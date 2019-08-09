رياضة

تعرف على قميص هازارد الجديد مع ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
هازارد
هازارد
كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، عن القميص الجديد الذى سيرتديه إيدين هازارد خلال الموسم المقبل، وكشف النادى الملكي عبر موقعه الرسمي عن أن هازارد سيرتدى رقم 7 وهو الرقم الذى كان يرتديه الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ولاعب الميرنجى السابق، والذى رحل عن قلعة سانتياجو برنابيو الصيف الماضى . وانضم الدولي البلجيكي هازارد لصفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث وصلت قيمة الصفقة لـ 130 مليون يورو .
ويعد آخر من ارتدى ذلك القميص ماريانو دياز الذي انضم للملكى الصيف الماضي بصفقة بلغت 33مليون يورو، ليرحل إلى ليون بعد ذلك مقابل 7.2 مليون يورو، وذلك بعد موسم سيئ مع الملكى حيث شارك فى 22 مباراة لم يسجل خلالهم سوى 22 هدف . ويعتبر رونالدو أحد أبرز اللاعبين الذين انضموا للمرينجى، حيث شارك معهم فى 9 مواسم
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بعد قرار المحكمة..الاتحاد الإسباني يهاجم رئيس الليجا

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وفاة والد صلاح محسن مهاجم الأهلى والمنتخب الأولمبي

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رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
هازارد-ريال-مدريد

قلق في ريال مدريد من الوزن الزائد لهازارد

وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد وهو يعاني من زيادة في الوزن وصلت إلى 7 كجم، وهو الأمر الذي يثير القلق في معسكر الفريق الملكي، خاصة أنه لم يتمكن من تقديم مستويات مميزة في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة الريال بنتيجة ثقيلة أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، ويبدو أن انخفاض مستوى هازارد ليس الأمر الوحيد الذي يثير قلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يشعر بالقلق أيضًا من الوزن الزائد، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
رونالدو

رونالدو يتسبب في أزمة بين يوفنتوس وكوريا الجنوبية

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، تسبب في ثورة غضب ضد يوفنتوس، بكوريا الجنوبية، ووفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن اتحاد كوريا الجنوبية احتج على عدم مشاركة رونالدو في مباراة ودية، الجمعة الماضي. وكان يوفتتوس يخوض مباراة ودية في سيول مع نجوم الكرة الكورية الجنوبية، ومن شروط عقد اللقاء أن يشارك كريستيانو رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ولكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.
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دى ليخت: مستويات اللاعبين فى يوفنتوس مفاجأة

قال الهولندى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد إنه فوجئ بمستويات كل من زملائه الجدد في السيدة العجوز بعدما انتظم فى التدريب بشكل يومي مع الفريق، وتحدث دي ليخت لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا: "أنا سعيد للغاية بزملائي هنا كلهم لطفاء معي وأتعلم منهم كل يوم". وأضاف المدافع القادم من أياكس أمستردام: "هناك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات هنا وأنا سعيد للغاية، وربما تكون المفاجأة لي أن كل منهم في قمة تركيزه وسيكون من الصعب أن أصبح أساسيا مع لاعبين مثلهم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي بكل تأكيد".
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