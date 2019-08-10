رياضة

أرقام من فوز ليفربول على نوريتش سيتي

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
استهل ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة، بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1، ليحقق بالتالي الريدز الانتصار العاشر على التوالي في الدوري للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، كما حقق ليفربول بالتالي الانتصار الـ12 تواليًا على الفرق الصاعدة حديثًا، مسجلا في تلك المباريات 35 هدفًا وإهتزت شباكه بأربعة أهداف، وبمشاركة أونيل هرنانديز مع نوريتش سيتي أمس، أصبح أول كوبي يشارك في البريميرليج والجنسية رقم 114 التي تشارك في البطولة.
ومن جانبه نجح الظهير الأيمن لفريق ليفربول تريند ألسكندر أرنولد في صناعة هدف للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الأمر منذ مسعود أوزيل في عام 2015، وثامن لاعب يحقق هذا الرقم طوال تاريخ البريميرليج. وبات ليفربول أول فريق يسجل 4 أهداف في الشوط الأول من المباراة الأولى
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روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.
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الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

يخوض نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر، ضمن استعدادات القلعة البيضاء، لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، علمًا بأن المباراة كانت ستلعب مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب.
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فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبل راكيتيتش

قلل المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي من التقارير التي تربط اسم النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي وديًّا اليوم السبت، ويعد نيمار مركز اهتمام كل من البرسا وريال مدريد الساعيين للتعاقد معه بحسب العديد من التقارير الإسبانية، وعن ذلك الأمر قال فالفيردي عن إمكانية تسبب نيمار في إحداث خلل بتوازن البرسا إن إنضم إلى الفريق: "الأمر ليس أكثر من تكهنات، سنرى ماذا سيحدث، أنتم تعرفون الإجابة المعتادة على هذا السؤال، لن نتحدث عن لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر".
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كلوب يكشف حقيقة إصابة أليسون ويعلق على أداء نوريتش

علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، على المواجهة التي خاضها الريدز، الجمعة، أمام نوريتش. وأشار كلوب إلى ان إصابة أليسون ستجعله يغيب عن مباراة تشيلسى وليفربول، التى ستقام، الأربعاء المقبل، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية اسطنبول. وفاز الريدز اليوم فى انطلاق البريميرليج على نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، ما منحه أول 3 نقاط له فى الدورى الإنجليزى للموسم الجديد، وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الريدز أولى أهدافه فى البطولة الإنجليزية.
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ليفربول يكتسح نوريتش سيتي و«صلاح» يقص شريط أهدافه

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على فريق نوريتش سيتى بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الأول من عمر بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وسجل لصالح ليفربول كل من جرانت هينلى(هدف فى مرماه بالخطأ ) ، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأوريجى، بينما على الجانب الآخر سجل لصالح الفريق الكنارى تيمو بوكى مهاجم نوريتش. الفوز منح الصدارة لفريق ليفربول في جدول الدورى بصفة مؤقتة، بعدما حصد الريدز أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من البريميرليج.
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ليفربول يستهل مشوار البريميرليج أمام نورويتش سيتي

يحتضن ملعب الأنفيلد، اليوم الجمعة، ضربة البداية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره نورويتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر الريدز في آخر 12 مباراة أمام نورويتش، ويعود آخر انتصار لنورويتش إلى شهر أبريل من عام 1994 بهدف نظيف على الأنفيلد، وشهدت آخر 6 مواجهات بين الفريقين تسجيل 34 هدفًا بمعدل 6 أهداف في المباراة الواحدة، وآخر مرة استقبل فيها ليفربول نظيره نورويتش في المباراة الأولى من الموسم، كان في عام 1976 وفاز الليفر بهدف نظيف وتوج بلقب الدوري في ذلك الموسم.
محمد-صلاح

القبض على صاحب التغريدة العنصرية ضد محمد صلاح

أعلنت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية، اليوم الخميس، عن القبض على شخص، بسبب تغريدات عنصرية ضد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى أنه يتم استجواب الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، من واترلو، ميرسيسايد، للاشتباه في ارتكابه جريمة من النظام العام المشددة عنصريًا وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه. وأضافت الصحيفة أن الرجل يعد من جماهير فريق إيفرتون وأنه تم اعتقاله اليوم الخميس، للتحقيق معه.
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