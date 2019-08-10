رجل وامرأة الأسد.. علاقة صعب لها نهاية سعيدة

أفضل جانب من جوانب توافق العلاقة بين رجل وامرأة الأسد هو أنهما لا يميلان إلى الحقد لفترة طويلة، فعلى الرغم من أن لديهما غرورا قويا ومعارك فإنهما سرعان ما يستمران
إذا ذكرت برج الأسد، إذن أهلا بك في عالم الأشخاص المغرورين الذي يتعاملون مع كل شيء بالشوكة والسكينة، كما لديه حب للسيطرة كبير، ومن هنا يبقى التساؤل الأكبر، ماذا إن اجتمع رجل الأسد مع أنثى الأسد؟ بالطبع هذا اللقاء صعب للغاية، حيث تحتاج هذه العلاقة إلى عقل متفتح والقدرة على النجاة طوال الوقت من التناقضات والمشكلات، فكلاهما يحب الأضواء، لذلك لن يكون هناك أي شيء خاص عن علاقتهما، وسيكون الجميع قادرين على رؤية أنهما يشتركان في علاقة جيدة رغم الحقيقة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
أول مقابلة لك مع الأسد ستجد صفات ظاهرة للغاية، ولكن كلما اقتربت ستكتشف في كل مرة صفة مختلفة، ولكن في النهاية قد لا تصل إلى العمق المطلوب، وما يجب التركيز عليه أن الأسد لديه الكثير من التعاطف مع الأشخاص الأقل حظًا، ويمكن أن يكون كريما للغاية مع المحتاجين ومع ذلك، فغالبا ما يصادف أشخاصا يحاولون الاستفادة
أول مقابلة لك مع الأسد ستجد صفات ظاهرة للغاية، ولكن كلما اقتربت ستكتشف في كل مرة صفة مختلفة، ولكن في النهاية قد لا تصل إلى العمق المطلوب، وما يجب التركيز عليه أن الأسد لديه الكثير من التعاطف مع الأشخاص الأقل حظًا، ويمكن أن يكون كريما للغاية مع المحتاجين ومع ذلك، فغالبا ما يصادف أشخاصا يحاولون الاستفادة من هذا، ومن هنا يستيقظ ويبدأ يظهر وجهه القاسي والغاضب كالبركان ولن يفلت منه الاستغلاليون.
كيف تكون العلاقة العاطفية بين الأسد والأسد؟
هذه العلاقة معقدة قليلا، خاصة أن كليهما يحب الأضواء، لذا ستظهر علاقتهما للنور بشكل كبير ويشاركان الحب والعاطفة بين الجميع، وكلاهما يجلب للآخر الوهج، ولكن هذه الحياة الحلوة لا تخلو من المشكلات، حيث يواجهان في بعض الأحيان صراعا من أجل التفوق، وسيكون عليهما أن يتعلما كيفية حل هذه المشكلة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل كبيرة في المستقبل.
الجانب الإيجابي في هذه العلاقة
عند ارتباط الأسدين معا، هناك بعض الجوانب الإيجابية في حياتهما معا، حيث إنهما يقدران الأشياء المتشابهة مثل الشجاعة والنقاء والقوة الداخلية، لهذا السبب بالذات سيقدران بعضهما البعض، وبالتالي سيعيشان قصة حب كبيرة للغاية.
يدرك رجل وامرأة الأسد تماما وقت الضحك ووقت الهزار والجد والعمل، ولهذا يعطيان لكل شيء حقه جيدا وبالتالي يعيشان اللحظة.
الجانب المظلم من العلاقة بين الأسدين
لن يكون تقسيم الواجبات والمسؤوليات في هذه العلاقة بمثابة تفوق، بل يتمثل أحد الحلول المتداولة في أنه سيكون عليهما أن يفهما أنه بدلاً من محاولة إثبات تفوقهما، فإن أفضل ما يجب فعله هو المشاركة، وبالنظر إلى مواهبهما الفردية ومواطن القوة لديهما، ينبغي عليهما تحديد من سيكون القائد في أي مجال من مجالات الحياة.
أفضل جانب من جوانب توافق العلاقة بين رجل وامرأة الأسد هو أنهما لا يميلان إلى الحقد لفترة طويلة، فعلى الرغم من أن لديهما غرورا قويا ومعارك، فإنهما سرعان ما يستمران.
ففي يوم ما ستكون هناك نار بينهما وفي اليوم التالي يستيقظان كأن شيئا لم يحدث، وهذه سمة نادرة وعظيمة، علاوة على ذلك، على الرغم من أن كليهما يمكن أن يكون متعجرفًا وأنانيًا، فإن الدفء في قلبيهما والصدق في العلاقة يساعدانهما في التغلب على السلبيات.
صفات عامة لبرج الأسد
1- لديه قلب كبير والكثير من الحب
يمتلك الأسد قلبًا حنونًا، كما أنه كريم، ودائما ما يكون على استعداد لمساعدة المقربين منه، حيث يبذل أقصى جهده للاهتمام بهم وجعلهم في سعادة تامة.
2- غاضب عند استغلاله
من المعروف أن صاحب برج الأسد طيب ولطيف، ولكن إذا ترك نفسه للغضب سيكون كالأسد فعلا، وهذا لا يحدث إلا عند استغلاله، فإذا كان حسن النية مع من حوله، لكنهم كانوا عكس ذلك إذن سيظهر الوجه الآخر للتخويف.
3- دائما يحب التحدي
لا يمكن أن يقاوم الأسد التحدي ولا يترك الشيء إلا عند الحصول عليه، ولهذا يدفع نفسه إلى حافة الخطر حتى يملك ما يريد.
4- الأكثر ولاءً
إذا كان هناك شيء واحد يمكنك قوله عن الأسد بثقة، فهو أنه من أكثر الناس ولاءً حين التقائك به، وبمجرد أن تكتسب ثقته أيضا سيكون لديك صديق وشريك رائع مدى الحياة.
5- يشعرك بالأمان في وجوده
كما يتعامل الأسد مع أشباله، فإن مولود هذا البرج يهتم بالمقربين منه أكثر من غيرهم، كما أنه شخص يمكن الاعتماد عليه ولهذا غالبا ما يكون مسؤولا عمن حوله.