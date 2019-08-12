ارتدي أحذية مريحة.. للتخلص من تورم القدم أثناء الحمل

من أفضل الطرق لتقليل التورم في أثناء الحمل: تحديد كمية الطعام التي تحتوي على الصوديوم، فتزايد نسبة الأملاح في الجسم يؤدي إلى اختزان كميات كبيرة من الماء

تحرير:إسراء سليمان ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

المرأة الحامل

تعاني الأم دائمًا حتى يأتي طفلها إلى الحياة، ولكن اهتمامها لن يتوقف، فهي مصدر الأمان والرعاية له، لا يعلم مقصد غيرها، فمن غيرها سيوهب حياته من أجله، وليس ذلك فقط، ولكن تتعرض الأم في أثناء الحمل لبعض الأعراض التي تزعجها وتصعب من حملها، على سبيل المثال الدوخة المستمرة، وعدم القدرة على التنفس، وتمدد ملحوظ في الجسم، وزيادة كبيرة في الوزن والشعور الدائم بالنوم والإجهاد والتعب والإرهاق ومن أكثر الأعراض البارزة: تورم القدمين، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

يعتبر تورم القدمين جزءا طبيعيا من الحمل، وفي الأيام العادية قد يكون تورم القدمين أحد أسباب التعب والإرهاق المزمن، كما أنه توجد عدة عوامل أخرى تسهم في تورم القدمين مثل الطقس الحار وسوء التغذية، وتناول كميات كبيرة من الكافيين، إضافة إلى عدم شرب كميات كافية من المياه، والسير على قدميك لفترات طويلة من الوقت،