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«نورا تحلم» يأخذ هند صبري إلى تورنتو

تحرير:التحرير ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
هند صبري
هند صبري
اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري؛ للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 و15 سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا، لتواصل هند حضورها في محافل فنية دولية، إذ شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي. "نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو يعد أول أعمالها على الإطلاق، والفيلم روائي طويل، ويلعب دور البطولة أمام هند، لطفي العبدلي.
يشارك أيضا في الفيلم كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وهو من إنتاج شركة "بروباغندا" التونسية. وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها
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مؤتمر-فيلم-ولاد-رزق‎ (1)

«ولاد رزق2» يتخطى 3 ملايين جنيه في أول أيام عرضه

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الخميس، إيرادات بلغت 3 ملايين و695 ألفًا و375 جنيهًا، في أول يوم عرض، ومن المتوقع أن يحقق العمل صدى ونجاحا كبيرا خلال الأيام المقبلة. وشارك فى بطولته كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي سينرجى فيلمز، والطاهر ميديا برودكشن.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات «الفيل الأزرق 2» في طريقها إلى رقم تاريخي

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ47 مليون جنيه، بعد مرور أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، مليونين و401 ألف و83 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
هند-رستم

هند رستم وحسن الإمام.. حكاية المخرج وملكة الإغراء

لم يكن الجمال هو البوابة التي دخلت منها الفنانة هند رستم إلى عالم الشهرة والأضواء، كما يتصور البعض بأن جمالها الشديد وملامحها الأجنبية وشعرها الأشقر جعل المخرجين والمنتجين يتصارعون عليها؛ فكانت بدايتها كأغلب الفنانين «كومبارس» حتى وصلت إلى قمة الشهرة والمجد والنجومية على يد المخرج حسن الإمام، وكانت علاقتهما مادة مثيرة للصحف والمجلات بداية من الخمسينيات وحتى اعتزالها فى السبعينيات، وتقديمها آخر أفلامها كبطلة «عجايب يا زمن» على يده، وحملت مذكرات «مارلين مونرو الشرق» كواليس علاقتهما، وكيف كانت سببًا فى طلاقه.
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

بدء عرض الفيل الأزرق 2 بالأردن ولبنان أول أيام العيد

يبدأ عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز، فى لبنان والأردن من أول أيام عيد الأضحى المقبل، بعدما طرح بالفعل في دور السينما بالسعودية والإمارات وسوريا، بالتزامن مع عرضه فى السينمات المصرية يوم الخميس الماضى، وفق الشركة المنتجة. واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة خلال الأيام التى عرض فيها حتى الآن، حيث وصلت إيراداته إلى 22 مليونا و56 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ومن المقرر أن ترتفع هذه الإيرادات بشكل كبير مع حلول عيد الأضحى الذى يعد من المواسم الأبرز فى العام.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
الفيل-الزرق-2 (1)

20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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