لو اتعرضت لمشكلة.. أرقام تهمك في عيد الأضحى

أعلنت العديد من الوزارات والهيئات عن أرقام الخط الساخن الخاصة بها لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتعامل معها وحلها بشكل فوري

تحرير:هالة صقر ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

احتفالات العيد

يواجه المواطنون فى مختلف محافظات مصر العديد من المشكلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، منها ما يخص ظاهرة التحرش التى تعاني منها الفتيات فى مصر وخاصة فى المحافظات الكبرى، وكذلك مشكلة انقطاع المياه، التى يواجهها المواطنون فى العديد من المناطق وخاصة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشكلات وسائل النقل مثل مترو الأنفاق، أو انتشار المخالفات، وهو ما يجعل المواطن يبحث عن طريقة للإبلاغ عن شكواه بشكل سريع ولكنه يتصور أن الهيئات فى أجازة ا يضا، ولكن هذا غير صحيح، فهناك أرقام للخط الساخن بمختلف الهيئات لتلقي الشكاوي ومحاولة حلها بشكل سريع خلال أ يام العيد.

الإبلاغ عن التحرش أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر الخط الساخن رقم (15115) وذلك سعيا من المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع