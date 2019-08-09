بعد قرار المحكمة..الاتحاد الإسباني يهاجم رئيس الليجا

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

الدوري الإسباني

هاجم ألفريدو أوليباريس، مدير المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليجا"، قائلًَا: "لا يمكنه الاستمرار على رأس مؤسسة بهذا الحجم لدقيقة أخرى"، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد لتقييم قرار المحكمة التجارية: "من وجهة نظرنا أن تيباس قد غطّى مرحلة معينة ولا يمكنه الاستمرار على رأس مؤسسة مثل الدوري الوطني لكرة القدم لدقيقة أخرى". وأضاف "الاتحاد يعتبر أن مرحلة تيباس يجب أن تنتهي، فقد ساهم فيإاخفاء الحقيقة وضلل الأندية عن طريق إخفاء المعلومات عنها".

وواصل:"قام بتشتيت الانتباه وحصل على صلاحيات ليست من اختصاصه وباع حقوق لا يمتلكها، وكان غير مخلصًا لحكومة إسبانيا وكرة القدم". من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أنهم راضون جدا وسعداء للغاية في يوم تاريخي أنصف الاتحاد. وأضاف "لقد أوفيت بالتزامي تجاه كرة القدم والمشجعين بعدم