أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".

و أكد سمير عثمان أنه في حالة توليه رئاسة لجنة الحكام فإنه سيعمل أيضًا على وجود وجوه جديدة وشابه من الحكام، لأن لابد من وجود حكام مصريين شباب يديرون المباريات في بطولتي الدوري والكأس. وأختتم سمير محمود عثمان تصريحاته بأنه سواء تولى رئاسة لجنة الحكام أو تم إسنادها لغيره فلابد من أن يكون هناك دعم كبير