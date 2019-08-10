منتخب الناشئين يواجه كندا في مونديال اليد

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم السبت، في تمام الساعة 8:30 مساءً، نظيره كندا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن ثلاث مواجهات، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16.



منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن ثلاث مواجهات، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32- 29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28- 24)، والثالثة كانت أمس الجمعة وتغلب الفراعنة على تايوان (36- 25).



ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بينما تتصدر المجر المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم السويد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم فرنسا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم تأتي تايوان في المركز الخامس بلا نقاط، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.