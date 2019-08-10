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«الانتقالي الجنوبي» يسيطر على اللواء الرابع حماية رئاسية بعدن

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع للجيش اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، كتب ابن بريك تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قال فيها: «سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر». وأضاف: «لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي ما زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين». وأكد أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفا أنه «سيتم معاملتهم معاملة كريمة».
وأشار إلى «أن التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه». وكانت «سكاي نيوز عربية»، قد أفادت فيما نقلته على لسان مراسلها بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني في مناطق متفرقة بمدينة عدن. وأكدت مصادر أمنية وطبية سقوط قتلى وجرحى في المواجهات الدائرة في محيط
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سكاي نيوز: تصاعد حدة المواجهات في عدن

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