رياضة

الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
الزمالك
الزمالك
يخوض نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر، ضمن استعدادات القلعة البيضاء، لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، علمًا بأن المباراة كانت ستلعب مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب.
وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس، ولاقى طلبه ترحيبا، خاصة مع قرار ديكاداها خوض المباراتين في مصر.  ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر، الأربعاء الماضي، من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه موجودا بالفعل
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اليكسيس-سانشيز‎

روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.
إيفان-راكيتيتش (2)

فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبل راكيتيتش

قلل المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي من التقارير التي تربط اسم النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي وديًّا اليوم السبت، ويعد نيمار مركز اهتمام كل من البرسا وريال مدريد الساعيين للتعاقد معه بحسب العديد من التقارير الإسبانية، وعن ذلك الأمر قال فالفيردي عن إمكانية تسبب نيمار في إحداث خلل بتوازن البرسا إن إنضم إلى الفريق: "الأمر ليس أكثر من تكهنات، سنرى ماذا سيحدث، أنتم تعرفون الإجابة المعتادة على هذا السؤال، لن نتحدث عن لاعب يتواجد في صفوف فريق آخر".
محمد-صلاح

أرقام من فوز ليفربول على نوريتش سيتي

استهل ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي أمس الجمعة، بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 4- 1، ليحقق بالتالي الريدز الانتصار العاشر على التوالي في الدوري للمرة الخامسة في تاريخه أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة، كما حقق ليفربول بالتالي الانتصار الـ12 تواليًا على الفرق الصاعدة حديثًا، مسجلا في تلك المباريات 35 هدفًا وإهتزت شباكه بأربعة أهداف، وبمشاركة أونيل هرنانديز مع نوريتش سيتي أمس، أصبح أول كوبي يشارك في البريميرليج والجنسية رقم 114 التي تشارك في البطولة.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال إفريقيا

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل لقاء ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي على ملعب بتروسبورت مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب. وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس، ولاقى طلبه ترحيبا، خاصة مع قرار ديكاداها خوض المباراتين في مصر.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
حازم-امام

حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الإفريقية

قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019- 2020)، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، الذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي. ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال، ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.
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