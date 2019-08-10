في مثل هذا اليوم.. ولد التوأم حسام وإبراهيم حسن

تحرير:محمد عودة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

حسام حسن وإبراهيم حسن

في مثل هذا اليوم 10 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: ولد اللاعبان حسام حسن وإبراهيم حسن. وفي عام 1990: انعقاد مؤتمر القمة العربي الثامن عشر والطارئ بالقاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1920: الحكومة التركية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها. وفي عام 1557: هزم الفرنسيون أمام تحالف الأسبان والإنجليز في معركة سان سكونتان.

وفي عام 1922: إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية يقضي بإنشاء مجلس تشريعي يتكون من 22 عضوا منهم و6 من الإنجليز و4 من اليهود وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين ويرأسه المندوب السامي، وقد قاطع العرب انتخاب المجلس.وفي عام 1821: ولاية ميزوري تصبح الولاية 24 من الولايات المتحدة الأمريكية.وفي