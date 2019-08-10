لو اتعرضت لمشكلة.. أرقام تهمك في عيد الأضحى

أعلنت العديد من الوزارات والهيئات عن أرقام الخط الساخن الخاصة بها لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتعامل معها وحلها بشكل فوري
يواجه المواطنون فى مختلف محافظات مصر العديد من المشكلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، منها ما يخص ظاهرة التحرش التى تعاني منها الفتيات فى مصر وخاصة فى المحافظات الكبرى، وكذلك مشكلة انقطاع المياه، التى يواجهها المواطنون فى العديد من المناطق وخاصة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشكلات وسائل النقل مثل مترو الأنفاق، أو انتشار المخالفات، وهو ما يجعل المواطن يبحث عن طريقة للإبلاغ عن شكواه بشكل سريع ولكنه يتصور أن الهيئات فى أجازة ا يضا، ولكن هذا غير صحيح، فهناك أرقام للخط الساخن بمختلف الهيئات لتلقي الشكاوي ومحاولة حلها بشكل سريع خلال أ يام العيد.
الإبلاغ عن التحرش
أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط الساخن رقم (15115) وذلك سعيا من المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع
الإبلاغ عن التحرش
أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط الساخن رقم (15115) وذلك سعيا من المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.
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حماية المستهلك
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب ) 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.
ويهيب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
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التعدى على الأراضي الزراعية
قال المهندس محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إنه تم إلغاء إجازات جميع العاملين فى إدارات حماية الأراضى على مستوى الجمهورية، وأن غرفة العمليات تتلقى الشكاوى على الخط الساخن رقم 0237499385، مناشدا المواطنين بالإبلاغ فورا فى حالة رصد مخالفات بناء على الأراضى الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء.
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مترو الأنفاق
تناشد شركة المترو جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن "16048" وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.
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المياه
تتلقى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقى بلاغات الصرف الصحى بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.
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التموين
تستقبل وزارة التموين شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى على الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وهو " 16528" من أجل تلقي الشكاوي.
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محافظة القاهرة
أعلنت محافظة القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن وجود أي قصور في تقديم الخدمات على أرقام 23912136 ، 01205734449 ، وسويتش 23901654 ، إالى جانب الرقم الساخن 16528.
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