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فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م
لودريان وزير الخارجية الفرنسي
لودريان وزير الخارجية الفرنسي
علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
واستكمل لودريان، بأن فرنسا "تحترم توقيعها، على غرار أطراف الاتفاق الآخرين باستثناء الولايات المتحدة، وهي تطالب إيران بشدة بأن تعاود الوفاء بالتزاماتها التي ينص عليها الاتفاق".وشدد الوزير الفرنسي، على أن "تصاعد التوتر يستوجب مبادرات سياسية لضمان شروط الحوار.. هذا ما يفعله الرئيس ماكرون بكل شفافية مع
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بيع وسط البلد وأدوية مغشوشة.. الحكومة تنفي 11 شائعة

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري على 11 شائعة انتشرت في الفترة من يوم 2 إلى 9 أغسطس الجاري. ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، إذ تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
بطاقات-تموين

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد لبطاقات التموين

أعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية غير صحيح ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة غضب المواطنين.
قصر-البارون (2)

الحكومة تنفي وقف أعمال تطوير قصر البارون الأثري

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد بشأن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري؛ نظراً لضعف المخصصات المالية غير صحيح. وأضاف المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيداً لافتتاح القصر في أكتوبر المقبل،
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
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ترامب-وماكرون (1)

ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
امريكا-وايران

من النفط إلى المعادن.. واشنطن تعدل خطة معاقبة طهران

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فرض عقوباتها على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، في محاولة للضغط عليها للعدول عن الانتهاكات التي ترتكبها في قضايا عديدة، وفي مقدمتها دعم الأنشطة الإرهابية. إلا أن إيران تصر منذ الانسحاب الأمريكي، على رفض التفاوض على اتفاق جديد، رغم تأثير تلك العقوبات بشكل واضح على الحياة اليومية في إيران، إلا أن الأخيرة لا تعترف بذلك. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران إثر انسحابه من الاتفاق النووي بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من جديد.
الاتفاق النووي

ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
بوريس-جونسون (1.) (2)

هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
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