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لو اتعرضت لمشكلة.. أرقام تهمك في عيد الأضحى

أعلنت العديد من الوزارات والهيئات عن أرقام الخط الساخن الخاصة بها لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتعامل معها وحلها بشكل فوري
تحرير:هالة صقر ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
احتفالات العيد
احتفالات العيد
يواجه المواطنون فى مختلف محافظات مصر العديد من المشكلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، منها ما يخص ظاهرة التحرش التى تعاني منها الفتيات فى مصر وخاصة فى المحافظات الكبرى، وكذلك مشكلة انقطاع المياه، التى يواجهها المواطنون فى العديد من المناطق وخاصة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشكلات وسائل النقل مثل مترو الأنفاق، أو انتشار المخالفات، وهو ما يجعل المواطن يبحث عن طريقة للإبلاغ عن شكواه بشكل سريع ولكنه يتصور أن الهيئات فى أجازة ا يضا، ولكن هذا غير صحيح، فهناك أرقام للخط الساخن بمختلف الهيئات لتلقي الشكاوي ومحاولة حلها بشكل سريع خلال أ يام العيد.
الإبلاغ عن التحرش أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط الساخن رقم (15115) وذلك سعيا من المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع
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صلاة-العيد-في-الشرقية (1)

القاهرة «5:45».. مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه يوم غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
طقس-حار (2)

7 مدن +40.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
لحوم

بزيادة 50%.. طرح لحوم إضافية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازجة 110 جنيهات والسوداني 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيهًا للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم.
القدس (2)

الأقصى في خطر.. الجامعة العربية تطالب بموقف دولي عاجل

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك تشكل تهديدا حقيقيا للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزما وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل في قرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين لاقتحام باحات الحرم، وتدنيس الأقصى يوم غد الأحد، والذي يصادف أول أيام الأضحى المبارك في حماية شرطة وجيش الاحتلال بذريعة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».
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الخبز-البلدى

التموين توضح حقيقة رفع الدعم عن الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، بل على العكس فإنه تم تخصيص 89 مليار جنيه بموازنة 2019 -2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها 51 مليار جنيه لدعم الخبز.
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«المحافظين» يطالب بحل مشكلة القمامة بالإسماعيلية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء خالد عبد العال، وزير التنمية المحلية، حول أسباب تفاقم مشكلة القمامة في محافظة الإسماعيلية. وقال «قرطام» إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من أجمل محافظات مصر، لأنها تتوسط مدن القناة التي تشقها إلى شرق وغرب، بالإضافة إلى وجود القرى على البحيرات المرة، مثل قرى كبريت وفنارة وغيرهما، مما يمثل فرصة نادرة للسياحة والاصطياف.
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التضامن: مليار جنيه زيادة في مخصصات الدعم النقدي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020. وأوضحت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى، مضيفة أن حجم التشابك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات بلغ 898 مليار جنيه، وتم الاتفاق على سداد 160 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات.
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6 نصائح لتعامل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

خلال الفترة الماضية حدثت تغيرات فى درجات الحرارة مفاجئة، وتعرضت البلاد لموجات حر شديدة بعد أن ارتفعت درجات الحرارة فى بداية فصل الربيع، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التى تجتاح العالم، الأمر الذى تسبب فى التأثير على صحة الإنسان بشكل كبير، حيث يتوقع خبراء المناخ أن درجات الحرارة القياسية، التي شهدتها الكثير من دول العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، ربما تجعل من شهر يوليو الجاري أشد الشهور حرارة على الإطلاق، وسنستعرض فى هذا التقرير عددا من النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر.
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