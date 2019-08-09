تعرف على قميص هازارد الجديد مع ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

هازارد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، عن القميص الجديد الذى سيرتديه إيدين هازارد خلال الموسم المقبل، وكشف النادى الملكي عبر موقعه الرسمي عن أن هازارد سيرتدى رقم 7 وهو الرقم الذى كان يرتديه الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ولاعب الميرنجى السابق، والذى رحل عن قلعة سانتياجو برنابيو الصيف الماضى . وانضم الدولي البلجيكي هازارد لصفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث وصلت قيمة الصفقة لـ 130 مليون يورو .

ويعد آخر من ارتدى ذلك القميص ماريانو دياز الذي انضم للملكى الصيف الماضي بصفقة بلغت 33مليون يورو، ليرحل إلى ليون بعد ذلك مقابل 7.2 مليون يورو، وذلك بعد موسم سيئ مع الملكى حيث شارك فى 22 مباراة لم يسجل خلالهم سوى 22 هدف . ويعتبر رونالدو أحد أبرز اللاعبين الذين انضموا للمرينجى، حيث شارك معهم فى 9 مواسم