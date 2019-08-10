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ضيوف الرحمن يقفون على عرفة.. والكعبة تستبدل كسوتها

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
الوقوف بعرفة
الوقوف بعرفة
بدأ ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، منذ طلوع فجر اليوم السبت، التاسع من ذي الحجة، بالوقوف على عرفات، استعداد لأداء الركن الأكبر من الحج. وكان الحجاج قد أمضوا يوم الجمعة، وهو أول ايام المناسك، والمعروف بيوم التروية، في مشعر منى. ومن المقرر أن يتوجه الحجاج الى مزدلفة، عقب غروب شمس يوم عرفة، ومنها الى منى مرة أخرى لرمي الجمرات في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ليكملوا بذلك مناسك الحج. وذكرت «سكاي نيوز عربية» أن المملكة العربية السعودية جهزت خياما مكيفة لمبيت الحجاج، إلى جانب المراكز الطبية وسيارات الإسعاف التي ستستقبل الحالات الحرجة.
وفي مكة المكرمة، بدأت مساء الجمعة مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيا وصانعا بكسوة جديدة.وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء «بطريقة الجاكارد» كتب عليها لفظ «يا الله يا الله»، و«لا إله إلا الله محمد رسول الله»، و«سبحان الله وبحمده»، و«سبحان
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