رجل وامرأة الأسد.. علاقة صعب لها نهاية سعيدة

أفضل جانب من جوانب توافق العلاقة بين رجل وامرأة الأسد هو أنهما لا يميلان إلى الحقد لفترة طويلة، فعلى الرغم من أن لديهما غرورا قويا ومعارك فإنهما سرعان ما يستمران

تحرير:فيروز ياسر ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

رجل وامرأة الأسد

إذا ذكرت برج الأسد، إذن أهلا بك في عالم الأشخاص المغرورين الذي يتعاملون مع كل شيء بالشوكة والسكينة، كما لديه حب للسيطرة كبير، ومن هنا يبقى التساؤل الأكبر، ماذا إن اجتمع رجل الأسد مع أنثى الأسد؟ بالطبع هذا اللقاء صعب للغاية، حيث تحتاج هذه العلاقة إلى عقل متفتح والقدرة على النجاة طوال الوقت من التناقضات والمشكلات، فكلاهما يحب الأضواء، لذلك لن يكون هناك أي شيء خاص عن علاقتهما، وسيكون الجميع قادرين على رؤية أنهما يشتركان في علاقة جيدة رغم الحقيقة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع GaneshaSpeaks.com.

أول مقابلة لك مع الأسد ستجد صفات ظاهرة للغاية، ولكن كلما اقتربت ستكتشف في كل مرة صفة مختلفة، ولكن في النهاية قد لا تصل إلى العمق المطلوب، وما يجب التركيز عليه أن الأسد لديه الكثير من التعاطف مع الأشخاص الأقل حظًا، ويمكن أن يكون كريما للغاية مع المحتاجين ومع ذلك، فغالبا ما يصادف أشخاصا يحاولون الاستفادة