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بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق
خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق
"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
ورفعت الحكومة الجزائرية التضييقات على خدمات جوجل ويوتيوب، بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي للجزائر، بحسب موقع "NetBlocks" التابع لمنظمة غير حكومية تحمل نفس الاسم، تتمثل مهامها في "مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت".وخضع خالد نزار، إلى محاكمة عسكرية في البليدة، مايو الماضي، لتقديم شهادته في قضايا
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الريال-السعودى (2)

السعودية: تغريم صاحب العمل 3 آلاف ريال إذا أخر صرف الأجور

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي عن كل عامل لم يدفع صاحب العمل أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي. وقال هيثم سعد الدين المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل، والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.
عبد-الملك-الحوثي

الحوثيون يعلنون مقتل شقيق «زعيم الجماعة»

أعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن. ونعى الحوثيون، في بيان، الجمعة، إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفوفها.? ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الجماعة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.
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التحالف يعترض طائرة حوثية مسيرة استهدفت أبها

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء، باتجاه أبها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
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خالد نزار وزير الدفاع الجزائرى الاسبق

بتهمة التآمر.. أمر اعتقال لوزير الدفاع الجزائري

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص آخر. وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن القضاء العسكري في البليدة، أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي، وفريد حمدين. ووفقًا للصحيفة، فإن حمدين وهو رئيس شركة صيدلانية متهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري بأن حمدين هو الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
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هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

لم تضيع خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وقتا بعد اتهامها في قضايا فساد مالي وإحالتها للمحاكمة، إذ قررت مغادرة البلاد والفرار إلى فرنسا، بحسب ما أعلن مصدر قضائي رسمي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أنه لم يتم الاستماع إلى تومي والوالي السابق لتلمسان عبد الوهاب نوري في الاتهامات الموجهة إليهم، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتهام الثنائي في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
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حراك الجزائر يرفض «عراب الحوار والشخصيات الست»

طغى الرفض الجزائري للحوار الوطني وقادة هذا الحوار الذي أعلن عنهم مؤخرا ، على المشهد خلال الجمعة الـ23 من حراك الجزائر المستمر منذ عدة أشهر، فبعد أن كانت مدنية الدولة ورحيل كل رموز النظام السابق عن الحكم هو المطلب الأساسي، جاء رفض الحوار ليضاف إلى مطالب الحراك. فوسط انتشار أمني كبير، خرجت تظاهرات أمس في الجزائر بعد ساعات من إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عن شخصيات لقيادة الحوار الوطني الشامل الهادف لتنظيم انتخابات رئاسية، ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لهذا الحوار، والفريق الذي عين لإدارته.
عبد-القادر-بن-صالح

الرئيس الجزائري يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

من المقرر أن يصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة. زيارة ابن صالح إلى القاهرة ستكون هي الرحلة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضده. ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر في الرئاسة الجزائرية، أن ابن صالح سيحضر المباراة النهائية برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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