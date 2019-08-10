رياضة

72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
علي معلول
علي معلول
تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
وحثت إدارة أهلي جدة، إدارة الأهلي المصري للرد على عرض معلول خلال الـ72 ساعة المقبلة، وسترفع إدارة أهلي جدة عرضها المادي المقدم للأهلي لضم معلول، مقارنة بعرض سابق قدمته في بداية الصيف الجاري للحصول على اللاعب، وقوبل بالرفض. وطلب الصربي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة من إدارة ناديه التعاقد مع مدافع
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محمد-صلاح

أرقام من فوز ليفربول على نوريتش سيتي

استهل ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة، بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1، ليحقق بالتالي الريدز الانتصار العاشر على التوالي في الدوري للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، كما حقق ليفربول بالتالي الانتصار الـ12 تواليًا على الفرق الصاعدة حديثًا، مسجلا في تلك المباريات 35 هدفًا وإهتزت شباكه بأربعة أهداف، وبمشاركة أونيل هرنانديز مع نوريتش سيتي أمس، أصبح أول كوبي يشارك في البريميرليج والجنسية رقم 114 التي تشارك في البطولة.
تريزيجيه‎

تريزيجيه والمحمدي في مواجهة توتنهام بالبريميرليج

يستقبل توتنهام اليوم السبت نظيره أستون فيلا المحترف به ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ولم يحقق أستون فيلا الفوز على توتنهام سوى مرة واحدة فقط في آخر 17 مواجهة، وكان ذلك على ملعب وايت هارت لين في عام 2015، وفاز السبيرز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات أمام أستون فيلا، وسجل في تلك المواجهات 24 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحسم توتنهام آخر مواجهة بهدفين دون رد في عام 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يقص شريط مواجهاته الإفريقية أمام النجم

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ8 مساءً، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
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أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن محاولة أحد الفرق إغراءه قبل التوقيع للقلعة الحمراء مباشرة. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق، وهذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي، ولكنني أحسست بأني سأرتاح في الأهلي".
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
مختار-التتش-تدريب-الأهلي

نجم الأهلي الجديد: اللعب لنادي القرن فرصة نادرة

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن فرصة اللعب للقلعة الحمراء كبيرة ونادرة، وأنه يسعى لاستغلالها جيدا لإثبات أحقيته في الاستمرار في نادي القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن عائلته تشعر بالفخر لانتقاله إلى هذا النادي العريق. وقال أليو ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتحدث مع عائلتي دائما عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدا وإثبات أحقيتي في الاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي إلى هذا النادي العريق".
أليو ديانج

ديانج: الشناوي الأفضل.. وعلينا تحقيق كل الألقاب

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن زميله في الفريق وحارس مرمى المنتخب الوطني، محمد الشناوي هو الأفضل في مصر. وانضم المالي أليو ديانج صاحب الـ21 عاما، إلى صفوف النادي الأهلي آتيًا من مولودية الجزائر، لمدة 5 سنوات، مقابل مليون و100 ألف دولار. أليو ديانج يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبي منتخب مالي الأولمبي، وانضم للأهلي بعدما لعب 27 مباراة بالدوري الجزائري في الموسم الماضي، وأحرز هدفا وحيدا، كما لعب مباراتين في كأس الجزائر.
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