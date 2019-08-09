كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

يورجن كلوب

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.

وقال كلوب فى تصريحات عقب المباراة: «أليسون شعر بأنه أصيب فى عضلة السمانة والإصابة أعتقد أنها صعبة، وسيغيب بالتأكيد عن مباراة السوبر الأوروبى». وأكمل المدير الفنى الألمانى: «قمنا بضم أدريان خلال موسم الانتقالات الصيفية لمثل هذه المواقف، أدريان كان مفيدا جدا للفريق». وعن المباراة،