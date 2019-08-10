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رجل وامرأة الأسد.. علاقة صعب لها نهاية سعيدة

أفضل جانب من جوانب توافق العلاقة بين رجل وامرأة الأسد هو أنهما لا يميلان إلى الحقد لفترة طويلة، فعلى الرغم من أن لديهما غرورا قويا ومعارك فإنهما سرعان ما يستمران
تحرير:فيروز ياسر ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
رجل وامرأة الأسد
رجل وامرأة الأسد
إذا ذكرت برج الأسد، إذن أهلا بك في عالم الأشخاص المغرورين الذي يتعاملون مع كل شيء بالشوكة والسكينة، كما لديه حب للسيطرة كبير، ومن هنا يبقى التساؤل الأكبر، ماذا إن اجتمع رجل الأسد مع أنثى الأسد؟ بالطبع هذا اللقاء صعب للغاية، حيث تحتاج هذه العلاقة إلى عقل متفتح والقدرة على النجاة طوال الوقت من التناقضات والمشكلات، فكلاهما يحب الأضواء، لذلك لن يكون هناك أي شيء خاص عن علاقتهما، وسيكون الجميع قادرين على رؤية أنهما يشتركان في علاقة جيدة رغم الحقيقة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.
أول مقابلة لك مع الأسد ستجد صفات ظاهرة للغاية، ولكن كلما اقتربت ستكتشف في كل مرة صفة مختلفة، ولكن في النهاية قد لا تصل إلى العمق المطلوب، وما يجب التركيز عليه أن الأسد لديه الكثير من التعاطف مع الأشخاص الأقل حظًا، ويمكن أن يكون كريما للغاية مع المحتاجين ومع ذلك، فغالبا ما يصادف أشخاصا يحاولون الاستفادة
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من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.
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من الوضوح للغموض.. اعرف شخصيتك مع برجك الفلكي الجديد

حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار شائعة حول الأبراج الفلكية، تكشف عن وجود برج آخر يسمى «حواء» يمتد من 29 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، ليستمر 17 يوما، وذلك بدلا من برج القوس، ونفى خبراء الأبراج تلك الشائعة ولكن تخيل لو كانت حقيقية! أريدك الآن، عزيزي القارئ، تبدأ يومك وكأن برجك الفلكي تغير تماما، بالطبع ستتساءل عن الصفات التي اكتسبتها وفقدتها، وتحتاج إلى تحليل كامل لما أصابك والشكل الذي سيكون عليه برجك الجديد؛ لذا دعنا نتخيل معًا صفاتك الخفية في برجك الجديد إذا كنت مهتما حقا بالأبراج الفلكية.
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«برج الحواء».. جدل زيادة عدد الأبراج لا ينتهي

أصبحت الأبراج في الحقبة الزمنية الأخيرة حديث الساعة، وتخطى الأمر السخرية من بعض الأبراج، فبين الحين والآخر يتم تداول معلومات تشكك في عدد الأبراج الفلكية (12 برجا)، حيث يزعم أن هناك برجًا آخر يسمى "الحواء" ومنذ عدة سنوات قيل إنه يسمى "حامل الثعبان"، سيضاف إلى المجموعة الفلكية. ولكن لا يوجد حتى الآن إسنادٌ علميٌّ يؤكد هذه المعلومات، وما نشر ما هو إلا شائعات أو اجتهادات ليس لها أدلة موثقة، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض بين مؤيدٍ ومعارضٍ.
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