رغم الترويج.. تامر حسني ومي كساب خارج سباق العيد

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

الفنان تامر حسني

شهدت الفترة الماضية حالة من التخبط حول الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، فهناك الكثير من الأعمال التي تم الترويج لها على أنها مشاركة؛ ولكن فى اللحظات الأخيرة، خرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم والتأكيد على عرضه خلال العيد، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد الذى سيجمع بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال الفيلم، والذى يظهر كضيف شرف، ولكن رسميًّا أعلنت الشركة تأجيل طرحه ولم تحدد بعد موعد نزوله.

فيلم «الفلوس» من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق، بطولة خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، أحمد فتحى وعلى ربيع. View this post on Instagram كما خرجت أيضا من المنافسة الفنانة مى كساب، بفيلم «الطيب والشرس واللعوب» الذى روجت له بطلة الفيلم والشركة المنتجة له بأنه