رياضة

نيمار يصدر بيانا بعد تبرئته من قضية الاعتداء الجنسي

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
نيمار
نيمار
أصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، بيانا، عن قضية الاعتداء الجنسى التى تم تبرئته منها بعدما اتهمته عارضة الأزياء ناجيلة ترينداد منديس دى سوزا ، التي تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو، وزعمت أنّ الأحداث وقعت في مايو الماضي في باريس، بعد شهرين من التواصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وبرأت شرطة ساو باولو، النجم البرازيلي لعدم توافر الأدلة، حيث طلبت الشرطة الحصول على لقطات من الكاميرا الخاصة بالفندق التي حدثت فيها الواقعة، ولكن لم يتم إرسال شيء، لذلك تقرر إغلاق التحقيق.
وأصدر نيمار بيان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " جاء فيه:"سيكون هذا فصلًا لن أنساه أبدًا في حياتي لأسباب عديدة ، أهمها "الضرر" الذي سببته لي ولعائلتي وللأشخاص الذين يعرفونني حقًا، سأكون صادقًا ولن أقول إنني سعيد ، لكنني مرتاح". وأكمل البيان:" سوف تستمر الندبة في تذكيري بمدى
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كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
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ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
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أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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راكيتيتش يرفض الرحيل عن برشلونة ويرحب بالمنافسة

ارتبط اسم متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش بالرحيل عن صفوف برشلونة بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو أمر ممتد من السنوات الماضية، إذ كان قريبًا الصيف الماضي من الانتقال إلى إنتر الإيطالي، وذلك بعدما توجه النيراتزوري للتعاقد معه بعد فشل المفاوضات لضم نجم ريال مدريد حينها لوكا مودريتش، وأعرب راكيتيتش الصيف الماضي عن رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة، ويبدو أن الأمر لم يختلف هذا الصيف أيضا، على الرغم من الشائعات العديدة التي تحيط بمستقبله في الوقت الحالي، بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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رسميا.. داني ألفيس ينضم إلى ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيس صاحب الـ36 عامًا، حتى ديسمبر 2022. وكان ألفيس حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، وأعلن ألفيس رحيله عن النادي الفرنسي حيث كان يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه نيمار لمدة عامين. وقاد ألفيس منتخب بلاده الشهر الماضي إلى إحراز لقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" حيث اختير أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها بلاده، وكان اللقب الـ40 لألفيس في مسيرته الكروية واعتبره فريقه الجديد "اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ".
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