رياضة

أياكس يقطع الطريق على المنافسين ويجدد عقد زياش

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
زياش
زياش
أعلن نادي أياكس الهولندي تمديد تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش لمدة موسم جديد، على الرغم من التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقد زياش في صيف 2021، ووفقا للتقارير الصحفية سيصبح الأعلى راتبًا في الدوري الهولندي . وذكر نادي أياكس في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل أياكس وحكيم زياش إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو 2021، ليستمر اللاعب المغربي الدولي حتى 30 يونيو 2022".
وارتبط اسم صانع الألعاب الدولي بأكثر من نادي أبرزهم بايرن ميونيخ الألماني وروما الإيطالي في الصيف الجاري. وخاض اللاعب صاحب الـ26 عامًا ، 133 مباراة بقميص أياكس منذ انضمامه صيف 2015، ليسجل 40 هدفًا وصنع 62 في جميع المسابقات، ومحققًا لقب الدوري والكأس الموسم الماضي، وافتتح الموسم الجاري بتحقيق لقبه الثالث
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كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
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ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
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أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
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ميسي اليابان.. قهره برشلونة وانتقم بإذلالهم

بقدم يسرى تملك الكثير من السحر، وتحكم مذهل للكرة وعين ثاقبة تعرف طريق المرمى جيدًا، لم يكن من الغريب أن يطلق على تاكيفوسا كوبو "ميسي اليابان"، هو شاب يافع من مواليد 4 يونيو من عام 2001 في المدينة الصناعية كاوازاكي، تشتهر تلك المدينة بالبيسبول وألعاب القوى والدراجات والفروسية وبالطبع بكرة القدم، ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى، لا يملك أي أشقاء، ولكنه تربي على عشق والده الشديد للرياضة، وعلى شغف جنوني من مدينته تجاه كرة القدم، وكان من الطبيعي أن يسحر هو الآخر بالجلد المدور، ومنذ نعومة أظافره تمتع بموهبة لا غبار عليها في التحكم بالكرة.
نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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