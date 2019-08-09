رياضة

كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

تحرير:محمد جمال ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
وقال كلوب فى تصريحات عقب المباراة: «أليسون شعر بأنه أصيب فى عضلة السمانة والإصابة أعتقد أنها صعبة، وسيغيب بالتأكيد عن مباراة السوبر الأوروبى». وأكمل المدير الفنى الألمانى: «قمنا بضم أدريان خلال موسم الانتقالات الصيفية لمثل هذه المواقف، أدريان كان مفيدا جدا للفريق». وعن المباراة،
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ليفربول - برشلونة (3)

ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
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أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.
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ليفربول - برشلونة (3)

ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
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ليفربول يستهل مشوار البريميرليج أمام نورويتش سيتي

يحتضن ملعب الأنفيلد، اليوم الجمعة، ضربة البداية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره نورويتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر الريدز في آخر 12 مباراة أمام نورويتش، ويعود آخر انتصار لنورويتش إلى شهر أبريل من عام 1994 بهدف نظيف على الأنفيلد، وشهدت آخر 6 مواجهات بين الفريقين تسجيل 34 هدفًا بمعدل 6 أهداف في المباراة الواحدة، وآخر مرة استقبل فيها ليفربول نظيره نورويتش في المباراة الأولى من الموسم، كان في عام 1976 وفاز الليفر بهدف نظيف وتوج بلقب الدوري في ذلك الموسم.
يورجن كلوب‎

كلوب عن انطلاقة «البريميرليج»: علينا أن نكون جشعين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أهمية تحقيق ضربة بداية مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بجانب إظهار القوة المطلوبة، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، إذ قال الألماني كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري: «علينا أن نتأكد أننا على الاستعداد التام، وعلينا أن نحترمهم مع بذل كل الجهد والرغبة التي يجب أن نظهرها منذ البداية».
يورجن كلوب‎

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
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