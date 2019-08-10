سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد
طريق الإسكندرية الصحراوي شهد فى ساعة متقدمة صباح اليوم وقوع حادث تصادم فيما شهدت منطقة البساتين إصابة مواطن صدمته سيارة أجرة.. وحملات مرورية بكل الطريق الرئيسة
تحرير:سماح عوض الله
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
حملات مرورية- أرشيفية
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.
وباستثناء الكثافة المرورية التى سببتها الحادثتان، سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حالة من السيولة المرورية صباح يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، إذ خلت الشوارع والميادين الرئيسة في محافظتي القاهرة والجيزة، من أى تكتلات بحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية.
ومنعًا لإفراط السائقين فى السرعة
وباستثناء الكثافة المرورية التى سببتها الحادثتان، سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حالة من السيولة المرورية صباح يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، إذ خلت الشوارع والميادين الرئيسة في محافظتي القاهرة والجيزة، من أى تكتلات بحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية.
ومنعًا لإفراط السائقين فى السرعة مستغلين سيولة الحركة المرورية؛ مما يتسبب فى وقوع حوادث مفاجئة وكارثية، نشرت الإدارة العامة للمرور حملات رادارات لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وذلك منعا لوقوع حوادث السير الكارثية بسبب السرعات الزائدة، وتمكنت الحملة باستخدام أجهزة الرادار من ضبط عدد من مخالفات السرعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.
كما تابعت الإدارة العامة للمرور حملات استهداف ورفع السيارات المتروكة، وذلك للتحقق من السيارات المسروقة، ومنع استخدام تلك المركبات المهملة فى أعمال إرهابية، بجانب توسعة حيز الطرق جراء المساحات التى تحتلها تلك المركبات المهملة، ويتم تسليم المركبات التى يتوجه أصحابها لاستلامها بعد الإجراءات القانونية، بينما يتم احتجاز باقى المركبات تحت تصرف النيابة.
وينشر رجال المرور كذلك أكمنة لإجراء فحوصات تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة، خاصة بين سائقي النقل الثقيل، وقائدي سيارات الأجرة، وذلك للحد من حالات القيادة تحت تأثير المخدر، وفور ضبط حالة تعاطٍ يتم تحرير محضر ضد السائق، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءاتها.
وفى السطور التالية ننشر خريطة المرور فى القاهرة الكبرى، إذ تم رصد حالة من الانسيابية المرورية شملت ميدان التحرير وشارع قصر العيني ووسط المدينة مع انتظام حركة السيارات، الأمر نفسه بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادي وصولا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وأكد مصدر أمني مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور انتظام حركة المرور بمحاور الجيزة خاصة ميدان الجيزة وشوارع النيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات اللازمة، لافتا إلى أن أوناش الإغاثة رفعت حطام حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسبب في تباطؤ حركة السيارات للقادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة.
وأوضح المصدر أن غرفة العمليات الرئيسة في تواصل مستمر مع إدارتي مرور القاهرة والجيزة؛ لتكثيف وجود الخدمات الأمنية بالشوارع والميادين والمحاور المهمة، والعمل على رفع أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشار المصدر في تصريحات له إلى استمرار توجيه الحملات المرورية المكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ لرصد المخالفات المرورية بمختلف صورها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع وتتسبب في زحام مروري بالطرق.