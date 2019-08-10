صحف سعودية: ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

الصحف تناولت إعلان مصادر سودانية أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، سيتولى رئاسة "مجلس السيادة" في دورته الأولى

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، كما استعرضت مقتل شقيق زعيم الحوثيين في اليمن، وتناولت أيضا الحشد الأمريكي لحماية الملاحة في الخليج. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أكثر من مليوني حاج قدموا من كل أنحاء العالم، ومن داخل السعودية اليوم على صعيد عرفات الطاهر لأداء الفريضة هذا العام، تحفهم السكينة في يوم الحج الأكبر، فيما يحتفي غالبية العالم الإسلامي وحجاج بيت الله الحرام غدا بعيد الأضحى، وتتابع القيادة السعودية عن كثب تحركات ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر.

وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خلال مؤتمر صحفي عقده في منى أمس، أن المبالغ التي تصرفها بلاده على مشاريع موسم الحج تتجاوز المليارات. ومن مكة المكرمة، أعلن اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، نجاح خطة التصعيد واكتمال المرحلة الأولى

وأكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خلال مؤتمر صحفي عقده في منى أمس، أن المبالغ التي تصرفها بلاده على مشاريع موسم الحج تتجاوز المليارات.



ومن مكة المكرمة، أعلن اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، نجاح خطة التصعيد واكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى، بينما أكد اللواء بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه لم تسجل أي أمور قد تسيئ للحج.



وتحت عنوان "وقفة مهيبة على صعيد عرفات.. اليوم"، أوضحت صحيفة "عكاظ" أنه بمتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يسارع الحجاج الخطى اليوم السبت، لحجز مكان لهم قرب جبل الرحمة، بمشعر عرفات، لأداء الركن الأعظم في الحج، وسط منظومة أمنية وخدمات متكاملة.

وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية في منى وباتوا فيها، إذ وفّرت لهم كل التسهيلات وذللت أمامهم كل العقبات، وتهيأت سبل الراحة التي تضمن أداءهم المناسك بيسر وسلاسة، وسط متابعة من القيادة، إذ أنهى الحجاج يوم التروية بانسيابية ومرونة.

ومع بزوغ فجر السبت يتوجه أكثر من مليوني حاج، من 163 جنسية جاؤوا من مختلف دول العالم، لأداء الركن الأعظم في الحج بثيابهم البيضاء، في واحد من أضخم التجمعات البشرية، ثم ينفرون بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت هناك، ثم يعودون إلى منى صبيحة اليوم الـ10 لرمي جمرة العقبة والنحر ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ورفعت قوات الدفاع المدني بعرفة جاهزيتها، وأعلنت تسخير جميع إمكاناتها البشرية والآلية للحفاظ على سلامة الحجاج يوم الـ9 من ذي الحجة من كل المخاطر المحتملة عبر نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية بالخيام وتفقد المخارج والممرات، إلى جانب تحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي جميع مربعات مشعر عرفة، وتأمين أحدث الآليات والمعدات لمراقبة ومتابعة حركة الحجاج.



وأشارت الصحيفة إلى وجود 5000 كاميرا ترصد المشاعر، حيث تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام بمشعر منى.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الأعمال التي تؤديها ومن بينها استقبال البلاغات والتعامل معها ومتابعة ورصد جميع الخطط الأمنية بأكثر من 5000 كاميرا مراقبة.

وأفادت صحيفة "سبق" أن 160 فنيًّا وصانعًا شاركوا في استبدال كسوة الكعبة المشرفة؛ جريًا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مثل هذا اليوم من كل عام.



وتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن مطارات السعودية سجلت خلال الأيام الماضية وحتى أمس، وصول حجاج من دولة قطر لأداء الحج، حيث حملتهم 8 رحلات جوية من دول الخليج إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.

وبحسب العقيد سليمان اليوسف، مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، فإن القطاعات الحكومية السعودية قدمت لهم جميع الخدمات في كونترات الجوازات في صالة الوصول، حيث سجلت مطارات المدينة والطائف كذلك وصولهم.



وكشفت صحيفة "الجزيرة" أن الميليشيات الحوثية المتمردة في اليمن أعلنت أمس الجمعة أن شقيق زعيمهم عبدالملك الحوثي تعرض للاغتيال، بحسب بيان نشرته قناة المسيرة المتحدثة باسمهم.

وأوضحت "سبق" أن الميليشيات الحوثية، أشارت في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه، برفقته عدد من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر أمنية يمنية فإن إبراهيم الحوثي، مقرب من شقيقه زعيم الحوثيين عبدالملك، وكان يشغل منصب قائد عسكري على الحدود في محافظة صعدة التي يتحدر منها الحوثيون.

وبالانتقال إلى السودان وتحت عنوان "البرهان أول رئيس لـ"السيادي"... و"حميدتي" نائبًا له"، كشفت "الشرق الأوسط" أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، سيتولى رئاسة "مجلس السيادة" في دورته الأولى، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب "حميدتي" نائبًا له، حسبما كشف عضو في "المجلس العسكري" أمس.

من ناحية ثانية، وبعد زيارة ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، للسودان، واجتماعه مع الفريق عبدالفتاح البرهان، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا دعت فيه إلى أهمية إشراك النساء والشباب في الحكومة الانتقالية، وإلى الاستعجال في تشكيلها.

وحول الشأن التونسي ذكرت "عكاظ" أن التونسيين أغلقوا أمس الجمعة باب الترشح لرئاسة الجمهورية في الوقت الذي وصل عدد المتقدمين للتنافس على الرئاسة إلى 69 مرشحًا.

وقدم أمس رئيس البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو الذي رشحته "حركة النهضة"، وقدم مورو (71 عاما) ترشحه مصحوبا برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتديا لباس "الجبة" التونسية على عادته، وقال في تصريحات للصحفيين إن الهدف من الترشح "خدمة الوطن".

وأشارت "الجزيرة" إلى أن رئيس الحكومة التونسية رئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد قدم أمس، رسميًّا أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في البلاد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتحت عنوان "إسبر على خطى بومبيو في التحشيد لحماية الملاحة"، أفادت "الشرق الأوسط" بأنه على خطى وزير الخارجية مايك بومبيو، أجرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مشاورات عسكرية في كوريا الجنوبية، لحث سيول على الانضمام إلى تحالف أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأشارت "عكاظ" أن إسبر التقى في ثاني أيام زيارته إلى سيول قادة عسكريين، أمس، غداة لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج– دو، حول التوترات المتصاعدة في المنطقة ومساعي واشنطن لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز.

