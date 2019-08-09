رياضة

ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
ليفربول
ليفربول
حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
بدأت المباراة بسيطرة أبناء كلوب على أجواء الملعب، ومن جانبه لعب نوريتش مباراة مفتوحة ما عجل بالهدف الأول الذى سجله جرانت هينلى فى مرماه فى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ثم تبعه محمد صلاح نجم الريدز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ19، وقرر الريدز معاقبة نوريتش على لعب مباراة مفتوحة بهدف ثالث فى الدقيقة 28
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كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
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أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.
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ليفربول يستهل مشوار البريميرليج أمام نورويتش سيتي

يحتضن ملعب الأنفيلد، اليوم الجمعة، ضربة البداية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره نورويتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر الريدز في آخر 12 مباراة أمام نورويتش، ويعود آخر انتصار لنورويتش إلى شهر أبريل من عام 1994 بهدف نظيف على الأنفيلد، وشهدت آخر 6 مواجهات بين الفريقين تسجيل 34 هدفًا بمعدل 6 أهداف في المباراة الواحدة، وآخر مرة استقبل فيها ليفربول نظيره نورويتش في المباراة الأولى من الموسم، كان في عام 1976 وفاز الليفر بهدف نظيف وتوج بلقب الدوري في ذلك الموسم.
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القبض على صاحب التغريدة العنصرية ضد محمد صلاح

أعلنت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية، اليوم الخميس، عن القبض على شخص، بسبب تغريدات عنصرية ضد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى أنه يتم استجواب الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، من واترلو، ميرسيسايد، للاشتباه في ارتكابه جريمة من النظام العام المشددة عنصريًا وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه. وأضافت الصحيفة أن الرجل يعد من جماهير فريق إيفرتون وأنه تم اعتقاله اليوم الخميس، للتحقيق معه.
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هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
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ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
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