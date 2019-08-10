رياضة

في مثل هذا اليوم.. ولد التوأم حسام وإبراهيم حسن

تحرير:محمد عودة ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
حسام حسن وإبراهيم حسن
حسام حسن وإبراهيم حسن
في مثل هذا اليوم 10 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: ولد اللاعبان حسام حسن وإبراهيم حسن. وفي عام 1990: انعقاد مؤتمر القمة العربي الثامن عشر والطارئ بالقاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1920: الحكومة التركية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها. وفي عام 1557: هزم الفرنسيون أمام تحالف الأسبان والإنجليز في معركة سان سكونتان.
وفي عام 1922: إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية يقضي بإنشاء مجلس تشريعي يتكون من 22 عضوا منهم و6 من الإنجليز و4 من اليهود وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين ويرأسه المندوب السامي، وقد قاطع العرب انتخاب المجلس.وفي عام 1821: ولاية ميزوري تصبح الولاية 24 من الولايات المتحدة الأمريكية.وفي
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كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
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ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
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أول تعليق من سمير عثمان على ترشيحه للجنة الحكام

كشف سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق عن حقيقة توليه لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الحكم الدولي خلال تصريحات له في قناة الأهلي ببرنامج كلام في الميديا إنه لم يتلق أي أتصالات أو محادثات من جانب أي مسؤول في الكرة المصرية لتولي منصب لجنة الحكام بالجبلاية. وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحاته بأنه يتمنى تولي لجنة الحكام لأنها شرف كبير وفي حالة توليه سيعمل على استكمال ما سبقوه في لجنة الحكام قائلًا : "هكمل على اللي كان موجود في لجنة الحكام لأن مفيش حد بيبدأ من الصفر".
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سموحة يرفض عرضا عراقيا لاستعارة حسام حسن

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمسكه ببقاء حسام حسن، هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مُغرٍ من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. رئيس نادي سموحة أكد في تصريحات سابقة، وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن، صاحب الـ25 عاما، الذي انتقل إلى الأمواج الزرقاء آتيًا من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.
جمال مبارك و علاء مبارك فى عزاء شقيق التوأم ابراهيم و حسام حسن (12)

أبناء مبارك ونجوم الرياضة في عزاء شقيق التوأم (صور)

أقيم اليوم السبت، عزاء شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بمسقط رأسهم في منطقة حلوان، وحرص العديد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء لنجمي الكرة المصرية، وحضر العزاء الثنائي جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما حضر العزاء فريق سموحة بالكامل والجهاز الفني والإداري. وشهد العزاء حضور فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والإعلامي وائل الابراشي وهشام حنفي ووليد صلاح الدين وياسر ريان وحمادة صدقي لاعبي فريق الأهلي السابقين، والفنان محمد محمد الشقنقيري.
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تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
منتخب الأوروجواي - أول منتخب فاز ببطولة كأس العالم

زي انهاردة.. انطلاق أول بطولة لكأس العالم بكرة القدم

في مثل هذا اليوم 13 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1930: انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروجواي. وفي عام 1854: تم اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول بقصره في بنها. وفي عام 1977: توفي كمال رفعت، ضابط ووزير مصري وأحد رجال تنظيم حركة الضباط الأحرار. وفي عام 1979: مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
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