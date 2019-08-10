الولايات المتحدة تهدد ألمانيا بنقل قواتها إلى بولندا

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ ص

ترامب وميركل

قال مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة أى خيار سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا. وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، فإن تصريحات ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، تشير إلى نفاد صبر الرئيس الأمريكي بسبب تقاعس المستشارة الألمانية عن زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن السفير الأمريكي قوله: «من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأمريكيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أمريكي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم (من الميزانية) على البرامج المحلية». وتتوقع خطط ألمانيا المالية ارتفاع ميزانية الدفاع لثاني