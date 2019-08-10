سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد

طريق الإسكندرية الصحراوي شهد فى ساعة متقدمة صباح اليوم وقوع حادث تصادم فيما شهدت منطقة البساتين إصابة مواطن صدمته سيارة أجرة.. وحملات مرورية بكل الطريق الرئيسة

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

حملات مرورية- أرشيفية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.

وباستثناء الكثافة المرورية التى سببتها الحادثتان، سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حالة من السيولة المرورية صباح يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، إذ خلت الشوارع والميادين الرئيسة في محافظتي القاهرة والجيزة، من أى تكتلات بحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية. ومنعًا لإفراط السائقين فى السرعة