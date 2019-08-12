ارتدي أحذية مريحة.. للتخلص من تورم القدم أثناء الحمل

من أفضل الطرق لتقليل التورم في أثناء الحمل: تحديد كمية الطعام التي تحتوي على الصوديوم، فتزايد نسبة الأملاح في الجسم يؤدي إلى اختزان كميات كبيرة من الماء
تعاني الأم دائمًا حتى يأتي طفلها إلى الحياة، ولكن اهتمامها لن يتوقف، فهي مصدر الأمان والرعاية له، لا يعلم مقصد غيرها، فمن غيرها سيوهب حياته من أجله، وليس ذلك فقط، ولكن تتعرض الأم في أثناء الحمل لبعض الأعراض التي تزعجها وتصعب من حملها، على سبيل المثال الدوخة المستمرة، وعدم القدرة على التنفس، وتمدد ملحوظ في الجسم، وزيادة كبيرة في الوزن والشعور الدائم بالنوم والإجهاد والتعب والإرهاق ومن أكثر الأعراض البارزة: تورم القدمين، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
يعتبر تورم القدمين جزءا طبيعيا من الحمل، وفي الأيام العادية قد يكون تورم القدمين أحد أسباب التعب والإرهاق المزمن، كما أنه توجد عدة عوامل أخرى تسهم في تورم القدمين مثل الطقس الحار وسوء التغذية، وتناول كميات كبيرة من الكافيين، إضافة إلى عدم شرب كميات كافية من المياه، والسير على قدميك لفترات طويلة من الوقت،
يعتبر تورم القدمين جزءا طبيعيا من الحمل، وفي الأيام العادية قد يكون تورم القدمين أحد أسباب التعب والإرهاق المزمن، كما أنه توجد عدة عوامل أخرى تسهم في تورم القدمين مثل الطقس الحار وسوء التغذية، وتناول كميات كبيرة من الكافيين، إضافة إلى عدم شرب كميات كافية من المياه، والسير على قدميك لفترات طويلة من الوقت، كما يجب عليك الذهاب للطبيب إذا تضاعفت هذه الأعراض، على سبيل المثال تورم الوجه واليدين وحول العينين، ضعف الرؤية، والصداع المستمر والارتباك وعدم القدرة على التنفس.
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كيف يمكن التخلص من التورم؟ ما يلي بعض من الأشياء التي يجب أن تضعيها في اعتبارك للتخفيف من الألم في أثناء فترة الحمل:
1- تقليل استهلاك الصوديوم
من أفضل الطرق لتقليل التورم أثناء الحمل: تحديد كمية الطعام التي تحتوي على الصوديوم، فتزايد نسبة الأملاح في الجسم يؤدي إلى اختزان كميات كبيرة من الماء، فحاول قدر الإمكان تجنب تناول الأطعمة المصنعة أو المعلبة؛ لأنها تتميز بمعدلات عالية من الصوديوم، كما حاول قدر الإمكان عدم وضع كميات كبيرة من الملح في الطعام، وبدلًا من استهلاك الملح يمكنك استخدام أعشاب طبيعية مالحة مثل الروزماري والزعتر، ستضيف إلى طعامك مذاقا رائعا دون إضافة أملاح لطعامك.
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2- زيادة استهلاك البوتاسيوم
عدم تناول كميات كافية من البوتاسيوم، يجعل التورم أسوأ مما هو عليه، حيث يساعد البوتاسيوم في توازن السوائل داخل الجسم، إذ يجب تناول أطعمة تحتوي على البوتاسيوم، على سبيل المثال تناول البطاطا والموز والسبانخ، والزبادي والسالمون والعدس، والبقوليات وعصير الفواكه (البرتقال والجزر والرمان).
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3- التقليل من استهلاك الكافيين
بينما تناول كميات معقولة من الكافيين في أثناء الحمل لا يضر بالصحة، إلا أن الإفراط في تناول القهوة لا يعتبر جيدا لصحة الجنين، كما أنه يزيد من التورم في القدمين، فحاولي تناول شاي الأعشاب ليعزز من الطاقة بدلًا من المشروبات الأخرى التي قد تؤدي إلى التورم.
4- شرب كميات كافية من الماء
يمكن أن تتصدى كميات المياه الكثيرة للتورم، إذ يجب عليك تناول ما يقرب من 10 أكواب من المياه كل يوم، للحفاظ على الكليتين، وإذا كنت لا ترغبين في تناول الماء بمفرده، عصير الليمون خيار مثالي بشكل كبير.
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5- المشي
حاولي أن تمارسي الرياضة باستمرار، فنحو ما يقرب من 5 إلى 10 دقائق من المشي يساعد في التحسين من الدورة الدموية، وبالتالي سيقلل من التورم، كما أنه يعد أحد أشكال الرياضة الآمنة التي يمكنك الاعتماد عليها في أثناء فترة الحمل، وبالنسبة للملابس، عليك بارتداء أحذية رياضية طبية، وابتعدي تمامًا عن الكعب العالي لأنه بالفعل سيزيد من الآلام، وبالنسبة للتدليك، يساعد على تدوير السوائل التي تميل إلى التراكم في قدميك، مما يقلل بدوره من التورم.
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