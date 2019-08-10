إرهاب

انفجار جديد يضرب مركزا للشرطة وسط العاصمة الدنماركية

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
رئيس الوزراء الدنماركي
رئيس الوزراء الدنماركي
وقع انفجار خارج مركزا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقالت الشرطة إن الانفجار ضرب مركزا للشرطة في حي نوريبرو بكوبنهاجن، مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء برايان اريكسون، إن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الانفجار بعد استدعاءها بسبب ضوضاء مرتفعة في المنطقة. وجاء هذا الحادث بعد انفجار تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت الشرطة الدنماركية قالت فى وقت سابق، إنها تعتقد أنه هذا العمل متعمد، لافتة إلى أن الانفجار أسفر عن تضرر مكتب للضرائب في العاصمة كوبنهاجن، ولم تعرف أسباب هذا الانفجار حتى الآن، حيث أدى الإنفجار الى توقف حركة القطارات في محطة نوردهافن التي تقع شمال وسط المدينة. وأوضحت الشرطة الدنماركية، الثلاثاء
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البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

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المتعصبون البيض.. إرهابيون غير منظمين يهددون العالم

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«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.
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26 قتيلا و56 جريحا في هجوم كيسمايو بالصومال

شن مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، هجوما على فندق في مدينة كيسمايو جنوب الصومال، فجر اليوم السبت، وتمكنت قوات الأمن الصومالية من السيطرة على الهجوم، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 26 قتيلا على الأقل، وإصابة 56 آخرين، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن كيفية تنفيذ الحادث. وتشن القوات الأمريكية باستمرار غارات تستهدف مواقع حركة الشباب الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
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