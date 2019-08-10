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رغم الترويج.. تامر حسني ومي كساب خارج سباق العيد

تحرير:التحرير ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
شهدت الفترة الماضية حالة من التخبط حول الأفلام المشاركة فى سباق عيد الأضحى، فهناك الكثير من الأعمال التي تم الترويج لها على أنها مشاركة؛ ولكن فى اللحظات الأخيرة، خرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم والتأكيد على عرضه خلال العيد، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد الذى سيجمع بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال الفيلم، والذى يظهر كضيف شرف، ولكن رسميًّا أعلنت الشركة تأجيل طرحه ولم تحدد بعد موعد نزوله.
فيلم «الفلوس» من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق، بطولة خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، أحمد فتحى وعلى ربيع. View this post on Instagram كما خرجت أيضا من المنافسة الفنانة مى كساب، بفيلم «الطيب والشرس واللعوب» الذى روجت له بطلة الفيلم والشركة المنتجة له بأنه
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هند-صبري (2)

«نورا تحلم» يأخذ هند صبري إلى تورنتو

اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري؛ للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 و15 سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا، لتواصل هند حضورها في محافل فنية دولية، إذ شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي. "نورا تحلم" من إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو يعد أول أعمالها على الإطلاق، والفيلم روائي طويل، ويلعب دور البطولة أمام هند، لطفي العبدلي.
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«ولاد رزق2» يتخطى 3 ملايين جنيه في أول أيام عرضه

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الخميس، إيرادات بلغت 3 ملايين و695 ألفًا و375 جنيهًا، في أول يوم عرض، ومن المتوقع أن يحقق العمل صدى ونجاحا كبيرا خلال الأيام المقبلة. وشارك فى بطولته كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي سينرجى فيلمز، والطاهر ميديا برودكشن.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات «الفيل الأزرق 2» في طريقها إلى رقم تاريخي

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ47 مليون جنيه، بعد مرور أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، مليونين و401 ألف و83 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
تامر-حسنى (3)

هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
زينه

زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».
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