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والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

غضب يسيطر على مسقط رأس منفذ هجوم معهد الأورام الإرهابي.. الأهالي يؤكدون: والده إخواني ولا أحد يحبه في القرية ومنطوٍ على نفسه ولا يتعامل مع أحد.. وأبناؤه مختفون منذ فترة طويلة
تحرير:أسماء أبو السعود ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
منزل منفذ تفجير معهد الأورام
منزل منفذ تفجير معهد الأورام
20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
ما إن نزلت القرية وبدأت أخبر الأهالي بأنني صحفية وأريد الحديث معهم عن عبد الرحمن خالد محمود، إلا ويتسلل الرعب إليهم، فيقولون: «ملناش دعوة بيهم ومنعرفش عنهم حاجة»، وبعد إلحاح شديد تمكنت من إقناع الحاج عبد التواب رفاعي، أحد أهالي القرية بالحديث معي، إذ قال إنّ قريتهم الأهدى بالمنطقة المحيطة
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وزيرات التعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى في حفل جينيفر لوبيز

وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».
لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
سوق-الماشية (5)

يا أضحية مين يشتريكي.. سوق ماشية الفيوم بين الركود والفرصة الأخيرة

"الأضحية" هي إحدى شعائر الإسلام التي يتميز بها عيد الأضحى، وأكثر ما يميز "عيد الأضحى" في مصر عموما والفيوم خصوصًا هو ذبح الأضحية في الشوارع والمنازل، ولهو الأطفال وسط دماء الأضاحي، ولا يمر العيد دون قيام الأهالي بذبح أحد الأنعام كل حسب مقدرته المادية فهناك من يذبح "عجل" وآخر يذبح "خروف" بينما يذبح البعض "الماعز".. وفي منطقة العزب بمركز الفيوم، تنتشر أشكالًا وأنواعًا من الأضاحي بدءًا من الماعز وانتهاءًا بالأبقار، يعرضها التجار بأسعارًا مختلفة ويتنافسون فيما بينهم على جذب "الزبون" من أجل الشراء منهم، حيث كان اليوم الجمعة هو آخر سوق قُبيل العيد.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بيع وسط البلد وأدوية مغشوشة.. الحكومة تنفي 11 شائعة

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري على 11 شائعة انتشرت في الفترة من يوم 2 إلى 9 أغسطس الجاري. ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، إذ تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
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صحف-اماراتية

انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
حريق معهد الأورام

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

الأزهر ينعي ضحايا حادث معهد الأورام

نعى الأزهر الشريف ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بمنطقة المنيل، وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب مصر وطنًا وشعبًا كل مكروه وسوء. وكان محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، قد شهد انفجارا مدويا، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
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