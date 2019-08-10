رياضة

تريزيجيه والمحمدي في مواجهة توتنهام بالبريميرليج

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
يستقبل توتنهام اليوم السبت نظيره أستون فيلا المحترف به ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ولم يحقق أستون فيلا الفوز على توتنهام سوى مرة واحدة فقط في آخر 17 مواجهة، وكان ذلك على ملعب وايت هارت لين في عام 2015، وفاز السبيرز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات أمام أستون فيلا، وسجل في تلك المواجهات 24 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحسم توتنهام آخر مواجهة بهدفين دون رد في عام 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها توتنهام أول مباراة بالموسم على ملعبه منذ عام 2010، وخسر السبيرز مباراة واحدة فقط في 6 مواجهات خاضها على أرضه في بداية الموسم، وكان ذلك أمام مانشستر يونايتد في موسم 1997- 1998. ولم يفز توتنهام سوى بمباراتين فقط في آخر 9 لقاءات خاضها في نهاية الموسم الماضي، وخسر السبيرز
اقرأ المزيد
على-معلول

72 ساعة للرد.. أهلي جدة يتقدم بعرض لضم معلول

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير حصري لها استعادة إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول. مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول، حيث تحركت إدارة أهلي جدة بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني –الظهير الأيسر للفريق– لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يقص شريط مواجهاته الإفريقية أمام النجم

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ8 مساءً، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه كندا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم السبت، في تمام الساعة 8:30 مساءً، نظيره كندا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
تريزيجيه‎

تريزيجيه يشارك لأول مرة مع أستون فيلا

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، كما شارك زميله أحمد المحمدي، وشكل اللاعبان جبهة مصرية خالصة، حيث لعب الأخير في مركزه المعتاد "الظهير الأيمن" بينما دفع المدير الفني دين سميث بـ"تريزيجيه" في مركز الجناح الأيمن، نظرًا لحجز الهولندي أنور الغازي مركز الجناح الأيسر في التشكيل.
محمود حسن تريزيجيه (1)

تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام تشارلتون أتلتيك

أعلن ستيف بروس، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة نادي تشارلتون أتلتيك، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، على استاد «ذا فالي» في العاصمة الإنجليزية لندن، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، ووتقام المباراة استعدادًا للموسم الكروي الجديد (2019-2020)، وضمت التشكيلة النجمين المصريين محمود حسن (تريزيجيه) المنضم إليه حديثًا قادمًا من نادي قاسم باشا التركي، بصحبة زميله في المنتخب الوطني، أحمد المحمدي.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.
هاري ماجوير

سولسكاير يطالب بسرعة التعاقد مع ماجوير

طلب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الرئيس التنفيذي للنادي إيد وودوارد، بسرعة التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجوير، الذي ترفض إدارة الثعالب رحيله بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، حيث رفضت عرض الشياطين الحمر الأول لضمه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك بعدما رفض وودوارد السفر مع اليونايتد في جولة الفريق في أستراليا والقارة الآسيوية، من أجل التفرغ لإبرام الصفقات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه ماجوير خوض تحد جديد مع مانشستر يونايتد، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org