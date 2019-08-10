سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سكاي نيوز: تصاعد حدة المواجهات في عدن

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ ص
قوات الحماية الرئاسية
قوات الحماية الرئاسية
أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني في مناطق متفرقة بمدينة عدن. وأكدت مصادر أمنية وطبية سقوط قتلى وجرحى في المواجهات الدائرة في محيط معسكر اللواء الرابع، حماية رئاسية، بمنطقة اللحوم بمديرية دار سعد، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من جراء استخدام السلاح الثقيل، فيما اتسعت رقعة الاشتباكات في مديرية خور مكسر. وأفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.
وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي وعناصر جهاز الأمن الوقائي التابعين استحدثوا عددا من نقاط التفتيش في شوارع  منطقة مُسيك وسعوان والزبيري والخمسين وشوارع أخرى. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين تمركزوا في هذه النقاط رفقة أطقم مسلحة وعربات مدرعة. وقام المتمردون بعمليات تفتيش دقيقة وغير مسبوقة
اقرأ المزيد
خالد-نزار (1)

بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
الريال-السعودى (2)

السعودية: تغريم صاحب العمل 3 آلاف ريال إذا أخر صرف الأجور

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي عن كل عامل لم يدفع صاحب العمل أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي. وقال هيثم سعد الدين المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل، والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.
عبد-الملك-الحوثي

الحوثيون يعلنون مقتل شقيق «زعيم الجماعة»

أعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن. ونعى الحوثيون، في بيان، الجمعة، إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفوفها.? ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الجماعة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.
طائرة-مسيرة (2)

التحالف يعترض طائرة حوثية مسيرة استهدفت أبها

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء، باتجاه أبها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وأضاف أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org