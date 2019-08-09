والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

غضب يسيطر على مسقط رأس منفذ هجوم معهد الأورام الإرهابي.. الأهالي يؤكدون: والده إخواني ولا أحد يحبه في القرية ومنطوٍ على نفسه ولا يتعامل مع أحد.. وأبناؤه مختفون منذ فترة طويلة

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

منزل منفذ تفجير معهد الأورام

20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.

ما إن نزلت القرية وبدأت أخبر الأهالي بأنني صحفية وأريد الحديث معهم عن عبد الرحمن خالد محمود، إلا ويتسلل الرعب إليهم، فيقولون: «ملناش دعوة بيهم ومنعرفش عنهم حاجة»، وبعد إلحاح شديد تمكنت من إقناع الحاج عبد التواب رفاعي، أحد أهالي القرية بالحديث معي، إذ قال إنّ قريتهم الأهدى بالمنطقة المحيطة