صحف الإمارات: زحف إلى القدس في أول أيام عيد الأضحى

الصحف استعرضت تقديم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب تحيا تونس الليبرالي يوسف الشاهد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليصبح من أبرز المرشحين

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

تصدر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في القدس عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على آخر مستجدات الصراع في الشرق الأوسط إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى فقط"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين، ومجلس الأوقاف الفلسطيني والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، دعوا جميع أئمة مساجد القدس لإغلاقها وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، ردًّا على بيان من شرطة الاحتلال، قالت فيه إنها قد تسمح للمستوطنين بدخول المسجد بناء على تقييم أمني.

وشددت الهيئات الثلاث في بيان مشترك صدر أمس، الجمعة، على ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدة جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من العيد حتى يعمر الأقصى، بحسب البيان. وتناولت صحيفة "البيان" التحذيرات التي أطلقتها أوساط فلسطينية من تداعيات دعوات جماعات يهودية اقتحام المسجد الأقصى في شرق

وشددت الهيئات الثلاث في بيان مشترك صدر أمس، الجمعة، على ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدة جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من العيد حتى يعمر الأقصى، بحسب البيان.



وتناولت صحيفة "البيان" التحذيرات التي أطلقتها أوساط فلسطينية من تداعيات دعوات جماعات يهودية اقتحام المسجد الأقصى في شرق القدس بشكل جماعي أول أيام عيد الأضحى غدًا.

وكانت منظمات ما يسمى "الهيكل" المزعوم والجمعيات الاستيطانية دعت أن يكون يوم غد أول أيام عيد الأضحى الذي يتزامن مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" يومًا لمشاركة جمهور المستوطنين في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، والمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق من باب الخليل باتجاه الأقصى.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، بعد اشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددًا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.



وزعم أدرعي في تدوينة على حسابه في "فيسبوك، أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشينكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي.

وبالانتقال إلى تونس، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تقديم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب تحيا تونس الليبرالي، يوسف الشاهد، أمس، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل، ليكون واحدًا من أبرز المنافسين على المنصب في سباق يتوقع أن يشهد تنافسًا قويًّا، فيما وصل عدد الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة إلى 69، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح في مقر هيئة الانتخابات عصر أمس.

فيما أشارت "الاتحاد" إلى أن نحو 98 مرشحًا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات الجمعة.

وتقدم 42 مرشحًا الجمعة، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة، وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي للهيئة وكالة "فرانس برس".

وأغلبية المرشحين هم زعماء الأحزاب السياسية الموالية للحكومة أو المعارضة، حيث ارتفع عدد المترشحين لرئاسية 2019 مقارنة بالمترشحين للانتخابات الماضية عام 2014 الذين بلغ عددهم 70 مرشحًا.

وتعلن الهيئة في 31 أغسطس القائمة النهائية للمقبولين بعد دراسة ملفاتهم.

وحول الأوضاع في السودان ذكرت "الخليج" ، أن عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول صلاح عبدالخالق، كشف أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، نائبه في مجلس السيادة.

وقال عبدالخالق أمس: "بقية الأعضاء الـ3 من العسكريين، سيتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس المجلس العسكري".



وأوضح أن الإعلان الدستوري، الذي تم توقيعه قبل أيام، هو اتفاق لجميع السودانيين وكان بين القوى الثورية الحية في الميدان والقوات المسلحة.

وبالانتقال إلى الشأن اليمني، وتحت عنوان "مقتل شقيق زعيم الانقلابيين في اليمن"، ذكرت "الاتحاد" أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أعلنت أمس، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، في تطور يدفع بالصراعات البينية داخل الانقلابيين إلى مستويات أعلى وأكثر دموية.

وقالت وزارة الداخلية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في بيان، إن "إبراهيم الحوثي اغتيل من قبل أيادي الغدر والخيانة"، مؤكدة أنها لن تتوانى ولن تألو جهدًا في ملاحقة وضبط منفذي الاغتيال".



وحول تطورات الأوضاع في سوريا، وتحت عنوان "روسيا تتوقع تشكيل لجنة الدستور السوري وانعقادها قبل نهاية العام"، ذكرت "الإمارات اليوم" أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، جينادي جاتيلوف، أعرب أمس، عن أمل بلاده التوصل قريبًا إلى اتفاق برعاية أممية لتشكيل اللجنة الدستورية السورية الجديدة، كاشفًا عن اجتماعها في القريب العاجل، وفي وقت قتل فيه ستة من جنود الجيش السوري، وقعت انفجارات بمستودع ذخيرة تركي قرب الحدود السورية، ولكن بلا إصابات.

وتفصيلا، قال جاتيلوف، خلال إفادة صحفية في جنيف، إنه يتوقع من مبعوث الأمم المتحدة الخاص، جير بيدرسون، إعلان الاتفاق على تشكيل اللجنة قريبًا بعد إتمام المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وعندما سئل إن كانت اللجنة ستنعقد بحلول نهاية العام، أجاب "ربما في وقت مبكر عن هذا، نأمل في سبتمبر".

وتحت عنوان "الهند تخفف قيودها في كشمير.. ودعم صيني لباكستان"، أشارت "الخليج" إلى تخفيف الهند أمس الجمعة، من قيودها المفروضة على إقليم جامو وكشمير منذ الأحد الماضي، بالسماح بعودة الخدمات الهاتفية والإنترنت بشكل جزئي، وجرى تخفيف القيود على حظر التجوال قبل صلاة الجمعة في المنطقة التي تهيمن عليها غالبية مسلمة، فيما استكملت إسلام أباد تعليق آخر خطوط القطارات التي تربطها بنيودلهي، في استمرار للأزمة المندلعة بين الطرفين، في وقت أعربت فيه بكين عن دعمها لباكستان للدفاع عن حقوقها المشروعة.

فيما أوضحت "الاتحاد" أن باكستان أعلنت أنها ستعلق آخر خطوط القطارات إلى الهند، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير الذي يطالب البلدان بالسيادة عليه.

وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ رشيد للصحفيين: "قررنا وقف خدمة تهر إكسبرس أيضًا"، في إشارة إلى الخدمة الأسبوعية بين بلدتي خوكرابار في باكستان وموناباو في الهند، مضيفًا: "لن يسير أي قطار بين باكستان والهند ما دمتُ وزيراً للسكك الحديدية".