية، بعد تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شاركت فيها صورة لخراف تأكل من القمامة، وعلقت: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بياكل من الزبالة؟". وقالت الفنانة في تدوينة جديدة، صباح اليوم الجمعة، "بدل ما تهجموني أنا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في بطونكم، وكفاية مزايدة والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب، مش إنتم"، ثم شاركت هاشتاج: "النظافة من الإيمان".
شيرين معروفة بمواقفها المدافعة عن حقوق الإنسان، وقد كان لها تعليق أخير على واقعة انتشار ثعابين سامة في التجمع الخامس، بعد حملة استهدفت التخلص من الكلاب هناك.  وقالت الفنانة: "القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف، هو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين
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ميرهان حسين ترقص في عقد قران أحمد حاتم (فيديو)

نشرت الفنانة ميرهان حسين عددا من الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" من عقد قران الفنان أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهرت من خلاله وهى ترقص مع "حاتم" على أنغام أغنية "ليه بيدراي كده" لروبي، كما علقت على الفيديو بالأجنبية. وكتبت:" مبروك لصديقي المجنون، الذي أشعر دائمًا بالحماس والجنون معه، أنا سعيدة للغاية من أجلك، ربنا يوفقك في حياتك مع رفيقتك، أحبك حتى ينتهي العالم"، وحرص عدد من النجوم والشعراء والملحنين على التواجد فى عقد القران منهم الشاعر تامر حسين.
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ياسمين عبد العزيز تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مواصفات فتى أحلامها. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا لازم أحب وأتحب، والأهم إنى لازم أحب، وبعدين مش فارق معايا لا شكل ولا فلوس، أنا مش بتاعة الكلام دا خالص، أنا لازم اللى قدامى أكون بحبه». وأضافت: «أنا لما اتجوزت جوزى مكنش زى دلوقتى، مكانش فى نفس المركز، كبرنا مع بعض، فأنا معنديش مواصفات خالص إنه لازم يبقى غنى أو لازم يبقى شكله حلو، معنديش أنا كدا خالص، معنديش أنا مواصفات الراجل اللى هو لازم يبقى عنيه خضراء وأمور، معنديش كدا خالص».
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز: مبحبش التمثيل وكنت عايزة أبقى ضابط

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أبرز أحلامها التى لم تتحقق. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا مبحبش التمثيل، أنا أساسا مكنتش عايزة أطلع ممثلة، أنا كنت عايزة أطلع ضابط، وسألت فى موضوع إنى أبقى ضابط لكن ملقتش إن فيه ضباط ستات أيامها». وأضافت: «مكنتش عايزة أمثل أساسا، أنا كنت حابة الإعلانات، وقعدت 5 سنين أعمل إعلانات، وفى الوقت دا كان بيتعرض عليا حاجات كتير، كان بيتعرض عليا أفلام، وكان بيتعرض عليا أدوار مش بطولة طبعا، لكن مكنتش عايزة أمثل خالص».
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
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12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

كشف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن خريطة البيت الفني خلال عيد الأضحى المقبل، حيث ينتظر الجمهور 12 عرضا مسرحيا ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، تستعد حاليا من أجل استقبال الجمهور خلال أيام العيد، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات، وهي: «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر»، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات بمواسم الأعياد، وتنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام العيد وذلك بالقاهرة على عدد من المسارح ونفس الوقت الذي ستطلق فيه العروض أيضا بكل من مسارح الإسكندرية والبحر الأحمر.
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«كازابلانكا» يحقق رقما غير مسبوق في السينما المصرية

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، رقما قياسيا في الإيرادات، إذ تمكن الفيلم من حصد 80 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريح السينما المصرية، ليتربع على عرش الأعلى إيرادا. الفيلم تمكن منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي السابق، أن يحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضًا وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهي 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما، وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ50 مليون جنيه بعد أسبوعين من عرضه فقط.
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