وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

تحرير:محمد عودة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص

وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».

وأضافت الوزيرة: «مدينة العلمين الجديدة هى مدينة متكاملة، بها مشروعات سكنية، وجامعات، ومدينة للثقافة والفنون، ومشروعات سياحية وترفيهية، وأبراج عملاقة».وظهرت الوزيرات بإطلالة صيفية ارتدين خلالها ملابس بيضاء.وأحيت النجمة العالمية جينفير لوبيز حفلها الأول فى مصر بمدينة العلمين الجديدة، والذى يأتى ضمن جولة