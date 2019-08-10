رياضة

بيراميدز يقص شريط مواجهاته الإفريقية أمام النجم

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
بيراميدز
بيراميدز
يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ8 مساءً، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
ويتصدر الإسماعيلي قائمة الأندية المصرية الأكثر مشاركة في البطولة، بعد أن وُجد في 6 نسخ سابقة، ويأتي في المركز الثاني حرس الحدود الذي شارك في 5 بطولات سابقة، وهو نفس عدد مشاركات فريق إنبي. وفي المقابل شاركت أندية الزمالك والأهلي والمصري 3 مرات، وبتروجت (مرتين)، وكل من مصر للمقاصة والمقاولون العرب ووادي
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تريزيجيه‎

تريزيجيه والمحمدي في مواجهة توتنهام بالبريميرليج

يستقبل توتنهام اليوم السبت نظيره أستون فيلا المحترف به ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ولم يحقق أستون فيلا الفوز على توتنهام سوى مرة واحدة فقط في آخر 17 مواجهة، وكان ذلك على ملعب وايت هارت لين في عام 2015، وفاز السبيرز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات أمام أستون فيلا، وسجل في تلك المواجهات 24 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحسم توتنهام آخر مواجهة بهدفين دون رد في عام 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.
على-معلول

72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه كندا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم السبت، في تمام الساعة 8:30 مساءً، نظيره كندا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
تدريب-بيراميدز (3)

رسميا.. بيراميدز يعلن عن الصفقة السابعة

انضم دودي الجباس، مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة، إلى صفقات نادي بيراميدز، بعد توقيعه، اليوم الأربعاء، رسميا على عقود الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني، في إنهاء الصفقة بنجاح. وسيلحق مهاجم ليرس البلجيكي ووادي دجلة السابق، الذي سيتم الـ32 عاما في يناير المقبل، بمعسكر فريقه للاستعداد مع باقي زملائه للموسم الجديد، وذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي لبيراميدز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
جون-انطوي

رسميًّا.. بيراميدز يخطف أنطوي من الزمالك

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي مصر المقاصة، خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووقع اللاعب الغاني، على عقد مدته 5 مواسم، في حضور ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي. ووافق أنطوي على الرحيل إلى نادي بيراميدز بعد أن تم رفع عقده ماليا إلى مليون و200 ألف دولار، وبلغت قيمة الصفقة مليونا ونصف المليون دولار. وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به".
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يقترب من حسم ثالث صفقاته الصيفية

كشف خالد مهدي، مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي، أن بيراميدز في طريقه للتعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق العسكري لمدة 3 سنوات مقبلة، قائلآ: "جميع الأمور الخاصة بالصفقة، سوف تحسم اليوم بشكل رسمي، ومحمود حمادة سينتقل إلى بيراميدز من صفوف الإنتاج الحربي وليس من صفوف مصر المقاصة". وأوضح خالد مهدي: "الإنتاج الحربي سيقوم بتفعيل بند الشراء من المقاصة من خلال دفع 500 ألف جنيه، ثم سيقوم بعد ذلك ببيع اللاعب إلى بيراميدز، ولن نكشف عن قيمة الصفقة، واتفقنا مع مختار مختار المدير الفني للفريق، على تعويض حمادة بصفقة جديدة في مركز لاعب الوسط".
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