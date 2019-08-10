فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبل راكيتيتش

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

إيفان راكيتيتش

قلل المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي من التقارير التي تربط اسم النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي وديًّا اليوم السبت، ويعد نيمار مركز اهتمام كل من البرسا وريال مدريد الساعيين للتعاقد معه بحسب العديد من التقارير الإسبانية، وعن ذلك الأمر قال فالفيردي عن إمكانية تسبب نيمار في إحداث خلل بتوازن البرسا إن إنضم إلى الفريق: "الأمر ليس أكثر من تكهنات، سنرى ماذا سيحدث، أنتم تعرفون الإجابة المعتادة على هذا السؤال، لن نتحدث عن لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر".

وأضاف فالفيردي: "أعرف جيدًا ماذا أملك، ومع من أعمل، ونوعية اللاعبين الذين أعول عليهم". وضم برشلونة العديد من اللاعبين هذا الصيف، وعن ذلك علق المدرب الإسباني: "أنا دائمًا سعيد بما أملكه من لاعبين، أملك لاعبين جيدين للغاية، حتى في الموسم الماضي، كنا قريبين للغاية من التمتع بموسم مثالي بفضل هؤلاء اللاعبين،

وأضاف فالفيردي: "أعرف جيدًا ماذا أملك، ومع من أعمل، ونوعية اللاعبين الذين أعول عليهم".



وضم برشلونة العديد من اللاعبين هذا الصيف، وعن ذلك علق المدرب الإسباني: "أنا دائمًا سعيد بما أملكه من لاعبين، أملك لاعبين جيدين للغاية، حتى في الموسم الماضي، كنا قريبين للغاية من التمتع بموسم مثالي بفضل هؤلاء اللاعبين، وقمنا هذا الموسم بأربع إضافات مهمة، ونحاول مواصلة التطور".



وتطرق فالفيردي للحديث عن متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش، والذي يرتبط اسمه بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، قائلا: "هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، يقدم عملًا كبيرًا معنا، في الوقت الحالي لا أعرف ما إذا كان سيبقى معنا أم لا، ولكني أعول عليه مثل باقي اللاعبين، وبشكل أساسي لم يحدث أي شيء يدفعني للتفكير في رحيله".