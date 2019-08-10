استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباك مع جنود الاحتلال بغزة

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص

قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة. وأضاف أدرعي في منشورو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي. وأوضح أدرعي أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية.

وأكد أدرعي أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف جيش الاحتلال.جاء ذلك بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة، فجر السبت.وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن ذلك بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نيران في موقع «كيسوفيم» العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.وذكر