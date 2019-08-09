أياكس يقطع الطريق على المنافسين ويجدد عقد زياش

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

زياش

أعلن نادي أياكس الهولندي تمديد تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش لمدة موسم جديد، على الرغم من التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقد زياش في صيف 2021، ووفقا للتقارير الصحفية سيصبح الأعلى راتبًا في الدوري الهولندي . وذكر نادي أياكس في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل أياكس وحكيم زياش إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو 2021، ليستمر اللاعب المغربي الدولي حتى 30 يونيو 2022".

وارتبط اسم صانع الألعاب الدولي بأكثر من نادي أبرزهم بايرن ميونيخ الألماني وروما الإيطالي في الصيف الجاري. وخاض اللاعب صاحب الـ26 عامًا ، 133 مباراة بقميص أياكس منذ انضمامه صيف 2015، ليسجل 40 هدفًا وصنع 62 في جميع المسابقات، ومحققًا لقب الدوري والكأس الموسم الماضي، وافتتح الموسم الجاري بتحقيق لقبه الثالث

وارتبط اسم صانع الألعاب الدولي بأكثر من نادي أبرزهم بايرن ميونيخ الألماني وروما الإيطالي في الصيف الجاري.

وخاض اللاعب صاحب الـ26 عامًا ، 133 مباراة بقميص أياكس منذ انضمامه صيف 2015، ليسجل 40 هدفًا وصنع 62 في جميع المسابقات، ومحققًا لقب الدوري والكأس الموسم الماضي، وافتتح الموسم الجاري بتحقيق لقبه الثالث مع أياكس بالفوز بكأس السوبر على حساب إيندهوفن الهولندي.



وقطع أياكس الطريق على المنافسين ببقاء لاعبه بعد التخلي عن خدمات ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي وفرينيكي دي يونج إلى برشلونة الإسباني ومع اقتراب رحيل دوني فان دي بيك إلى ريال مدريد الإسباني.