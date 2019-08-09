رياضة

بعد قرار المحكمة..الاتحاد الإسباني يهاجم رئيس الليجا

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
هاجم ألفريدو أوليباريس، مدير المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليجا"، قائلًَا: "لا يمكنه الاستمرار على رأس مؤسسة بهذا الحجم لدقيقة أخرى"، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد لتقييم قرار المحكمة التجارية: "من وجهة نظرنا أن تيباس قد غطّى مرحلة معينة ولا يمكنه الاستمرار على رأس مؤسسة مثل الدوري الوطني لكرة القدم لدقيقة أخرى". وأضاف "الاتحاد يعتبر أن مرحلة تيباس يجب أن تنتهي، فقد ساهم فيإاخفاء الحقيقة وضلل الأندية عن طريق إخفاء المعلومات عنها".
وواصل:"قام بتشتيت الانتباه وحصل على صلاحيات ليست من اختصاصه وباع حقوق لا يمتلكها، وكان غير مخلصًا لحكومة إسبانيا وكرة القدم". من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أنهم راضون جدا وسعداء للغاية في يوم تاريخي أنصف الاتحاد. وأضاف "لقد أوفيت بالتزامي تجاه كرة القدم والمشجعين بعدم
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مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (4)

منتخب مصر يحقق فوزه الثاني في مونديال اليد للناشئين

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة كأس العالم على حساب نظيره منتخب تايوان في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 36-25 أي بفارق 11 نقطة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-15. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا، ولعب الفراعنة قبل هذه المباراة مواجهتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32-29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28-24).
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وفاة والد صلاح محسن مهاجم الأهلى والمنتخب الأولمبي

توفي، اليوم الجمعة، والد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لفريق كرة القدم بالأهلى، وذلك بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية، وقامت أسرته بدفنه عقب صلاة الجمعة في مسقط رأسه بعزبة حكيم في قرية "طاروط" بالزقازيق في محافظة الشرقية. ولم يتم حسم موقف اللاعب من المشاركة في مواجهة الأهلى واطلع برة، فى ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام بعد غد الأحد على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وتم الاتفاق مع الطرف السوداني على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر.
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كلوب: الموسم الجديد الأصعب والأكثر تحديًا

يشعر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بداية الموسم الجديد تقدم فرصة عظيمة لفريقه، لكنه أوضح سبب حاجة ليفربول إلى أن يكون أفضل في جميع الجوانب إذا أرادوا بلوغ الأهداف التي يرغبون فيها. ويبدأ ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أرضه مع نورويتش سيتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أنفيلد، بهدف تقديم موسم رائع، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وحصد 97 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
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الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
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بيكيه: برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها

يرى المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن برشلونة لا يحصل على الإشادة التي يستحقها على هيمنة الفريق التامة على الدوري الإسباني في العقد الأخير، في الوقت الذي فضل فيه الغريم ريال مدريد وضع دوري أبطال أوروبا كأولوية قصوى، وودع البارسا المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مؤلمة في آخر عامين بالخسارة في مباراة الإياب بعد التمتع بأفضلية كبيرة في الذهاب، وفي الوقت الذي يرغب فيه بيكيه في استعادة لقب دوري الأبطال، يرى أن فريقه يستحق إشادة أكبر على نجاحاته المحلية.
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كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".
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وكيل كوتينيو يكشف حقيقة عودته للدوري الإنجليزي

كشف كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، حقيقة رحيل اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال جورابشيان، فى تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكوتينيو أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول؛ لأنه يرتبط بعلاقة قوية جدا مع الريدز". وأكمل قائلا: "لقد كان بارتوميو رئيس برشلونة واضحًا جدا معي، وقال إنه لا ينوي ترك اللاعب وأنه يُمثل مستقبل النادي، وبالفعل برشلونة بذل جهدًا كبيرًا لضمه، فهو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، وثاني أو ثالث أغلى صفقة في العالم".
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