أرقام من فوز ليفربول على نوريتش سيتي

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

محمد صلاح

استهل ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة، بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1، ليحقق بالتالي الريدز الانتصار العاشر على التوالي في الدوري للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، كما حقق ليفربول بالتالي الانتصار الـ12 تواليًا على الفرق الصاعدة حديثًا، مسجلا في تلك المباريات 35 هدفًا وإهتزت شباكه بأربعة أهداف، وبمشاركة أونيل هرنانديز مع نوريتش سيتي أمس، أصبح أول كوبي يشارك في البريميرليج والجنسية رقم 114 التي تشارك في البطولة.

ومن جانبه نجح الظهير الأيمن لفريق ليفربول تريند ألسكندر أرنولد في صناعة هدف للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الأمر منذ مسعود أوزيل في عام 2015، وثامن لاعب يحقق هذا الرقم طوال تاريخ البريميرليج. وبات ليفربول أول فريق يسجل 4 أهداف في الشوط الأول من المباراة الأولى

ومن جانبه نجح الظهير الأيمن لفريق ليفربول تريند ألسكندر أرنولد في صناعة هدف للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الأمر منذ مسعود أوزيل في عام 2015، وثامن لاعب يحقق هذا الرقم طوال تاريخ البريميرليج.



وبات ليفربول أول فريق يسجل 4 أهداف في الشوط الأول من المباراة الأولى في الموسم، منذ أن حقق مانشستر يونايتد نفس الرقم أمام فولهام في شهر أغسطس من عام 2006.



ومنذ بداية موسم 2017- 2018، استطاع محمد صلاح أن يسجل ويصنع أهدافًا في نفس المباراة، خلال 12 لقاء، ولا يتفوق عليه في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى سوى نيمار الذي سجل وصنع في 13 مباراة.



كما سجل صلاح حتى الآن في 21 فريقا من أصل 23 فريقا واجههم في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وفشل فقط في هز شباك مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

