تريزيجيه والمحمدي في مواجهة توتنهام بالبريميرليج

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

محمود حسن تريزيجيه

يستقبل توتنهام اليوم السبت نظيره أستون فيلا المحترف به ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ولم يحقق أستون فيلا الفوز على توتنهام سوى مرة واحدة فقط في آخر 17 مواجهة، وكان ذلك على ملعب وايت هارت لين في عام 2015، وفاز السبيرز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات أمام أستون فيلا، وسجل في تلك المواجهات 24 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحسم توتنهام آخر مواجهة بهدفين دون رد في عام 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها توتنهام أول مباراة بالموسم على ملعبه منذ عام 2010، وخسر السبيرز مباراة واحدة فقط في 6 مواجهات خاضها على أرضه في بداية الموسم، وكان ذلك أمام مانشستر يونايتد في موسم 1997- 1998. ولم يفز توتنهام سوى بمباراتين فقط في آخر 9 لقاءات خاضها في نهاية الموسم الماضي، وخسر السبيرز

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها توتنهام أول مباراة بالموسم على ملعبه منذ عام 2010، وخسر السبيرز مباراة واحدة فقط في 6 مواجهات خاضها على أرضه في بداية الموسم، وكان ذلك أمام مانشستر يونايتد في موسم 1997- 1998.



ولم يفز توتنهام سوى بمباراتين فقط في آخر 9 لقاءات خاضها في نهاية الموسم الماضي، وخسر السبيرز 13 مباراة في جميع المسابقات في عام 2019 أكثر من أي فريق إنجليزي آخر.



وبدوره حقق أستون فيلا الفوز في المباراة الأولى بالموسم في آخر 3 مواسم بالريميرليج.



ويسعى أستون فيلا لتفادي الخسارة اليوم، حتى لا يتعرض للهزيمة الثامنة على التوالي في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1964.