شيرين رضا ترد على الانتقادات: ربنا هو اللي بيحاسب

تحرير:التحرير ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

شيرين رضا

ردت الفنانة شيرين رضا، على الانتقادات الواسعة التي تلقتها خلال الساعات الماضية، بعد تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شاركت فيها صورة لخراف تأكل من القمامة، وعلقت: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله على المسلمين لأنه بياكل من الزبالة؟". وقالت الفنانة في تدوينة جديدة، صباح اليوم الجمعة، "بدل ما تهجموني أنا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في بطونكم، وكفاية مزايدة والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب، مش إنتم"، ثم شاركت هاشتاج: "النظافة من الإيمان".

شيرين معروفة بمواقفها المدافعة عن حقوق الإنسان، وقد كان لها تعليق أخير على واقعة انتشار ثعابين سامة في التجمع الخامس، بعد حملة استهدفت التخلص من الكلاب هناك. وقالت الفنانة: "القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف، هو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين