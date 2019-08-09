رياضة

أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م
الحكام
الحكام
كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
و أكد سمير عثمان أنه في حالة توليه رئاسة لجنة الحكام فإنه سيعمل أيضًا على وجود وجوه جديدة وشابه من الحكام، لأن لابد من وجود حكام مصريين شباب يديرون المباريات في بطولتي الدوري والكأس. وأختتم سمير محمود عثمان تصريحاته بأنه سواء تولى رئاسة لجنة الحكام أو تم إسنادها لغيره فلابد من أن يكون هناك دعم كبير
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كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
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ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

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أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

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قرار صادم من اتحاد الكرة ضد مدربي الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي ناد آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها، إذ قال الاتحاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم، أنه سيتم السماح للمدرب فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.
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الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".
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اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
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أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.
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