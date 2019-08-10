72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

علي معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".

وحثت إدارة أهلي جدة، إدارة الأهلي المصري للرد على عرض معلول خلال الـ72 ساعة المقبلة، وسترفع إدارة أهلي جدة عرضها المادي المقدم للأهلي لضم معلول، مقارنة بعرض سابق قدمته في بداية الصيف الجاري للحصول على اللاعب، وقوبل بالرفض. وطلب الصربي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة من إدارة ناديه التعاقد مع مدافع

وحثت إدارة أهلي جدة، إدارة الأهلي المصري للرد على عرض معلول خلال الـ72 ساعة المقبلة، وسترفع إدارة أهلي جدة عرضها المادي المقدم للأهلي لضم معلول، مقارنة بعرض سابق قدمته في بداية الصيف الجاري للحصول على اللاعب، وقوبل بالرفض.



وطلب الصربي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة من إدارة ناديه التعاقد مع مدافع أجنبي، ويتداول مسؤولو أهلي جدة أكثر من مقترح حتى الآن، أحدثها ضم ظهير أيسر ومن هنا جاء التحرك نحو علي معلول، وفقا لصحيفة الرياضية.



علي معلول انضم للأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، وجدد معلول عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم في شهر فبراير الماضي.



وشارك علي معلول في 34 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 خلال بطولتي الدوري ودوري الأبطال، ومنذ انضمامه للأهلي، ظهر معلول في 99 مباراة نجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 27.