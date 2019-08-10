الولايات المتحدة تهدد ألمانيا بنقل قواتها إلى بولندا
تحرير:وكالات
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ ص
ترامب وميركل
قال مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة أى خيار سوى نقل القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا.
وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، فإن تصريحات ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، تشير إلى نفاد صبر الرئيس الأمريكي بسبب تقاعس المستشارة الألمانية عن زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن السفير الأمريكي قوله: «من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأمريكيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أمريكي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم (من الميزانية) على البرامج المحلية».
وتتوقع خطط ألمانيا المالية ارتفاع ميزانية الدفاع لثاني
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن السفير الأمريكي قوله: «من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأمريكيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أمريكي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم (من الميزانية) على البرامج المحلية».
وتتوقع خطط ألمانيا المالية ارتفاع ميزانية الدفاع لثاني أكبر عضو في حلف شمال الأطلسي إلى 1.37% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن تنخفض إلى 1.24% في عام 2023.
ورفعت دول في شرق أوروبا مثل بولندا ولاتفيا، إنفاقها العسكري إلى الـ2% المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خوفا من روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.
وأثنى الرئيس الأمريكي على ذلك ودعا ألمانيا إلى القيام بالشيء نفسه.