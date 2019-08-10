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صحف سعودية: ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

الصحف تناولت إعلان مصادر سودانية أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، سيتولى رئاسة "مجلس السيادة" في دورته الأولى
تحرير:وفاء بسيوني ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، كما استعرضت مقتل شقيق زعيم الحوثيين في اليمن، وتناولت أيضا الحشد الأمريكي لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أكثر من مليوني حاج قدموا من كل أنحاء العالم، ومن داخل السعودية اليوم على صعيد عرفات الطاهر لأداء الفريضة هذا العام، تحفهم السكينة في يوم الحج الأكبر، فيما يحتفي غالبية العالم الإسلامي وحجاج بيت الله الحرام غدا بعيد الأضحى، وتتابع القيادة السعودية عن كثب تحركات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر.
وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خلال مؤتمر صحفي عقده في منى أمس، أن المبالغ التي تصرفها بلاده على مشاريع موسم الحج تتجاوز المليارات.  ومن مكة المكرمة، أعلن اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، نجاح خطة التصعيد واكتمال المرحلة الأولى
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صحف الإمارات: زحف إلى القدس في أول أيام عيد الأضحى

تصدر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في القدس عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا على آخر مستجدات الصراع في الشرق الأوسط إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "إغلاق مساجد القدس وصلاة العيد في الأقصى فقط"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين، ومجلس الأوقاف الفلسطيني والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء بالقدس، دعوا جميع أئمة مساجد القدس لإغلاقها وتأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، ردًّا على بيان من شرطة الاحتلال، قالت فيه إنها قد تسمح للمستوطنين بدخول المسجد بناء على تقييم أمني.
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استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباك مع جنود الاحتلال بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة. وأضاف أدرعي في منشورو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي. وأوضح أدرعي أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية.
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جوتيريش يبدي قلقه من اشتباكات عدن ويدعو لوقف القتال

أبدى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قلقه العميق بشأن الاشتباكات العنيفة التى تشهدها مدينة عدن باليمن، وحث على وقف العمليات القتالية. وبحسب وكالة «رويترز»، دعا جوتيريش، في بيان، أطراف الصراع إلى «إجراء حوار شامل لحل خلافاتها ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين». وقالت مصادر طبية، الجمعة، إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا في عدن، المقر المؤقت لحكومة اليمن المعترف بها دوليا، وسط تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني بعدن.
الجيش-اليمني

«الانتقالي الجنوبي» يسيطر على اللواء الرابع حماية رئاسية بعدن

أعلن هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع للجيش اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، كتب ابن بريك تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قال فيها: «سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر». وأضاف: «لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي ما زالت في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين». وأكد أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفا أنه «سيتم معاملتهم معاملة كريمة».
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صحف سعودية: كشمير تغلي.. ولا شعارات في الحج

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، الأحداث التي يشهدها إقليم كشمير، كما أبرزت الصحف توتر الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة، واستعرضت العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "كشمير تغلي.. وسريناجار مدينة أشباح"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن كشمير تخضع لإغلاق شامل تفرضه السلطات الهندية، لليوم الثالث على التوالي، تحسبا لعنف، بعدما ألغت نيودلهي حكما ذاتيا دستوريا للإقليم الذي شهد مقتل متظاهر.
صحف سعودية

صحف السعودية: إيران ترهن التفاوض وتهدد بـ«أم الحروب»

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وطالعتنا الصحف على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "قلق سعودي أمريكي من استهداف الملاحة في الخليج"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن عن وجود قلق سعودي أمريكي إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وقال عبر حسابه عبر "تويتر"، إنه التقى مع نظيره الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء في واشنطن، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر.
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صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
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صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.
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