بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.

ورفعت الحكومة الجزائرية التضييقات على خدمات جوجل ويوتيوب، بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي للجزائر، بحسب موقع "NetBlocks" التابع لمنظمة غير حكومية تحمل نفس الاسم، تتمثل مهامها في "مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت".وخضع خالد نزار، إلى محاكمة عسكرية في البليدة، مايو الماضي، لتقديم شهادته في قضايا