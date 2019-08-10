وفاة والد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

تحرير:محمد عودة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص

الدكتورة سحر نصر

توفى، قبل قليل، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان لها، اليوم، أن والد الوزيرة الدكتورة سحر نصر توفي اليوم السبت. وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة العصر، من مسجد الثورة، الكائن بشارع الثورة، فى منطقة مصر الجديدة. بينما لم تعلن الوزارة فى بيانها موعد العزاء حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عنه فى وقت لاحق بعد تحديده.

تولت سحر نصر منصب وزيرة التعاون الدولى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتعد هى السيدة الثالثة التى تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهوانى، وفايزة أبو النجا. وقد سبق منصب الوزيرة 25 عاما من الخبرة فى مجال التنمية الاقتصادية، إذ عملت مع البنك الدولى كخبيرة اقتصادية رائدة فى قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة