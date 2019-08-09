«نورا تحلم» يأخذ هند صبري إلى تورنتو

تحرير:التحرير ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

هند صبري

اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري؛ للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 و15 سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا، لتواصل هند حضورها في محافل فنية دولية، إذ شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي. "نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو يعد أول أعمالها على الإطلاق، والفيلم روائي طويل، ويلعب دور البطولة أمام هند، لطفي العبدلي.

يشارك أيضا في الفيلم كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وهو من إنتاج شركة "بروباغندا" التونسية. وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها