ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

ليفربول

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.

بدأت المباراة بسيطرة أبناء كلوب على أجواء الملعب، ومن جانبه لعب نوريتش مباراة مفتوحة ما عجل بالهدف الأول الذى سجله جرانت هينلى فى مرماه فى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ثم تبعه محمد صلاح نجم الريدز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ19، وقرر الريدز معاقبة نوريتش على لعب مباراة مفتوحة بهدف ثالث فى الدقيقة 28

بدأت المباراة بسيطرة أبناء كلوب على أجواء الملعب، ومن جانبه لعب نوريتش مباراة مفتوحة ما عجل بالهدف الأول الذى سجله جرانت هينلى فى مرماه فى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ثم تبعه محمد صلاح نجم الريدز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ19، وقرر الريدز معاقبة نوريتش على لعب مباراة مفتوحة بهدف ثالث فى الدقيقة 28 من عمر المباراة جاء بتوقيع فيرجيل فان دايك، ثم أكد أوريجي على تقدم الريدز هو الآخر بهدف رابع فى الدقيقة 42.



وشهد الشوط الأول خروج أليسون بسبب الإصابة فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، ليستبدل بالحارس المنضم حديثا للريدز ارديان القادم من صفوف ويست هام .

وفى بداية الشوط الثاني استمر نوريتش على نفس أسلوب اللعب، لينجح فى الدقيقة 64 من عمر المباراة المهاجم تيمو باكى من الوصول لمرمى أدريان ويجرز هدف فريقه الوحيد لينتهي اللقاء بفوز الريدز 4-1.



