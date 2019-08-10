حر ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس وقفة عرفات
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
الأرصاد تعلن طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 26 37شبين الكوم 25 36طنطا 24 35دمنهور 25 34الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 23 32السلوم 23 33سيوة 25 37بورسعيد 24 33دمياط 25 32الزقازيق 25 37الاسماعيلية 24 38السويس 24 37العريش 24 33رفح 23 32رأس سدر 27 38نخل 19 36نويبع 28 36طابا 28 35كاترين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
شبين الكوم 25 36
طنطا 24 35
دمنهور 25 34
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 32
مطروح 23 32
السلوم 23 33
سيوة 25 37
بورسعيد 24 33
دمياط 25 32
الزقازيق 25 37
الاسماعيلية 24 38
السويس 24 37
العريش 24 33
رفح 23 32
رأس سدر 27 38
نخل 19 36
نويبع 28 36
طابا 28 35
كاترين 18 31
الطور 26 37
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 35
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 26 38
أسيوط 25 40
سوهاج 26 40
قنا 27 40
الأقصر 27 41
أسوان 30 41
أبوسمبل 26 40
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 28 37
ابو رماد 28 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 34