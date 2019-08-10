جريمة

«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله

المتهم زور خطابا منسوبا صدوره إلى قناة النيل موجها إلى محافظ الإسكندرية بشأن إقامة معرض في المحافظة مهره بخاتم مقلد وتوقيعات مصطنعة وعُوقِب عن ذلك بالحبس سنة مع الإيقاف
تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
مجلس الدولة- أرشيفية
مجلس الدولة- أرشيفية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.
قالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور معتز محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد حمدي الوكيل ومحمد أحمد عبدالتواب، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية أمين حسن أمين، إن الجرائم التي نسبت إلى المُحال ثبتت في حقه بموجب حكم جنائي نهائي، و هو ما يعتبر معه فعل المتهم
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حملة-مرورية (3)

سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.
انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة 7 ليبيين في انقلاب سيارة بطريق مطروح - الضبعة

أصيب 7 أشخاص يحملون الجنسية الليبية إثر إنقلاب سيارتهم، مساء الجمعة، بطريق مطروح - الضبعة الإقليمي. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة بمطروح، بشأن انقلاب سيارة على طريق مطروح - الضبعة الإقليمى، باتجاه ليبيا، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الحمام المركزى لتلقى العلاج اللازم. وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: فدوى محمد مصطفى، 43 سنة، وإبراهيم عوض الحداد 48 سنة.
انقلاب ميكروباص

إصابة 24 شخصا في انقلاب سيارة رحلات بالمنيا

أُصيب 24 شخصا، اليوم الجمعة، بإصابات وكسور متفرقة بالجسم، بينهم 7 أشقاء و10 أطفال؛ أثر انقلاب سيارة رحلات بالطرق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.
حريق

خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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تشكيل-عصابي-للتزوير

منح نفسه دكتوراه.. محاكمة مسئول بالتربية والتعليم

من أجل الترقية واكتساب لقب دكتور وزيادة مكافآته فى العمل، قرر مدير إدارة بالتربية والتعليم تزوير شهادة دكتوراه، لرفعة شأنه فى محل عمله، لكن أحد زملائه شك فى أمره، وتقدم ضده بشكوى طالب فيها بالتحقيق فى صحة الشهادة، وبالفعل تم إرسالها إلى مباحث التزييف والتزوير، الذين أكدوا بدورهم أن الشهادة مزورة، ولا صحة للأختام والتوقيعات المثبتة عليها، وتمت إحالة المدير إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى اتهامه بالتزوير والاحتيال على جهة عمله، وانتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحاكمة العاجلة لخروجه عن مقتضيات وأخلاق الواجب الوظيفي.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

«إهانة القضاء وخلية الأمل» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، مرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "إهانة القضاء"، المتهمين فيها بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
تزوير-مستندات‎

جلسة عائلية وحلم.. قصة سقوط عصابة لتزوير المستندات

شقة بسيطة بحي الأزبكية وسط العاصمة تعبر عن حال قاطنيها من حياة اقتصادية على المحك، خطوات قليلة تفصل زوجين عن الانضمام للطبقة الفقيرة، مودعين الطبقة المتوسطة، داخل إحدى زوايا المنزل جلس الاثنان يبحثان كيف السبيل للخلاص من تلك المعضلة والعقبات المالية التي باتت تحاصرهما إضافة إلى كونهما مطاردين من قبل قوات الشرطة على خلفية صدور أحكام قضائية ضدهما "شيكات وتبديد" فأضحت الصورة قاتمة يكسوها اللون الأسود ليفكر الاثنان في طريقة للخلاص من المشكلات التي تحيط بهما.
النيابة الإدارية

أهملوا لائحة فخربوا مصنعا.. إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة

مديرا مصنع تدوير قمامة، و3 رؤساء مدينة سابقين، ومديران إداريان أحدهما مشرف على المالية والآخر على الإنشاءات، تجاهلوا لائحة تشغيل المصنع الكائن بمحافظة دمياط، ما ترتبت عليه أعطال بمعدات المصنع، وهلاك مزروعات مشروع تشجير الطريق إلى المصنع، ما تسبب فى إهدار مبالغ مالية كبيرة، والإضرار بالمصلحة العامة، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى وقائع الاتهام، وتحديد المسؤولين عنها السابق ذكرهم، وانتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لمحاسبتهم في اتهامات الإخلال بواجبات مهام عملهم؛ ما تسبب فى خسائر مادية.
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