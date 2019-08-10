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الولايات المتحدة تهدد ألمانيا بنقل قواتها إلى بولندا

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ ص
ترامب وميركل
ترامب وميركل
قال مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة أى خيار سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا. وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، فإن تصريحات ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، تشير إلى نفاد صبر الرئيس الأمريكي بسبب تقاعس المستشارة الألمانية عن زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن السفير الأمريكي قوله: «من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأمريكيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أمريكي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم (من الميزانية) على البرامج المحلية». وتتوقع خطط ألمانيا المالية ارتفاع ميزانية الدفاع لثاني
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زيادة الأسعار في الصين تنذر بأزمة اقتصادية عالمية

اعتادت الصين على اتباع نسق هادئ دومًا في التعامل مع العديد من الأزمات الخاصة بالأوضاع الداخلية في البلاد، وبالأخص ما يتعلق منها بالعوامل الرئيسية للحياة مثل الطعام والشراء والسلع الرئيسية، والتي يؤدي أي تغيير فيها إلى مشكلات كبيرة على المستوى الاجتماعي. وعلى الرغم من النهج الصيني المتبع منذ سنوات طويلة، فإن من الواضح أن هناك تأثرا كبيرا على المستوى الاجتماعي في الصين خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما يرجع للعديد من العوامل التي كانت خارج سيطرة الصين.
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سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة تركي قرب حدود سوريا

هزت سلسلة انفجارات مستودعا للذخيرة في بلدة الريحانية التركية، الواقعة على الحدود السورية، فجر اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن تلفزيون «NTV» المحلي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية نتيجة لتلك الانفجارات، بينما تم إخلاء المنازل القريبة من المكان، كما لم يتضح إلى الآن السبب وراء تلك الانفجارات. ويحشد الجيش التركي، منذ أشهر، قواته على الحدود الجنوبية مع سوريا، مع تهديدات متواصلة بشن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات ضد وحدات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة «إرهابية».
إعصار - أرشيفية

الأرصاد الجوية الصينية تحذر من إعصار «ليكيما»

أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرًا شديدًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع اقتراب الإعصار «ليكيما» الهائل من إقليم تشجيانج على الساحل الشرقي للبلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مكتب الأرصاد إنه من المتوقع أن يصل إعصار ليكيما، وهو الإعصار الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت، ثم يتجه شمالا بعد ذلك. وحذر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانجتسي التي تشمل شنجهاي.
رجب طيب اردوغان (2)

محكمة تركية تلغي حظر موقع إلكتروني خاص بحقوق الإنسان

قالت محامية تمثل موقعًا إلكترونيًا إخباريًا معنيًا بحقوق الإنسان في تركيا، أمس الخميس، إن الموقع اكتشف أنه تم رفعه من قائمة تضم 137 موقعًا وحسابًا على منصات التواصل الاجتماعي، حظرتها محكمة في البلاد. وبحسب وكالة «رويترز»، كان موقع بيانت، الذي يتلقى تمويلا من السويد، ضمن القائمة التي حظرتها المحكمة بموجب قرار صدر في 16 يوليو، بطلب من الشرطة العسكرية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأضافت «رويترز» أنه وفقا لقرار اطلعت عليه، فقد أزالت المحكمة موقع بيانت من القائمة بعد ذلك بيوم
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».
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جو بايدن يهاجم ترامب ويصف خطابه بـ«السام»

وجه جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، الأربعاء، اتهامات قاسية للرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي بأنه «أجج سعير تفوق العرق الأبيض»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو. واستخدم بايدن تعبيرات قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينجتون بولاية أيوا، قائلا إن ترامب «تبنى علنًا ومن دون وازع، الاستراتيجية السياسية المتمثّلة بالكراهية والعنصرية والقسمة».
دونالد ترامب

«النواب الأمريكي» يرفض اقتراح بدء إجراءات عزل ترامب

رفض النواب الأمريكيون اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجه الأخير انتقادات عنصرية لـ4 نائبات ديمقراطيات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، صوت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدمه النائب الديمقراطي آل جرين، حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس. وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا، والذين يشكلون الغالبية، إلى زملائهم الجمهوريين، لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديمقراطيين رغبتهم في إطلاق إجراءات العزل.
أنجريت كرامب-كارينباور

تعيين الخليفة المحتملة لميركل وزيرة للدفاع بألمانيا

أفاد بيان رسمي بأن أنجريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا، بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فمن المقرر تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم «آي كاي كاي» و«ميني ميركل»، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين، الأربعاء، وفقا لما أكده نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية «البوندسرات» في بيان.
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