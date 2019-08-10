جوتيريش يبدي قلقه من اشتباكات عدن ويدعو لوقف القتال

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ ص

أنطونيو جوتيريش

أبدى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه العميق بشأن الاشتباكات العنيفة التى تشهدها مدينة عدن باليمن، وحث على وقف العمليات القتالية. وبحسب وكالة «رويترز»، دعا جوتيريش، في بيان، أطراف الصراع إلى «إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين». وقالت مصادر طبية، الجمعة، إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا في عدن، المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني بعدن.

وأكدت مصادر أمنية وطبية سقوط قتلى وجرحى في المواجهات الدائرة في محيط معسكر اللواء الرابع، حماية رئاسية، بمنطقة اللحوم بمديرية دار سعد، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من جراء استخدام السلاح الثقيل، فيما اتسعت رقعة الاشتباكات في مديرية خور مكسر. وذكرت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، الجمعة، أن ميليشيات الحوثي