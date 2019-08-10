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وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

تحرير:محمد عودة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص
وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز
وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز
حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».
وأضافت الوزيرة: «مدينة العلمين الجديدة هى مدينة متكاملة، بها مشروعات سكنية، وجامعات، ومدينة للثقافة والفنون، ومشروعات سياحية وترفيهية، وأبراج عملاقة».وظهرت الوزيرات بإطلالة صيفية ارتدين خلالها ملابس بيضاء.وأحيت النجمة العالمية جينفير لوبيز حفلها الأول فى مصر بمدينة العلمين الجديدة، والذى يأتى ضمن جولة
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مسقطرأس عبد-الرحمن-خالد-محمود-أحد-منفذي-الهجوم-الإرهابي

والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
سوق-الماشية (5)

يا أضحية مين يشتريكي.. سوق ماشية الفيوم بين الركود والفرصة الأخيرة

"الأضحية" هي إحدى شعائر الإسلام التي يتميز بها عيد الأضحى، وأكثر ما يميز "عيد الأضحى" في مصر عموما والفيوم خصوصًا هو ذبح الأضحية في الشوارع والمنازل، ولهو الأطفال وسط دماء الأضاحي، ولا يمر العيد دون قيام الأهالي بذبح أحد الأنعام كل حسب مقدرته المادية فهناك من يذبح "عجل" وآخر يذبح "خروف" بينما يذبح البعض "الماعز".. وفي منطقة العزب بمركز الفيوم، تنتشر أشكالًا وأنواعًا من الأضاحي بدءًا من الماعز وانتهاءًا بالأبقار، يعرضها التجار بأسعارًا مختلفة ويتنافسون فيما بينهم على جذب "الزبون" من أجل الشراء منهم، حيث كان اليوم الجمعة هو آخر سوق قُبيل العيد.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بيع وسط البلد وأدوية مغشوشة.. الحكومة تنفي 11 شائعة

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري على 11 شائعة انتشرت في الفترة من يوم 2 إلى 9 أغسطس الجاري. ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، إذ تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

والي: 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لترميم معهد الأورام

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة "بنك ناصر الاجتماعي" للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته. وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، معهد الأورام رفقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصابي الحادث الإرهابي. وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافي، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".
أعمال ترميم معهد الأورام 2

وزيرة التضامن في رسالة للإرهابين: هتهدوا هنبني

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء أعمال ترميم وإصلاح معهد الأورام. وقالت الوزيرة فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «اسلمى يا بلادى.. بعد 10 ساعات فقط من حادث معهد الأورام كان رجال المقاولون العرب قد شرعوا فى الترميم والإصلاح». وأضافت الوزيرة: «عشرات العمال والمهندسين بستراتهم الصفراء معلقون على السقالات، بعد 8 ساعات كانت العيادات الخارجيه اشتغلت، وإحنا بنعاين كان فيه أطباء في العمليات، يعنى هتهدوا هنبنى.. هتجرحوا هنداوى.. هتقتلوا هناخد بالتار، والسن بالسن، واسلمي يا بلادى، وتسلم أيادى الأطباء والمهندسين والعمال».
سحر-نصر

كيف أصبحت مصر أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي بإفريقيا؟

أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب تصريحات جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا. وأكد زان أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية سجل نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق له 2017، لافتا إلى أن مصر ظلت الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
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