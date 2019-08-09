يا أضحية مين يشتريكي.. سوق ماشية الفيوم بين الركود والفرصة الأخيرة

على الرغم من أنه لم يتبق سوى يوم واحد فقط على عيد الأضحى إلا أنّ سوق الماشية شهد حالة من الحراك في البيع والشراء من قبل "الزبون" على أضحية العيد
"الأضحية" هي إحدى شعائر الإسلام التي يتميز بها عيد الأضحى، وأكثر ما يميز "عيد الأضحى" في مصر عموما والفيوم خصوصًا هو ذبح الأضحية في الشوارع والمنازل، ولهو الأطفال وسط دماء الأضاحي، ولا يمر العيد دون قيام الأهالي بذبح أحد الأنعام كل حسب مقدرته المادية فهناك من يذبح "عجل" وآخر يذبح "خروف" بينما يذبح البعض "الماعز".. وفي منطقة العزب بمركز الفيوم، تنتشر أشكالًا وأنواعًا من الأضاحي بدءًا من الماعز وانتهاءًا بالأبقار، يعرضها التجار بأسعارًا مختلفة ويتنافسون فيما بينهم على جذب "الزبون" من أجل الشراء منهم، حيث كان اليوم الجمعة هو آخر سوق قُبيل العيد.
بكري جابر "تاجر ماشية"، يؤكد في حديثه لـ"التحرير" أن سوق الأضاحي ضربه الركود بقوة هذا العام، وانتشرت الأضاحي واختلفت أسعارها بينما اختفى "المشتري"، موضحًا أنّ سوء الأحوال الاقتصادية وعزوف المواطنين عن شراء الأضاحي تسبب في تدهور أسعارها وتراجعها باستمرار أملًا في بيعها بدلًا من بمكسب قليل بدلًا من خسارة
بكري جابر "تاجر ماشية"، يؤكد في حديثه لـ"التحرير" أن سوق الأضاحي ضربه الركود بقوة هذا العام، وانتشرت الأضاحي واختلفت أسعارها بينما اختفى "المشتري"، موضحًا أنّ سوء الأحوال الاقتصادية وعزوف المواطنين عن شراء الأضاحي تسبب في تدهور أسعارها وتراجعها باستمرار أملًا في بيعها بدلًا من بمكسب قليل بدلًا من خسارة ثمنها كله.
وأشار إلى أنّ الأسعار قلت بشكل كبير عن الأعوام الماضية، حيث بلغ سعر كيلو العجول الصغيرة 52 إلى 55 جنيهًا حسب الوزن والنوع وتتراوح أوزانها بين 150 كيلو إلى 600 كيلو، بينما تراوحت أسعار الأبقار كبيرة السن بين 42 وحتى 45 جنيهًا وتتراوح أوزانها بين 300 إلى 500 كيلو، فيما بلغ سعر كيلو اللحم في الخراف والأغنام بين 65 إلى 67 جنيهًا حسب النوع، لأنّ لها أنواع كثيرة من البلدي والبحري والصعيدي والجرناوي والبرقي، وأخيرًا الماعز حيث تراوحت أسعارها بين أسعارها بين 67 إلى 70 جنيهًا وتتراوح أوزانها بين 10 إلى 30 كيلو.
يقول سيد عبد الهادي "تاجر ماشية" بعد تنهيده طويلة "الأسعار هابطة ومفيش زبون، العيشة تعبانة ومحدش بقى معاه فلوس يشتري" هكذا وصف حالة الركود في أسواق الماشية، مُشددًا على أنّه كان لديه عدة زبائن يشترون منه "6 عجول" كل عام، ولكنهم لم يستطعوا سوى شراء عجلين فقط هذا العام، مؤكدًا أنّ الإقبال على شراء الأضاحي قل كثيرًا عن العام الماضي، وأنّه حقق أرباحًا كثيرة خلال السنة الماضية أما هذا العام فيتعرض لخسارة كبرى.
ويبين سعيد الجزار، أنّ المواطنين يعوضون عدم الذبح بشراء اللحوم من "الجزار" سواء الضأن أو البتلو والكندوز، خصوصًا بعد انخفاض سعر كيلو اللحم إلى 125 و135 جنيهًا بعدما كان بـ 150 خلال العام الماضي، لافتًا إلى أنّه رغم إقبال الكثيرون على شراء اللحوم بدلًا من الأضاحي إلا أنّ الأضحية فرض على المسلم القادر، بالإضافة إلى أنّه له فرحة كبرى خصوصًا لدى الأطفال.
وشدد على أنه كان يضع أمله الأخير في هذا اليوم أن يعوض كل خسارته، وبالفعل تحرك البيع كثيرًا، حيث هناك العديد من مشتريّ الأضحية يسكنون في عمارات سكنية بالمدينة ولا يوجد لديهم مكان لتخزين الأضحية، لذلك يشتروها قبل العيد بيوم أو اثنين ثم يضعوها في مدخل العمارة حتى توقيت الذبيح، وبالفعل أقبل العديد من المواطنين على الشراء اليوم، ولكن معظمهم يكونون أشقاء ويشترون عجلًا أو بقرة بالشراكة فيما بينهم.
وكشف أن الحال يختلف في "الفيوم" كثيرًا عن باقي المحافظات، نظرًا لأنها محافظة ريفية ويربي الأهالي كافة أنواع الماشية في منازلهم، حيث يربي الكثيرون من الأهالي الخراف والماعز في منازلهم، وأيضًا العجول ولكنهم لا يذبحون العجول لارتفاع ثمنها واستفادة الفلاح ببيعها، أو يذبحها بعد إشراك آخرين معه فيأخذ هو حصته من اللحم، ويحصل أيضًا على الأموال من شركائه، وبالتالي يكون رابحًا في كل الأحوال.
وانتشرت بكثرة "صكوك الأضاحي" حيث أعلنت العديد من الجمعيات الخيرية بالفيوم، عن جمع صكوك الأضاحي، وهي دفع مبلغ مالي مقابل كمية محددة صافية من اللحوم، ويتجه إليها الكثيرون لرخص أسعارها، وزيادة الكمية من اللحوم التي يحصلون عليها.