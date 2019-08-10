انفجار جديد يضرب مركزا للشرطة وسط العاصمة الدنماركية

١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

رئيس الوزراء الدنماركي

وقع انفجار خارج مركزا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقالت الشرطة إن الانفجار ضرب مركزا للشرطة في حي نوريبرو بكوبنهاجن، مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء برايان اريكسون، إن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الانفجار بعد استدعاءها بسبب ضوضاء مرتفعة في المنطقة. وجاء هذا الحادث بعد انفجار تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الشرطة الدنماركية قالت فى وقت سابق، إنها تعتقد أنه هذا العمل متعمد، لافتة إلى أن الانفجار أسفر عن تضرر مكتب للضرائب في العاصمة كوبنهاجن، ولم تعرف أسباب هذا الانفجار حتى الآن، حيث أدى الإنفجار الى توقف حركة القطارات في محطة نوردهافن التي تقع شمال وسط المدينة. وأوضحت الشرطة الدنماركية، الثلاثاء