والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

غضب يسيطر على مسقط رأس منفذ هجوم معهد الأورام الإرهابي.. الأهالي يؤكدون: والده إخواني ولا أحد يحبه في القرية ومنطوٍ على نفسه ولا يتعامل مع أحد.. وأبناؤه مختفون منذ فترة طويلة
20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
ما إن نزلت القرية وبدأت أخبر الأهالي بأنني صحفية وأريد الحديث معهم عن عبد الرحمن خالد محمود، إلا ويتسلل الرعب إليهم، فيقولون: «ملناش دعوة بيهم ومنعرفش عنهم حاجة»، وبعد إلحاح شديد تمكنت من إقناع الحاج عبد التواب رفاعي، أحد أهالي القرية بالحديث معي، إذ قال إنّ قريتهم الأهدى بالمنطقة المحيطة
ما إن نزلت القرية وبدأت أخبر الأهالي بأنني صحفية وأريد الحديث معهم عن عبد الرحمن خالد محمود، إلا ويتسلل الرعب إليهم، فيقولون: «ملناش دعوة بيهم ومنعرفش عنهم حاجة»، وبعد إلحاح شديد تمكنت من إقناع الحاج عبد التواب رفاعي، أحد أهالي القرية بالحديث معي، إذ قال إنّ قريتهم الأهدى بالمنطقة المحيطة بهم، ويشتهر أهلها بالطيبة، وإنهم لا يحبون العنف ولا المشاكل، ولا توجد مشاجرات بين الجيران، فكل أسرة منطوية على نفسها وفي حالها، مستغربًا كيفية خروج إرهابي من بينهم.
وفي حديثه لـ«التحرير» كشف رفاعي، أنّ والد عبد الرحمن يعمل موظفًا بالوحدة المحلية بالقرية، وكان مسؤولًا عن توزيع حصة الدقيق على المواطنين، وكان دائم الشجار مع المواطنين ولا يقوم بتسليمهم الدقيق أو يخصم من حصصهم دون مبرر، موضحًا أنّه غير محبوب بالمرة لدى أهالي قريته، كما أنّ الجميع يعلم أنه ينتمي لجماعة الإخوان منذ فترة طويلة وعلى علاقة وثيقة بقياداتهم.
وكشف أنّ نجله المتهم بتفجير معهد الأورام تخرج من كلية دار العلوم، ولكنه منذ صغر سنه يعيش في القاهرة برفقة شقيقيه محمد وإبراهيم ومقيمين هناك باستمرار ولا يراهم أحد، فيما كان والده يخبر الآخرين بأنّ أبناءه يعملون «نقاشين» بالقاهرة، حتى فوجئوا بما رأوه في التليفزيون، وما قرأوه في المواقع الإخبارية، عن مسؤولية نجله عن تفجير معهد الأورام.
وأشار إلى أنّ المتهم وشقيقيه ووالده لا يختلطون بأحد، ولا يتحدثون مع أحد من الجيران، ووالده كان يذهب إلى عمله في الصباح، ويعود من عمله يذهب إلى أرضه الزراعية وبرفقته بعض المواشي الخاصة به ويجلس في «الغيط» حتى نهاية اليوم ثم يعود إلى منزله، ولا أحد يعلم متى وأين وكيف تم تجنيد أبنائه، معربا عن صدمته وصدمة أهالي القرية بما حدث قائلًا: «اللي حصل ده محدش كان يتوقعه، رحم الله الشهداء، ومصر متستاهلش اللي بيحصل ده أبدًا وربنا ينتقم من اللي عملوا كدة».
والتقط محمد حسان، سائق توك توك، أطراف الحديق، فقال إنّ القرية ليس لها علاقة بالإرهاب، وتضم شهداء كثيرين، وأهالي القرية كلهم «ناس غلابة» وفي حالهم، ولكن لا أحد يستوعب ما حدث ولا يعرفون هل هناك خطأ بالموضوع أم هذا الشاب فعل ذلك فعلا، خصوصًا أنّ أسرتهم «في حالهم» وليس لهم علاقة بأحد، ووالدته ربة منزل لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، ولا أحد يعلم عن أولادهم شيئًا لأنهم يعملون ويقيمون بالقاهرة.
وتابع أنّ القرية قدمت شهيدين أحدهما كان مجندًا بالجيش ويدعى خالد عبد الرسول، استشهد في هجوم إرهابي بسيناء، والآخر جمال حسين المغربي، كان مجندا بالشرطة وتم استهدافه، وبالقرية مدرستين تحملان اسم الشهيدين، كما أنّ القرية يتميز أهلها بالتدين، فهي تضم 8 مساجد كبرى، ولكن للأسف لا يوجد سوى خطيب واحد يأتي كل جمعة لإلقاء الخطبة وباقي الفروض يقيم الصلاة خلالها أحد أهالي القرية بناءً على اختيار المصلين.
وكشف أنّ أهالي القرية أصيبوا بالذهول مما حدث، ويقولون إنهم إذ ارتكبوا هذا الحادث الشنيع بالفعل فيجب إعدامهم فورًا في ميدان عام، للانتقام منهم لأنهم لم يتسببوا في تشويه صورة قريتهم فقط، ولكن شوهوا المركز والمحافظة بالكامل، ومن يخطئ يجب محاسبته، مُطالبًا بضرورة نشر الخطاب الديني المعتدل في القرى للقضاء على الإرهاب، والأخذ بعين الاعتبار بُعد هذه القرى عن المدينة، وأنّه من الممكن أن يتم تجنيد شبابها، وفي النهاية لا أحد يعلم الحقيقة نحن نستمع إلى الأخبار ونتابعها بحرص للتأكد من ذلك هذا كل ما نفعله.