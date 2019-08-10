«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله

المتهم زور خطابا منسوبا صدوره إلى قناة النيل موجها إلى محافظ الإسكندرية بشأن إقامة معرض في المحافظة مهره بخاتم مقلد وتوقيعات مصطنعة وعُوقِب عن ذلك بالحبس سنة مع الإيقاف

تحرير:سماح عوض الله ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

مجلس الدولة- أرشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.

قالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور معتز محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد حمدي الوكيل ومحمد أحمد عبدالتواب، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية أمين حسن أمين، إن الجرائم التي نسبت إلى المُحال ثبتت في حقه بموجب حكم جنائي نهائي، و هو ما يعتبر معه فعل المتهم