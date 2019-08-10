حر ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس وقفة عرفات

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 26 37شبين الكوم 25 36طنطا 24 35دمنهور 25 34الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 23 32السلوم 23 33سيوة 25 37بورسعيد 24 33دمياط 25 32الزقازيق 25 37الاسماعيلية 24 38السويس 24 37العريش 24 33رفح 23 32رأس سدر 27 38نخل 19 36نويبع 28 36طابا 28 35كاترين