إصابة 7 ليبيين في انقلاب سيارة بطريق مطروح - الضبعة

تحرير:محمد العمدة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

أصيب 7 أشخاص يحملون الجنسية الليبية إثر إنقلاب سيارتهم، مساء الجمعة، بطريق مطروح - الضبعة الإقليمي. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة بمطروح، بشأن انقلاب سيارة على طريق مطروح - الضبعة الإقليمى، باتجاه ليبيا، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: فدوى محمد مصطفى، 43 سنة، وإبراهيم عوض الحداد 48 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة أبنائه عوض، 16 سنة، وملك، 13 سنة، وشمس، 7 سنوات، وفرح، 5 سنوات، وفهد، 7 سنوات، بسحجات وكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم والوجه.وأكدت مديرية الصحة بمطروح أنه عقب وصول المصابين إلى المستشفى، تم إجراء الإسعافات اللازمة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة والعلاج، لافتة إلى استقرار الحالة العامة