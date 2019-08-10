الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

الزمالك

يخوض نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر، ضمن استعدادات القلعة البيضاء، لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، علمًا بأن المباراة كانت ستلعب مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب.

وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس، ولاقى طلبه ترحيبا، خاصة مع قرار ديكاداها خوض المباراتين في مصر. ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر، الأربعاء الماضي، من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه موجودا بالفعل

وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس، ولاقى طلبه ترحيبا، خاصة مع قرار ديكاداها خوض المباراتين في مصر.



ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر، الأربعاء الماضي، من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه موجودا بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس.



يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي أعلن في وقت سابق، أن الحكم التونسي يسري بوعلي، سيدير المباراة تحكيميا، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزي الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.



يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى، وكان مقررا لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس.