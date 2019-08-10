«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله
المتهم زور خطابا منسوبا صدوره إلى قناة النيل موجها إلى محافظ الإسكندرية بشأن إقامة معرض في المحافظة مهره بخاتم مقلد وتوقيعات مصطنعة وعُوقِب عن ذلك بالحبس سنة مع الإيقاف
تحرير:سماح عوض الله
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
مجلس الدولة- أرشيفية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.
قالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور معتز محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد حمدي الوكيل ومحمد أحمد عبدالتواب، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية أمين حسن أمين، إن الجرائم التي نسبت إلى المُحال ثبتت في حقه بموجب حكم جنائي نهائي، و هو ما يعتبر معه فعل المتهم
قالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور معتز محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد حمدي الوكيل ومحمد أحمد عبدالتواب، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية أمين حسن أمين، إن الجرائم التي نسبت إلى المُحال ثبتت في حقه بموجب حكم جنائي نهائي، و هو ما يعتبر معه فعل المتهم ذنبا إداريا على قدر كبير من الجسامة، وينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة العامة ومقتضياتها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية، واعتراف المُحال، بما يفصح عن إتيان المحال المخالفة المنسوبة إليه، وعليه حيث كان مسلك المحال المعيب، والذي لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة يُشكل في حقه ذنبًا إداريًا قوامه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، وإذا أتى المُحال من الأفعال المفتقرة إلى اللياقة المطلوبة فإن هذا المسلك من جانبه يُشكل خروجًا منه على واجبات وظيفته، بما يُنشئ في حقه ذنبًا إداريا على نحو يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا بالمُساءلة، ومُجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة.
وأشارت المحكمة إلى أن موظف ماسبيرو قام بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع النيل المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذا إمضاءات المختصين وارتكابه تزويرًا في محرر رسمي، متمثل في خطاب منسوب صدوره لقناة النيل للأسرة موجه لمحافظ الإسكندرية بشأن إقامة معرض بالمحافظة ضمنه بيانات واجبه الإثبات، واصطنع المحرر المزور بالكامل ومهره بخاتم مقلد وإمضاءات عزاها زورا للمختصين، واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية.
وشهدت التحقيقات رد الموظف على الاتهامات المنسوبة إليه، بأنه وقع بدلا من المسئول المختص، معتبرًا أن ذلك هو المتعارف عليه باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لكنه لم يستطيع درء تزويره أختام شعار الجمهورية، التى اصطنعها بنفسه، بجانب استعمال المحرر المزور، وهى الجرائم الثلاث التى رأت النيابة أنها جنائية، ويجب إحالتها إلى محكمة الجنايات وليس فقط المحكمة التأديبية، وهو ما حدث بالفعل إذ قيدت القضية برقم 8773 لسنة 2017م جنايات قسم شرطة بولاق أبو العلا، وأصدرت محكمة الجنايات فيها حكمًا حضوريًا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو مسند إليه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة الإدارية فى حيثيات حكمها بوقف ترقية المتهم لمدة شهر، إن الحكم الجنائي له حجية واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية، والتي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها، وعلى ذلك فإن ثبت جنائيًا ارتكاب المتهم بالفصل المقدم جنائيًا، كان واجبًا على المحكمة التأديبية أن تنزل على مقتضى هذا الحكم وتنتهي إلى إدانة المتهم فيما يخص الفعل التأديبي المنسوب إليه.