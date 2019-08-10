السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

مانشستر سيتي

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويدخل السيتي المباراة وفي رصيده 7 انتصارات متتالية على وست هام في جميع المسابقات، ومن بينها الفوز برباعية نظيفة على هذا الملعب في الدوري الموسم الماضي، وحقق السيتي الانتصار في كل زياراته الأربع السابقة لهذا الملعب بمجموع المباريات 17- 1، ولم يحافظ فريق وست هام على نظافة شباكه أمام السيتي في 16 مباراة متتالية منذ التعادل 0-0 في عام 2012.

ويبدأ وست هام الموسم بمواجهة فريق من الستة الكبار للموسم السادس على التوالي، حيث خسر 4 مباريات وحقق انتصارا وحيدا على أرسنال في 2015. ويعد وست هام أكثر الفرق التي خسرت المباراة الأولى في البريميرليج بواقع 12 مرة، ومع ذلك لم يخسر في 2019 على أرضه سوى مباراة واحدة كانت أمام إيفرتون. أما السيتي فلم يخسر

ويبدأ وست هام الموسم بمواجهة فريق من الستة الكبار للموسم السادس على التوالي، حيث خسر 4 مباريات وحقق انتصارا وحيدا على أرسنال في 2015.



ويعد وست هام أكثر الفرق التي خسرت المباراة الأولى في البريميرليج بواقع 12 مرة، ومع ذلك لم يخسر في 2019 على أرضه سوى مباراة واحدة كانت أمام إيفرتون.



أما السيتي فلم يخسر في آخر 10 مباريات افتتاحية للدوري، محققًا الانتصار في 8 مواسم على التوالي، ويبحث السيتي عن تحقيق الانتصار رقم 15 على التوالي في الدوري بداية من نهاية الموسم الماضي.



ولم تهتز شباك السيتي سوى بهدفين في آخر 7 مباريات خاضها الفريق خارج أرضه في الدوري.



ويعول السيتي على خدمات سيرجيو أجويرو الذي سجل 6 أهداف في أول مباراة بالدوري، ويحمل الرقم القياسي الثلاثي واين روني وألان شيرر وفرانك لامبارد برصيد 8 أهداف.