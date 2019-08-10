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استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباك مع جنود الاحتلال بغزة

تحرير:وكالات ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة. وأضاف أدرعي في منشورو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي. وأوضح أدرعي أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية.
وأكد أدرعي أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف جيش الاحتلال.جاء ذلك بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة، فجر السبت.وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن ذلك بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نيران في موقع «كيسوفيم» العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.وذكر
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أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

جوتيريش يبدي قلقه من اشتباكات عدن ويدعو لوقف القتال

أبدى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه العميق بشأن الاشتباكات العنيفة التى تشهدها مدينة عدن باليمن، وحث على وقف العمليات القتالية. وبحسب وكالة «رويترز»، دعا جوتيريش، في بيان، أطراف الصراع إلى «إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين». وقالت مصادر طبية، الجمعة، إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا في عدن، المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني بعدن.
الجيش-اليمني

«الانتقالي الجنوبي» يسيطر على اللواء الرابع حماية رئاسية بعدن

أعلن هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع للجيش اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، كتب ابن بريك تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قال فيها: «سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر». وأضاف: «لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي ما زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين». وأكد أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفا أنه «سيتم معاملتهم معاملة كريمة».
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال تقصف نقطة مراقبة عسكرية لـ«حماس» بغزة

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن ذلك بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نيران في موقع «كيسوفيم» العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع اشتباك مسلح في الموقع. وكانت اشتباكات قد اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. ودارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجسر الذي يفصل بين بلدتي سلوان وجبل المكبر جنوب شرق العاصمة المحتلة.
قوات الحماية الرئاسية

سكاي نيوز: تصاعد حدة المواجهات في عدن

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني في مناطق متفرقة بمدينة عدن. وأكدت مصادر أمنية وطبية سقوط قتلى وجرحى في المواجهات الدائرة في محيط معسكر اللواء الرابع، حماية رئاسية، بمنطقة اللحوم بمديرية دار سعد، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من جراء استخدام السلاح الثقيل، فيما اتسعت رقعة الاشتباكات في مديرية خور مكسر. وأفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال تقصف نقطة مراقبة عسكرية لـ«حماس» بغزة

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. وقال مراسل «سكاي نيوز عربية» إن ذلك بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نيران في موقع «كيسوفيم» العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع اشتباك مسلح في الموقع. وكانت اشتباكات قد اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. ودارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجسر الذي يفصل بين بلدتي سلوان وجبل المكبر جنوب شرق العاصمة المحتلة.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

العثور على جثة مجند إسرائيلي بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عثر على جثة مجند بصفوفه، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مرجحًا وقوف فلسطينيين وراء قتله. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه عثر على جثة المجند، البالغ من العمر 18 عامًا، بين مستوطنتي أفرات ومجدال عوز، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بين بيت لحم والخليل. وأوضح أن المجند كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده بالجيش، في مسار خاص بالمستوطنين.
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بقطاع غزة

استشهد فلسطيني، وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، خلال إطلاق نار على حدود قطاع غزة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال الحادث، بحسب ما جاء فى بيان للجيش. وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية رصدت شخصا قالت إنه مسلح، وأخذ يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، فتم استدعاء قوات وأُعلن التأهب. وأضافت أنه بعد اجتياز الفلسطيني للسياج وتسلله إلى داخل إسرائيل، قام بإطلاق النار على القوات التي استهدفته فأردته قتيلا.
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حريق في فندق لحجاج فلسطينيين بالسعودية (صور)

اندلع حريق في سكن خاص بحجاج فلسطينيين من قطاع غزة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وسيطرت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء على الحريق. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مراسلتها، إنه تم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق جوهر السعد دون تسجيل إصابات. ونشب الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.
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