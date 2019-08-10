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قوات الاحتلال تقصف نقطة مراقبة عسكرية لـ«حماس» بغزة

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن ذلك بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نيران في موقع «كيسوفيم» العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع اشتباك مسلح في الموقع. وكانت اشتباكات قد اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. ودارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجسر الذي يفصل بين بلدتي سلوان وجبل المكبر جنوب شرق العاصمة المحتلة.
وقالت مصادر محلية من بلدة جبل المكبر لمراسل «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجسر ووضعت حاجزا لتفتيش المركبات الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان وتخلله إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت تجاههم بشكل عشوائيأ دون أن يبلغ عن إصابات.بينما اعترض مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة،
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الجيش-اليمني

«الانتقالي الجنوبي» يسيطر على اللواء الرابع حماية رئاسية بعدن

أعلن هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع للجيش اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، كتب ابن بريك تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قال فيها: «سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر». وأضاف: «لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي ما زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين». وأكد أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفا أنه «سيتم معاملتهم معاملة كريمة».
قوات الحماية الرئاسية

سكاي نيوز: تصاعد حدة المواجهات في عدن

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني في مناطق متفرقة بمدينة عدن. وأكدت مصادر أمنية وطبية سقوط قتلى وجرحى في المواجهات الدائرة في محيط معسكر اللواء الرابع، حماية رئاسية، بمنطقة اللحوم بمديرية دار سعد، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من جراء استخدام السلاح الثقيل، فيما اتسعت رقعة الاشتباكات في مديرية خور مكسر. وأفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.
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بعد فيديو مثير لعسكري سابق.. حجب «يوتيوب» في الجزائر

"دعوة للانقلاب أم نصيحة خالصة؟" سؤال فرض نفسه، عقب رسالة غامضة وجهها خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خاطب فيها أفرادا من الجيش الجزائري، داعيا إياهم إلى "أن يدركوا مطالب الشعب"، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها طلب للإطاحة بأحمد قايد صالح القائد الحالي للجيش، ووسط التكهنات حول أسباب الرسالة، كشف موقع "NetBlocks"، أن "يوتيوب" تعرض للحجب، بالإضافة إلى العديد من خدمات "جوجل" في الجزائر، مساء يوم الخميس، من قبل شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية بعد رسالة "نزار"، بحسب روسيا اليوم.
الريال-السعودى (2)

السعودية: تغريم صاحب العمل 3 آلاف ريال إذا أخر صرف الأجور

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي عن كل عامل لم يدفع صاحب العمل أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي. وقال هيثم سعد الدين المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل، والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.
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العثور على جثة مجند إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحًا وقوف فلسطينيين وراء قتله. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عامًا، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل. وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، القاصر جمال علي الغول من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بقطاع غزة

استشهد فلسطيني، وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، خلال إطلاق نار على حدود قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال الحادث، بحسب ما جاء فى بيان للجيش. وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح، وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب. وأضافت أنه بعد اجتياز الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.
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حريق في فندق لحجاج فلسطينيين بالسعودية (صور)

اندلع حريق في سكن خاص بحجاج فلسطينيين من قطاع غزة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وسيطرت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء على الحريق. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مراسلتها، إنه تم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق جوهر السعد دون تسجيل إصابات. ونشب الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.
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