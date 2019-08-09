أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

أوزيل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.

كولاسنياك وأوزيل تدخلا بسرعة واندفعا للركض نحو السيارة والاشتباك معهما، قبل أن يهرب أفراد العصابة، وأصدر نادي أرسنال بيانا حول الحادثة أكد خلاله على سلامة اللاعبين وعدم تعرضهما لأي إصابات. وارتبط اسم أوزيل بالرحيل عن صفوف المدفعجية في وقت سابق، وذكرت صحيفة "ميرور" أن ممثليه يتفاوضون مع نادي دي سي يونايتد