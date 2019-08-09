يا أضحية مين يشتريكي.. سوق ماشية الفيوم بين الركود والفرصة الأخيرة

على الرغم من أنه لم يتبق سوى يوم واحد فقط على عيد الأضحى إلا أنّ سوق الماشية شهد حالة من الحراك في البيع والشراء من قبل "الزبون" على أضحية العيد

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

شوادر ماشية بالفيوم

"الأضحية" هي إحدى شعائر الإسلام التي يتميز بها عيد الأضحى، وأكثر ما يميز "عيد الأضحى" في مصر عموما والفيوم خصوصًا هو ذبح الأضحية في الشوارع والمنازل، ولهو الأطفال وسط دماء الأضاحي، ولا يمر العيد دون قيام الأهالي بذبح أحد الأنعام كل حسب مقدرته المادية فهناك من يذبح "عجل" وآخر يذبح "خروف" بينما يذبح البعض "الماعز".. وفي منطقة العزب بمركز الفيوم، تنتشر أشكالًا وأنواعًا من الأضاحي بدءًا من الماعز وانتهاءًا بالأبقار، يعرضها التجار بأسعارًا مختلفة ويتنافسون فيما بينهم على جذب "الزبون" من أجل الشراء منهم، حيث كان اليوم الجمعة هو آخر سوق قُبيل العيد.

بكري جابر "تاجر ماشية"، يؤكد في حديثه لـ"التحرير" أن سوق الأضاحي ضربه الركود بقوة هذا العام، وانتشرت الأضاحي واختلفت أسعارها بينما اختفى "المشتري"، موضحًا أنّ سوء الأحوال الاقتصادية وعزوف المواطنين عن شراء الأضاحي تسبب في تدهور أسعارها وتراجعها باستمرار أملًا في بيعها بدلًا من بمكسب قليل بدلًا من خسارة