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حر ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس وقفة عرفات

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
الأرصاد تعلن طقس السبت
الأرصاد تعلن طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا وتقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الاحمر فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم  الصغرى العظمىالقاهرة 26 37شبين الكوم 25 36طنطا 24 35دمنهور 25 34الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 23 32السلوم 23 33سيوة 25 37بورسعيد 24 33دمياط 25 32الزقازيق 25 37الاسماعيلية 24 38السويس 24 37العريش 24 33رفح 23 32رأس سدر 27 38نخل 19 36نويبع 28 36طابا 28 35كاترين
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انفجار خزان وقود في تنزانيا

حادث مأساوي بتنزانيا.. مصرع 50 شخصا في انفجار خزان وقود

أعلنت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، اليوم السبت، مقتل نحو 50 شخصا على الأقل وأصيب 65 آخرين، في حادث انفجار خزان للوقود، في موروجورو التي تبعد حوالي 200 كيلو متر غربي العاصمة دار السلام، إذ أفادت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، في تفاصيل الخبر العاجل الذي نقلته "رويترز"، أن "أكثر من 50 شخصا قتلوا، إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامجو"???، مشيرة إلى أن من بين القتلى مجموعة من قائدي الدراجات البخارية، الذين تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

وفاة والد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

توفى، قبل قليل، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان لها، اليوم، أن والد الوزيرة الدكتورة سحر نصر توفي اليوم السبت. وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة العصر، من مسجد الثورة، الكائن بشارع الثورة، فى منطقة مصر الجديدة. بينما لم تعلن الوزارة فى بيانها موعد العزاء حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عنه فى وقت لاحق بعد تحديده.
وزيرات التعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى في حفل جينيفر لوبيز

وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».
مسقطرأس عبد-الرحمن-خالد-محمود-أحد-منفذي-الهجوم-الإرهابي

والده غير محبوب.. «التحرير» في مسقط رأس مفجر معهد الأورام

20 دقيقة فقط، تلك المدة التي تفصل قرية جبلة التابعة لمركز سنورس ومسقط رأس عبد الرحمن خالد محمود، منفذ الهجوم الإرهابي على معهد الأورام بالمنيل، قرية هادئة بسيطة تحيط بها الأراضي الزراعية، وطرقها ترابية غير ممهدة، ما إن دخلت القرية إلا وبدأت أعين الأهالي تترصد من هذه الغريبة؟ ولماذا هي هنا؟ فقد أصابهم الرعب والخوف، بعدما علموا أنّ منفذ الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدًا هو أحد أبناء قريتهم، فلا يعرفون هل يشعرون بالحزن أم الخوف من وصم القرية بالإرهابية بسبب ما حدث، أم يخشون الحملات الأمنية التي ستطول بلدتهم الصغيرة خلال الفترة المقبلة.
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ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الرطوبة تفسد تراجع الحرارة.. تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

حار نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (7)

الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و8 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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