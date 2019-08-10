جريمة

إصابة 7 ليبيين في انقلاب سيارة بطريق مطروح - الضبعة

تحرير:محمد العمدة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
أصيب 7 أشخاص يحملون الجنسية الليبية إثر إنقلاب سيارتهم، مساء الجمعة، بطريق مطروح - الضبعة الإقليمي. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة بمطروح، بشأن انقلاب سيارة على طريق مطروح - الضبعة الإقليمى، باتجاه ليبيا، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: فدوى محمد مصطفى، 43 سنة، وإبراهيم عوض الحداد 48 سنة.
كما أسفر الحادث عن إصابة أبنائه عوض، 16 سنة، وملك، 13 سنة، وشمس، 7 سنوات، وفرح، 5 سنوات، وفهد، 7 سنوات، بسحجات وكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم والوجه.وأكدت مديرية الصحة بمطروح أنه عقب وصول المصابين إلى المستشفى، تم إجراء الإسعافات اللازمة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة والعلاج، لافتة إلى استقرار الحالة العامة
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انقلاب ميكروباص

إصابة 24 شخصا في انقلاب سيارة رحلات بالمنيا

أُصيب 24 شخصا، اليوم الجمعة، بإصابات وكسور متفرقة بالجسم، بينهم 7 أشقاء و10 أطفال؛ أثر انقلاب سيارة رحلات بالطرق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.
حريق

خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
قوات-الشرطة (2)

رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع تنفيذا للخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بالحفاظ على الأمن والنظام، والعمل على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط الكامل وفقا للقانون، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
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اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

«الكبوت» قتل وأصاب 7 بقنا.. خرجوا لشراء أغراض العيد

شهد طريق مصر- أسوان الشرقي بمحافظة قنا حادثا مروريا مروعا، تحولت خلاله بهجة 7 مواطنين بالعيد إلى مأساة توفى خلالها 3 منهم وتعرض الباقون لإصابات خطيرة، جراء حادث مروري على الطريق، حيث انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها إلى مركز دشنا، بقصد شراء مستلزمات العيد، واستغاث الأهالي والمارة ممّن شهدوا الحادث بشرطة النجدة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى أقرب مستشفى، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة على الطريق.
اشارة-مرور (1)

رشوه برمال/ إعادة فتح الدائري بعد انقلاب شاحنة صابون

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، من إعادة فتح الطريق الدائرى باتجاه المريوطية، عند نزلة البراجيل، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بخزانات صابون سائل مركز، وتمكنت القوات باستخدام شاحنات من الرمال من السيطرة على المنطقة الزلقة على الطريق، وتغطيتها نسبيا بالرمال، مما مكن السيارات من العبور، وأعاد رجال المرور تسيير الحركة وفك تكتلات الزحام التى تسبب فيها الحادث فى الاتجاه من كوبرى الوراق إلى ناحية المريوطية والهرم، بينما تم استخدام الأوناش فى رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وجار التحري للوقوف على أسبابه.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري بدائري المريوطية نتيجة انقلاب سيارة صابون

توقفت حركة السير على الطريق الدائري اتجاه المريوطية، نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيلة محملة بالصابون سائل مركز، دفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث وإعادة حركة السير، التي توقفت وتسببت في امتداد السيارات في طوابير طويلة. كانت الأجهزة الأمنية والمرورية تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون بالقرب من كوبري الوراق في الاتجاه إلى المريوطية وتسبب الحادث في توقف حركة السير تماما في الاتجاه المذكور، على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وأوناش المرور والمعدات الثقيلة لرفع السيارة والمواد المحملة عليها بعيدا عن نهر الطريق لإعادة الحركة المرورية.
حادث-تصادم

مصرع سيدة وابنها بالشرقية أثناء توجههما لمطار القاهرة لأداء الحج

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، إثر وقوع انقلاب سيارة بمحافظة الشرقية أثناء توجهها إلى مطار القاهرة فى رحلتها لأداء فريضة الحج، حيث انقلبت سيارتهما الملاكي بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي. واستقبل مستشفى بلبيس المركزي، جثتين للسيدة نجوي ونجلها يسري أكمل وثلاثة مصابين هم الابن الثاني والخالة والسائق محمد رفعت، جميعهم من قرية الزنكلون مركز الزقازيق على إثر انقلاب السيارة الملاكي التي تقلهم. وتوفي المصاب السائق محمد رفعت بعد نقله المستشفى أثناء محاولة إنقاذه، وبقية المصابين فى حالة خطرة.
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