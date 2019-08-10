قوات الاحتلال تقصف نقطة مراقبة عسكرية لـ«حماس» بغزة

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ ص

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن ذلك بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نيران في موقع «كيسوفيم» العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع اشتباك مسلح في الموقع. وكانت اشتباكات قد اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. ودارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجسر الذي يفصل بين بلدتي سلوان وجبل المكبر جنوب شرق العاصمة المحتلة.

وقالت مصادر محلية من بلدة جبل المكبر لمراسل «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجسر ووضعت حاجزا لتفتيش المركبات الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان وتخلله إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت تجاههم بشكل عشوائيأ دون أن يبلغ عن إصابات.بينما اعترض مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة،