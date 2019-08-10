رياضة

منتخب الناشئين يواجه كندا في مونديال اليد

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد
المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد
يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم السبت، في تمام الساعة 8:30 مساءً، نظيره كندا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن ثلاث مواجهات، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت
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محمد-صلاح

أرقام من فوز ليفربول على نوريتش سيتي

استهل ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة، بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1، ليحقق بالتالي الريدز الانتصار العاشر على التوالي في الدوري للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، كما حقق ليفربول بالتالي الانتصار الـ12 تواليًا على الفرق الصاعدة حديثًا، مسجلا في تلك المباريات 35 هدفًا وإهتزت شباكه بأربعة أهداف، وبمشاركة أونيل هرنانديز مع نوريتش سيتي أمس، أصبح أول كوبي يشارك في البريميرليج والجنسية رقم 114 التي تشارك في البطولة.
تريزيجيه‎

تريزيجيه والمحمدي في مواجهة توتنهام بالبريميرليج

يستقبل توتنهام اليوم السبت نظيره أستون فيلا المحترف به ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ولم يحقق أستون فيلا الفوز على توتنهام سوى مرة واحدة فقط في آخر 17 مواجهة، وكان ذلك على ملعب وايت هارت لين في عام 2015، وفاز السبيرز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات أمام أستون فيلا، وسجل في تلك المواجهات 24 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحسم توتنهام آخر مواجهة بهدفين دون رد في عام 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.
على-معلول

72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
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منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (4)

منتخب الناشئين يواجه تايوان في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2:30، نظيره تايوان، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

إنجاز 93 يراود أحلام فراعنة اليد للشباب أمام فرنسا

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، نظيره المنتخب الفرنسي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي للاقتراب من منصة التتويج العالمية، بعد النتائج المذلهة التي يحققها منذ انطلاق المنافسة في ظل تحقيقه الفوز في 7 لقاءات متتالية بدءا من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول مرورا بدور الـ16 وربع النهائي.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

بث مباشر.. مصر Vs صربيا في مونديال اليد للشباب

يلعب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، أمام نظيره صربيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إسبانيا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16، وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد». وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية
منتخب مصر لكرة اليد شباب (2)

مصر تواجه صربيا في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، وذلك حين يواجه صربيا، في تمام الساعة الثانية والربع عصرا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».
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