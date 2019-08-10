رياضة

فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبل راكيتيتش

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش
قلل المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي من التقارير التي تربط اسم النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي وديًّا اليوم السبت، ويعد نيمار مركز اهتمام كل من البرسا وريال مدريد الساعيين للتعاقد معه بحسب العديد من التقارير الإسبانية، وعن ذلك الأمر قال فالفيردي عن إمكانية تسبب نيمار في إحداث خلل بتوازن البرسا إن إنضم إلى الفريق: "الأمر ليس أكثر من تكهنات، سنرى ماذا سيحدث، أنتم تعرفون الإجابة المعتادة على هذا السؤال، لن نتحدث عن لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر".
وأضاف فالفيردي: "أعرف جيدًا ماذا أملك، ومع من أعمل، ونوعية اللاعبين الذين أعول عليهم". وضم برشلونة العديد من اللاعبين هذا الصيف، وعن ذلك علق المدرب الإسباني: "أنا دائمًا سعيد بما أملكه من لاعبين، أملك لاعبين جيدين للغاية، حتى في الموسم الماضي، كنا قريبين للغاية من التمتع بموسم مثالي بفضل هؤلاء اللاعبين،
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اليكسيس-سانشيز‎

روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.
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الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

يخوض نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر، ضمن استعدادات القلعة البيضاء، لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، علمًا بأن المباراة كانت ستلعب مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب.
محمد-صلاح

أرقام من فوز ليفربول على نوريتش سيتي

استهل ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة، بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1، ليحقق بالتالي الريدز الانتصار العاشر على التوالي في الدوري للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، كما حقق ليفربول بالتالي الانتصار الـ12 تواليًا على الفرق الصاعدة حديثًا، مسجلا في تلك المباريات 35 هدفًا وإهتزت شباكه بأربعة أهداف، وبمشاركة أونيل هرنانديز مع نوريتش سيتي أمس، أصبح أول كوبي يشارك في البريميرليج والجنسية رقم 114 التي تشارك في البطولة.
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راكيتيتش يرفض الرحيل عن برشلونة ويرحب بالمنافسة

ارتبط اسم متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش بالرحيل عن صفوف برشلونة بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو أمر ممتد من السنوات الماضية، إذ كان قريبًا الصيف الماضي من الانتقال إلى إنتر الإيطالي، وذلك بعدما توجه النيراتزوري للتعاقد معه بعد فشل المفاوضات لضم نجم ريال مدريد حينها لوكا مودريتش، وأعرب راكيتيتش الصيف الماضي عن رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة، ويبدو أن الأمر لم يختلف هذا الصيف أيضا، على الرغم من الشائعات العديدة التي تحيط بمستقبله في الوقت الحالي، بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
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سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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