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وفاة والد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

تحرير:محمد عودة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص
الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
توفى، قبل قليل، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان لها، اليوم، أن والد الوزيرة الدكتورة سحر نصر توفي اليوم السبت. وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة العصر، من مسجد الثورة، الكائن بشارع الثورة، فى منطقة مصر الجديدة. بينما لم تعلن الوزارة فى بيانها موعد العزاء حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عنه فى وقت لاحق بعد تحديده.
تولت سحر نصر منصب وزيرة التعاون الدولى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتعد هى السيدة الثالثة التى تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهوانى، وفايزة أبو النجا. وقد سبق منصب الوزيرة 25 عاما من الخبرة فى مجال التنمية الاقتصادية، إذ عملت مع البنك الدولى كخبيرة اقتصادية رائدة فى قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة
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وزيرات التعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى في حفل جينيفر لوبيز

وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».
مسقطرأس عبد-الرحمن-خالد-محمود-أحد-منفذي-الهجوم-الإرهابي

والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
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يا أضحية مين يشتريكي.. سوق ماشية الفيوم بين الركود والفرصة الأخيرة

"الأضحية" هي إحدى شعائر الإسلام التي يتميز بها عيد الأضحى، وأكثر ما يميز "عيد الأضحى" في مصر عموما والفيوم خصوصًا هو ذبح الأضحية في الشوارع والمنازل، ولهو الأطفال وسط دماء الأضاحي، ولا يمر العيد دون قيام الأهالي بذبح أحد الأنعام كل حسب مقدرته المادية فهناك من يذبح "عجل" وآخر يذبح "خروف" بينما يذبح البعض "الماعز".. وفي منطقة العزب بمركز الفيوم، تنتشر أشكالًا وأنواعًا من الأضاحي بدءًا من الماعز وانتهاءًا بالأبقار، يعرضها التجار بأسعارًا مختلفة ويتنافسون فيما بينهم على جذب "الزبون" من أجل الشراء منهم، حيث كان اليوم الجمعة هو آخر سوق قُبيل العيد.
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وزيرات التعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى في حفل جينيفر لوبيز

وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

استقبلوه بالزغاريد..مدبولي لعمال «لينين»:بتقبضوا كام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة "نايل لينين جروب"، بالمنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، إذ تعالت أصوات زغاريد العاملات في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، وجاءت الجولة التفقدية في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس والتي استهلها بتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.
سحر-نصر

كيف أصبحت مصر أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي بإفريقيا؟

أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب تصريحات جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا. وأكد زان أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية سجل نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق له 2017، لافتا إلى أن مصر ظلت الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
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مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
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