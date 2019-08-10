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صحف الإمارات: زحف إلى القدس في أول أيام عيد الأضحى

الصحف استعرضت تقديم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب تحيا تونس الليبرالي يوسف الشاهد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليصبح من أبرز المرشحين
تحرير:وفاء بسيوني ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في القدس عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على آخر مستجدات الصراع في الشرق الأوسط إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى فقط"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين، ومجلس الأوقاف الفلسطيني والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، دعوا جميع أئمة مساجد القدس لإغلاقها وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، ردًّا على بيان من شرطة الاحتلال، قالت فيه إنها قد تسمح للمستوطنين بدخول المسجد بناء على تقييم أمني.
وشددت الهيئات الثلاث في بيان مشترك صدر أمس، الجمعة، على ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدة جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من العيد حتى يعمر الأقصى، بحسب البيان. وتناولت صحيفة "البيان" التحذيرات التي أطلقتها أوساط فلسطينية من تداعيات دعوات جماعات يهودية اقتحام المسجد الأقصى في شرق
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صحف سعودية

صحف سعودية: ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، كما استعرضت مقتل شقيق زعيم الحوثيين في اليمن، وتناولت أيضا الحشد الأمريكي لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أكثر من مليوني حاج قدموا من كل أنحاء العالم، ومن داخل السعودية اليوم على صعيد عرفات الطاهر لأداء الفريضة هذا العام، تحفهم السكينة في يوم الحج الأكبر، فيما يحتفي غالبية العالم الإسلامي وحجاج بيت الله الحرام غدا بعيد الأضحى، وتتابع القيادة السعودية عن كثب تحركات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباك مع جنود الاحتلال بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة. وأضاف أدرعي في منشورو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي. وأوضح أدرعي أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

جوتيريش يبدي قلقه من اشتباكات عدن ويدعو لوقف القتال

أبدى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه العميق بشأن الاشتباكات العنيفة التى تشهدها مدينة عدن باليمن، وحث على وقف العمليات القتالية. وبحسب وكالة «رويترز»، دعا جوتيريش، في بيان، أطراف الصراع إلى «إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين». وقالت مصادر طبية، الجمعة، إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا في عدن، المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني بعدن.
الجيش-اليمني

«الانتقالي الجنوبي» يسيطر على اللواء الرابع حماية رئاسية بعدن

أعلن هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع للجيش اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، كتب ابن بريك تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قال فيها: «سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر». وأضاف: «لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي ما زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين». وأكد أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفا أنه «سيتم معاملتهم معاملة كريمة».
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انتخابات-تونس (2)

هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: اتفاق دستوري بالسودان وخفض جديد للنووي

تصدر الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الصفحات الأولى للصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما تناولت الهجوم الذي شهدته ولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسى "قوى الحرية والتغيير"، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وسيواصل الطرفان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة.
القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.
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