فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

لودريان وزير الخارجية الفرنسي

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".

واستكمل لودريان، بأن فرنسا "تحترم توقيعها، على غرار أطراف الاتفاق الآخرين باستثناء الولايات المتحدة، وهي تطالب إيران بشدة بأن تعاود الوفاء بالتزاماتها التي ينص عليها الاتفاق".وشدد الوزير الفرنسي، على أن "تصاعد التوتر يستوجب مبادرات سياسية لضمان شروط الحوار.. هذا ما يفعله الرئيس ماكرون بكل شفافية مع